6 वर्षांनी होणार कसोटी मॅच; एकदम 'फ्री'मध्ये कुठं पाहायचा IND vs SA सामना? वाचा सविस्तर

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना 14 नोव्हेंबरपासून कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळला जाईल.

एकदम 'फ्री'मध्ये कुठं पाहायचा IND vs SA सामना? (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 4:39 AM IST

3 Min Read
कोलकाता IND vs SA 1st Test : भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेट संघामध्ये दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरु होत आहे. यातील पहिला सामना आज, 14 नोव्हेंबर रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स मैदानावर खेळवला जाईल. कसोटी मालिकेनंतर तीन वनडे आणि पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने देखील खेळले जातील. दोन्ही संघांमधील हा एक रोमांचक सामना ठरणार आहे. घरच्या मैदानावरील मालिका टीम इंडियासाठी सोपी नसेल. शुभमन गिल या मालिकेत टीम इंडियाचं नेतृत्व करेल, तर दक्षिण आफ्रिकेची कमान टेम्बा बावुमाच्या खांद्यावर असेल.

2019 नंतर पहिलाच सामना : शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया घरच्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल. विशेष म्हणजे 2019 नंतर या मैदानावर हा त्यांचा पहिलाच कसोटी सामना असेल. टीम इंडियाबाबत बोलायचं झालं तर अलीकडेच ध्रुव जुरेलनं दक्षिण आफ्रिका अ विरुद्ध दोन्ही डावात शतकं झळकावली. ऋषभ पंतच्या पुनरागमनानंतरही ध्रुव जुरेल देखील अंतिम अकराव्या संघात असेल. पहिल्या कसोटीसाठी नितीश रेड्डीला संघातून वगळण्यात आलं आहे. दुसरीकडे, टेम्बा बावुमा दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात परतला आहे. टेम्बा बावुमा पाकिस्तानविरुद्धच्या शेवटच्या कसोटी मालिकेत खेळला नव्हता. टेम्बा बावुमाच्या अनुपस्थितीत एडेन मार्करामनं कर्णधारपद भूषवलं. ईडन गार्डन्स कसोटीत पाहुण्या संघाला मार्करामकडून चांगल्या खेळीची अपेक्षा असेल. टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज केएल राहुलनं वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या शेवटच्या घरच्या मालिकेत तीन डावांमध्ये 196 धावा केल्या आहेत.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : कसोटी क्रिकेटमध्ये टीम इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात 44 सामने खेळले गेले आहेत. यात दक्षिण आफ्रिकेचा वरचष्मा राहिला आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं 18 सामने जिंकले आहेत, तर टीम इंडियानं 16 सामने जिंकले आहेत. तर 10 सामने अनिर्णित राहिले आहेत. दोन्ही संघांमध्ये भारतीय भूमीवर 19 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. टीम इंडियानं 11 सामने जिंकले आहेत आणि पाच गमावले आहेत तर 3 सामने अनिर्णित राहिले आहेत.

खेळपट्टी कशी असेल : कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवरील खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अनुकूल मानली जात आहे, चेंडू बॅटवर चांगला उसळी घेत येत आहे. पहिल्या दिवसाच्या खेळात, सकाळी नवीन चेंडू जलद गोलंदाजांना मदत करेल अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते. मात्र, खेळ जसजसा पुढं जाईल तसतसा चेंडू जुना होत जाईल, ज्यामुळं फिरकी गोलंदाजांना वर्चस्व गाजवता येईल. शिवाय, कोलकाता कसोटीच्या चौथ्या आणि पाचव्या दिवशी फिरकी गोलंदाजांचा सामना करणं फलंदाजांसाठी आव्हानात्मक असेल. भारतीय संघानं इथं एकूण 42 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 13 जिंकले आहेत, 9 पराभव पत्करले आहेत आणि 20 अनिर्णित राहिले आहेत. ईडन गार्डन्सवर खेळल्या गेलेल्या एकूण पाच कसोटी सामन्यांमध्ये चौथ्या डावात लक्ष्याचा पाठलाग करताना संघानं सामना जिंकला आहे.

भारत-दक्षिण आफ्रिका सामना कधी आणि कुठं होईल?

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना शुक्रवार, 14 नोव्हेंबर ते 18 नोव्हेंबर या कालावधीत कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिला कसोटी सामना दररोज सकाळी 9:30 वाजता सुरु होईल. सामन्याच्या पहिल्या दिवशी सकाळी 9 वाजता टॉस होईल.

भारत-दक्षिण आफ्रिका सामना कधी आणि कसा पाहायचा?

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिला कसोटी सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. भारतीय चाहते घरी टीव्हीवर विविध स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर सामना थेट पाहू शकतात. जर तुम्हाला हा सामना तुमच्या मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर पाहायचा असेल तर जिओ हॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. चाहते इथं मोफत लाईव्ह सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात.

सामन्यासाठी दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :

भारत : शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

दक्षिण आफ्रिका : एडेन मार्कराम, रायन रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, टोनी डी झोर्झी, टेम्बा बावुमा (कर्णधार), काइल व्हेरेन (यष्टीरक्षक), सेनुरन मुथुसामी, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर, केशव महाराज आणि कागिसो रबाडा.

