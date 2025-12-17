ETV Bharat / sports

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेतील चौथा टी 20 सामना रद्द; ऊन, वारा, पाऊस नाही तर 'हे' ठरलं कारण

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना रद्द करण्यात आलाय.

India vs South Africa match T20 Cancelled
भारत - दक्षिण आफ्रिका टी 20 सामना रद्द (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 10:18 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 10:31 PM IST

लखनऊ : India vs South Africa 4th T20 Cancelled : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना बुधवारी लखनऊच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर होणार होता. मात्र, चाहत्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरत हा सामना अखेर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. विशेष म्हणजे, पाऊस किंवा वादळ नसतानाही हा सामना रद्द व्हावा, ही बाब सगळ्यांनाच चकित करणारी ठरली.

धुक्यामुळं सामना रद्द : लखनऊमध्ये संध्याकाळपासूनच मैदानात धुक्याची चादर होती. याच कारणामुळं नियोजित वेळेत टॉस होऊ शकला नाही. सुरुवातीला पंचांनी सायंकाळी 6:50 वाजता मैदानाची पाहणी केली. त्यानंतर परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यानं टॉस पुढं ढकलण्यात आला. धुक्याची तीव्रता कायम राहिल्यानं पंचांनी 7:30 वाजता पुन्हा निरीक्षण केलं. या वेळी भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याशी पंच चर्चा करताना दिसले. मात्र, दृश्यता अत्यंत कमी असल्यानं खेळ सुरू करणं धोकादायक ठरू शकतं, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.

क्रिकेटप्रेमी झाले निराश : खूप वेळ प्रतीक्षा केल्यानंतर अखेर सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळं लाखो क्रिकेटप्रेमी निराश झाले. मालिकेच्या दृष्टीने हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा होता.

सामना धुक्यामुळं रद्द : किमान 5 षटकांचा खेळ होण्यासाठी कट ऑफ वेळ ही 9 वाजून 47 मिनिटं अशी होती. त्यामुळं 9 वाजून 25 मिनिटांनी होणारी पाहणी निर्णायक ठरणार होती. मात्र, 9 वाजून 25 मिनिटांनी पाहणी झाली. त्यानंतर चाहत्यांचा जी भीती होती तेच झालं. सामना धुक्यामुळे रद्द करण्यात आल्याचं जाहीर केलं गेलं.

संजूची संधी हुकली : चौथा सामना हा धुक्यामुळं रद्द झाल्यानं टीम इंडियाचा विकेटकीपर संजू सॅमसन हा दुर्देवी ठरला. संजूला गेल्या 5 टी 20i सामन्यांपासून प्लेइंग ईलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नव्हती. मात्र, चौथ्या सामन्यातून टीम इंडियाचा उपकर्णधार शुबमन गिल याला दुखापतीमुळं बाहेर राहावं लागलं. त्यामुळं संजूला प्लेइंग ईलेव्हनमध्ये संधी मिळणार असल्याचं निश्चित होतं. मात्र, सामना न झाल्यानं संजूची ही संधी हुकली.

December 17, 2025

संपादकांची शिफारस

