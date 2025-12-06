ETV Bharat / sports

10 वर्षांनंतर मालिका जिंकण्याच्या निर्धारानं पाहुण्यांचा संघ मैदानात; IND vs SA निर्णायक वनडे आज

भारतीय क्रिकेट संघ आज विशाखापट्टणम येथील डॉ. वाय.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-व्हीडीसीए स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिकेतील शेवटचा वनडे सामना खेळणार आहे.

IND vs SA 3rd ODI
10 वर्षांनंतर मालिका जिंकण्याच्या निर्धारानं पाहुण्यांचा संघ मैदानात (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025

विशाखापट्टणम IND vs SA 3rd ODI : भारतीय क्रिकेट संघ आज विशाखापट्टणम येथील डॉ. वाय.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-व्हीडीसीए स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिकेतील शेवटचा वनडे सामना खेळणार आहे. दोन्ही संघांसाठी ही 'करो या मर' अशी लढत आहे. दोन्ही संघांनी तीन सामन्यांच्या मालिकेत प्रत्येकी एक सामना जिंकला आहे. या मैदानावर भारताचा उत्कृष्ट विक्रम आहे. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिका 10 वर्षांनंतर भारतात वनडे मालिका जिंकण्याचं स्वप्न पाहत आहे. या स्टेडियमच्या सीमा खूपच कमी आहेत, त्यामुळं चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पडतो. मालिकेत आतापर्यंत शानदार कामगिरी करणाऱ्या विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यावर पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष असेल. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसरा वनडे सामना दुपारी 1:30 वाजता खेळला जाईल.

कसा आहे रेकॉर्ड : भारतानं विशाखापट्टणममध्ये आतापर्यंत 10 वनडे सामने खेळले आहेत. यात टीम इंडियानं सात सामने जिंकले आहेत, दोन गमावले आहेत आणि एक सामना बरोबरीत सुटला आहे. या मैदानावर भारताची विजयाची टक्केवारी 70 पेक्षा जास्त आहे. या मैदानावर भारतानं विजय मिळवल्यापासून सहा वर्षे झाली आहेत. टीम इंडियानं 2019 मध्ये इथं शेवटचा वनडे सामना जिंकला होता. 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियानं या मैदानावर भारताला हरवलं. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आतापर्यंत 96 वनडे सामने खेळले गेले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेनं 52 सामने जिंकले आहेत, तर भारतानं 41 सामने जिंकले आहेत. तीन सामने अनिर्णित राहिले.

विशाखापट्टणमची खेळपट्टी कशी असेल : विशाखापट्टणमचं मैदान फलंदाजांसाठी एक प्रभावी मैदान राहिलं आहे. खेळपट्टी पूर्णपणे सपाट आहे, ज्यामुळं गोलंदाजांना जास्त मदत मिळत नाही. चेंडू सहजपणे बॅटवर येतो, ज्यामुळं उच्च धावसंख्या गाठता येते. वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला अधिक मदत मिळू शकते. नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या संघासाठी दव हे आव्हान असू शकते. या खेळपट्टीवर उच्च धावसंख्या असलेले सामने पाहिले गेले आहेत, त्यामुळं हा सामना पुन्हा एकदा उच्च धावसंख्या असलेला सामना ठरू शकतो.

दक्षिण आफ्रिकेला विशाखापट्टणममध्ये पहिल्या विजयाची प्रतीक्षा : दक्षिण आफ्रिकेनं या मैदानावर अद्याप एकही वनडे सामना खेळलेला नाही. पाहुण्या संघानं एक कसोटी आणि एक टी-20 सामना खेळला आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं या मैदानावर 2019 मध्ये एक कसोटी सामना आणि 2022 मध्ये एक टी-20 सामना या मैदानावर खेळला आहे. दक्षिण आफ्रिका या मैदानावर पहिल्या विजयाच्या शोधात आहे. मात्र, 15 वर्षांनी भारतात कसोटी मालिका जिंकल्यानं दक्षिण आफ्रिकेचा संघ सध्या आत्मविश्वासानं भरलेला आहे. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका एकदिवसीय सामना जिओ हॉटस्टार अॅपवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल आणि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर प्रसारित केला जाईल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

भारत : रोहित शर्मा, यशस्वी जयस्वाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा.

दक्षिण आफ्रिका : क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा, मॅथ्यू ब्रीट्झके, टोनी डी झोर्झी, देवाल्ड ब्रुविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन.

