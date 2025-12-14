ETV Bharat / sports

धर्मशाळा टी-20 सामन्यात टीम इंडियाचा दणदणीत विजय; आफ्रिकेचा दारुण पराभव करत मालिकेत आघाडी

धर्मशाळा इथं खेळवण्यात आलेल्या टी20 क्रिकेट सामन्यात भारतानं दक्षिण आफ्रिका संघाला धूळ चारली. भारतीय संघानं हा सामना जिंकून मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली आहे.

INDIA Beat SA By 7 Wickets
अर्शदीप सिंह (PC - AP)
धर्मशाळा : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेतील तिसरा सामना धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात टीम इंडियानं दक्षिण आफ्रिका संघावर 7 विकेटनं दणदणीत विजय मिळवत मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेचा डाव अवघ्या 117 धावात संपुष्टात आला. त्यानंतर भारतीय संघानं अभिषेक शर्माच्या वादळी खेळीच्या जोरावर हे लक्ष्य 15.5 षटकांत गाठत सामना जिंकला.‌

भारताची दमदार गोलंदाजी : टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं सामन्यात नाणेफेक जिंकून पाहुण्या आफ्रिकन संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यास आमंत्रण दिलं. कडाक्याच्या थंडीत सुरू झालेल्या या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करत पाहुण्या संघाच्या ठराविक अंतरानं विकेट घेतल्या. परिणामी दक्षिण आफ्रिकेचा डाव 20 षटकात सर्वबाद 117 धावात संपुष्टात आला. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार एडन मार्करामनं एका टोकानं खेळपट्टीवर टिकून 61 धावांची अर्धशतकी खेळी केली. मात्र संघातील इतर फलंदाजांनी त्याला साथ दिली नाही. एडेन मार्कराम व्यतिरिक्त डेनोवन फरेरिया (20) आणि एंड्रीज नॉर्टीजे (12) यांनाच दुहेरी आकडा गाठता आला. गोलंदाजीत टीम इंडियाकडून अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या.

टीम इंडियाचा सहज विजय : दक्षिण आफ्रिकेनं दिलेल्या 118 धावांच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करायला उतरलेल्या टीम इंडियाला सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि शुभमन‌ गील यांनी दमदार सुरुवात करून दिली. अभिषेक शर्मानं डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकत आपले इरादे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीत त्यानं तिसऱ्यांदा अशी कामगिरी केली आहे. दोन्ही सलामीवीरांनी 5.2 षटकात 60 धावांची दमदार सलामी देत भारताचा विजय निश्चित केला. सहाव्या शतकात कोर्बिन बॉशच्या गोलंदाजीवर अभिषेक शर्मा (35) झेलबाद झाला. मात्र तत्पूर्वी त्यानं आक्रमक खेळी करून भारताचा विजय सुनिश्चित केला. यानंतर शुभम गिल (28) बाद झाला. शेवटी तिलक वर्मा (25) आणि शिवम दुबे (10) यांनी संघाच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. गोलंदाजी दक्षिण आफ्रिकेकडून लुंगी एन्गिडी, मार्को जॅन्सन आणि कार्बिन बॉश यांनी प्रत्येकी 1-1 विकेट घेतली. यानंतर मालिकेतील चौथा सामना बुधवार 17 डिसेंबर रोजी लखनऊ इथं होणार आहे.

