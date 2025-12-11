IND vs SA: दुसऱ्या टी-20 सामन्यात आफ्रिकेचा पलटवार; टीम इंडियाचा पराभव करत मालिकेत बरोबरी
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या T20 सामन्यात दक्षिण आफ्रिका संघानं विजय मिळवला. दभिण आफ्रिका संघाच्या फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजी चिरडून काढली.
Published : December 11, 2025 at 10:56 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 11:04 PM IST
चंदीगड : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या t-20 मालिकेतील दुसरा सामना मुल्लनपूरच्या मैदानावर खेळवण्यात आला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं 51 धावांनी विजय मिळवत मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी साधली आहे. सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजानंतर गोलंदाजांनी दमदार कामगिरी करत संघाला विजय मिळवून दिला. सामन्यात भारताला जिंकण्यासाठी 214 धावांची गरज होती. परंतु टीम इंडियाचा डाव 162 धावांत संपुष्टात आला. यानंतर मालिकेतील तिसरा सामना रविवारी 14 डिसेंबर रोजी धर्मशाळा येथील मैदानावर खेळवला जाणार आहे.
आफ्रिकेच्या 200 पार धावा : या सामन्यात टीम इंडियानं नाणेफेक जिंकत पाहुण्या दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीचा आमंत्रण दिलं. या मिळालेल्या संधीचं सोनं करत दक्षिण आफ्रिकेनं प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 20 षटकांत 4 बाद 213 धावा केल्या. संघाकडून सलामीवीर क्विंटन डि कॉकनं सर्वाधिक 90 धावांची खेळी केली. त्यांनं आपल्या खेळीत 5 चौकार आणि 7 षटकार मारले. त्याच्याशिवाय डेनोवन फरेरा (30), एडन मार्करम (29) आणि डेव्हिड मिलर (20) यांनी दिलेल्या उपयुक्त योगदानामुळं दक्षिण आफ्रिकेला 200 पार धावा करण्यात यश आलं. या सामन्यात भारताची गोलंदाजी फारशी प्रभावी झाली नाही, भारताकडून वरून चक्रवर्तीनं 2 तर अक्षर पटेलनं 1 विकेट घेतली. इतर गोलंदाजांची मात्र पाटी कोरीच राहिली.
गिल पुन्हा अपयशी : दक्षिण आफ्रिकेने दिलेल्या 214 धावांचा पाठलाग करायला मैदानात उतरलेल्या टीम इंडियाची सुरुवात अत्यंत निराशजनक झाली. टीम इंडियाचा उपकर्णधार शुभमन गिल शून्यावर बाद झाला. त्या पाठोपाठ कर्णधार सूर्यकुमार यादवही (5) स्वस्तात बाद झाला. यानंतर ठराविक अंतरानं टीम इंडियाच्या विकेट पडतच राहिल्या. यादरम्यान अक्षर पटेल (21) आणि हार्दिक पांड्या (17) यांनी चांगली सुरुवात केली मात्र त्यांना मोठ्या खेळीत रूपांतर करता आलं नाही. एका बाजूला तिलक वर्मांनं (62) अर्धशतक ठोकत टीम इंडियाला विजय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्याला इतर फलंदाजांची साथ लाभली नाही. परिणामी टीम इंडियाचा डाव 19.1 षटकांत 162 धावांत संपुष्टात आला. गोलंदाजीत दक्षिण आफ्रिकेकडून ओटेनिल बार्टमॅननं सर्वाधिक 4 तर मार्को जान्सन, लुंगी एन्गिडी आणि लुथो सिपामला यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या.
