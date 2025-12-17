ETV Bharat / sports

'नवाबां'च्या शहरात टीम इंडिया मालिका विजयाच्या निर्धारानं उतरणार मैदानात; गिल-सूर्याच्या कामगिरीवर असेल लक्ष

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना आज लखनऊ इथं खेळवला जाणार आहे.

IND vs SA 4th T20I
'नवाबां'च्या शहरात टीम इंडिया मालिका विजयाच्या निर्धारानं उतरणार मैदानात (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 9:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ IND vs SA 4th T20I : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना आज लखनऊ इथं खेळवला जाणार आहे. टीम इंडिया मालिकेत 2-1 अशी आघाडीवर आहे. मालिकेतील पहिला सामना भारतानं 101 धावांनी जिंकला. त्यानंतर मुल्लानपूर इथं खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं 51 धावांनी विजय मिळवत पुनरागमन केलं. मात्र, धर्मशाळेत खेळल्या गेलेल्या तिसऱ्या सामन्यात भारतानं 7 विकेटनं विजय मिळवत पुन्हा आघाडी मिळवली.

आफ्रिकेसाठी निर्णायक सामना : दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचा सध्या भारत दौरा सुरु आहे. प्रथम कसोटी मालिका होती, त्यानंतर वनडे मालिका आणि आता टी-20 सामने सुरू आहेत. पाच आंतरराष्ट्रीय सामने नियोजित आहेत. आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या तीन सामन्यांपैकी भारतानं दोन जिंकले आहेत आणि दक्षिण आफ्रिकेनं एक जिंकला आहे. याचा अर्थ भारतीय संघ मालिकेत आघाडीवर आहे. जर टीम इंडियानं आजचा सामना जिंकला तर ते मालिकाही जिंकतील. मात्र, जर दक्षिण आफ्रिका जिंकली तर मालिका बरोबरीत राहील आणि शेवटचा सामना जो संघ जिंकेल तो मालिकेचा विजेता ठरेल.

शुभमन गिल आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या कामगिरीवर लक्ष : टीम इंडिया सध्या मालिकेत आघाडीवर आहे आणि चांगली कामगिरी करत आहे, तरीही काही कमकुवत मुद्दे अजूनही आहेत. शुभमन गिलनं गेल्या सामन्यात काही धावा केल्या असतील, पण तो मोठी धावसंख्या उभारु शकला नाही. कर्णधार सूर्यकुमार यादव फॉर्ममध्ये असल्याचा दावा करत असेल, पण तो धावा उभारु शकला नाही. लखनऊमध्ये या दोन्ही खेळाडूंसाठी धावांचा दुष्काळ संपवण्याचं आव्हान असेल.

लखनऊच्या मैदानात भारताचा मजबूत विक्रम : लखनऊच्या एकाना स्टेडियमवर भारताचा उत्कृष्ट विक्रम आहे. टीम इंडियानं आतापर्यंत तिथं खेळलेले तिन्ही सामने जिंकले आहेत. या मैदानावर भारताचा शेवटचा टी-20 सामना 2023 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध होता, ज्यामध्ये 6 विकेटनं विजय मिळाला होता.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आतापर्यंत एकूण 34 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी टीम इंडियानं 20 सामने जिंकले आहेत, तर दक्षिण आफ्रिकेनं 13 सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमधील एक सामना अनिर्णित राहिला आहे.

चौथा सामना संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होणार : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका मालिकेतील चौथा सामना लखनऊच्या एकाना स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामन्याच्या वेळा मागील तीन सामन्यांप्रमाणेच आहेत. सामना अगदी संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होईल. टॉस अर्धा तास आधी, संध्याकाळी 6:30 वाजता होईल. संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होणं म्हणजे जर सामना पूर्ण 40 षटकांचा असेल तर तो 11 वाजेपर्यंत संपेल. यानंतर, अंतिम सामना 19 डिसेंबर रोजी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल.

हेही वाचा :

  1. IPL 2026 Mini Auction: अनकॅप्ड खेळाडूंचा लिलावात जलवा... प्रशांत वीर आणि कार्तिक शर्मा ठरले सर्वात महागडे अनकॅप्ड खेळाडू
  2. IPL 2026 Mini Auction: अनकॅप्ड खेळाडूंवर धनवर्षा; कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीरसह आकिब नबी झाले कोट्यवधी
  3. IPL 2026 Mini Auction: कॅमेरॉन ग्रीन ठरला सर्वात महागडा विदेशी खेळाडू; केकेआरनं कोट्यवधी रुपयांत केलं खरेदी

TAGGED:

IND VS SA 4TH T20I
IND VS SA 4TH T20I TODAY
INDIA VS SOUTH AFRICA 4TH T20I
INDIA VS SOUTH AFRICA T20I SERIES
IND VS SA 4TH T20I

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.