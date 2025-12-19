ETV Bharat / sports

दक्षिण आफ्रिकेविरोधातला पाचवा टी-२० सामना भारतानं जिंकला

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पाचवा टी-२० सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला गेला.

India vs South Africa 5th T20I
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी 20 सामना (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 10:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद - भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पाचवा टी-२० सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला गेला. या मालिकेतील निर्णायक सामन्यात भारताच्या फलंदाजांनी वादळी फलंदाजी करत २३१ धावांची मोठी धावसंख्या उभारली होती. या दरम्यान टीम इंडियानं टी-२० इतिहासात मोठा विक्रम आपल्या नावे केला.

भारतानं पाचव्या सामन्याची नाणेफेक गमावली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली. अभिषेक शर्मा व संजू सॅमसन यांनी भारताला चांगली सुरूवात करून दिली. पहिल्या विकेटसाठी दोघांनीही ३४ चेंडूंत ६३ धावांची भागीदारी केली. अभिषेक ३४ धावा तर संजू ३४ धावा करत बाद झाले. यानंतर तिलक वर्माने संघाची जबाबदारी घेत चांगली फलंदाजी केली.

हार्दिक पंड्याने अवघ्या १६ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं, तर २५ चेंडूंत ५ चौकार व ५ षटकारांसह ६३ धावांची उत्कृष्ट फलंदाजी केली. तर तिलक वर्माने ४२ चेंडूत १० चौकार व एका षटकारासह ७३ धावा केल्या, तर शिवम दुबेने ३ चेंडूत १० धावा केल्या. यासह भारतानं अहमदाबादच्या मैदानावर २३१ धावांची दुसरा सर्वात मोठी धावसंख्या उभारली.

या सामन्यात फलंदाजीला येताच हार्दिकनं पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला. त्यानंतर त्याने मागे वळून पाहिलं नाही. चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पाडत त्यानं मोठी खेळी केली. पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारल्यानतंर त्यानं अवघ्या ७ चेंडूत ३१ धावांपर्यंत मजल मारली होती. त्यानंतर १६ चेंडूत त्यानं आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. हे कुठल्याही भारतीय फलंदाजाने टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये झळकावलेलं दुसरं सर्वात वेगवान अर्धशतक आहे. याआधी युवराज सिंगने १२ चेंडूत अर्धशतक झळकावलं होतं. हा विक्रम अजूनपर्यंत कुठल्याही भारतीय फलंदाजाला मोडता आलेला नाही.

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA MATCH
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामना
भारत दक्षिण आफ्रिका टी 20
INDIA VS SOUTH AFRICA 5TH T20I

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.