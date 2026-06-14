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ब्लॉकबस्टर संडे! मैदानात भिडणार भारत-पाकिस्तान; 'फ्री'मध्ये कुठं आणि कधी पाहायची सर्वात मोठी मॅच?

भारत विरुद्ध पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघातील आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा सामना आज 14 जून रोजी खेळला जाईल.

INDW vs PAKW
ब्लॉकबस्टर संडे! मैदानात भिडणार भारत-पाकिस्तान (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 9:27 AM IST

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बर्मिंगहॅम INDW vs PAKW : भारत विरुद्ध पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघातील आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा सामना आज 14 जून रोजी खेळला जाईल. हा सामना बर्मिंगहॅम येथील एजबेस्टन स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. या सामन्यात हरमनप्रीत कौर भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल, तर फातिमा सना पाकिस्तानचं नेतृत्व करेल. स्पर्धेतील हा पहिलाच सामना असल्यानं दोन्ही संघ विजयानं आपल्या मोहिमेची सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करतील.

भारतीय संघांची संमिश्र कामगिरी : हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ सराव सामन्यांमधील संमिश्र कामगिरीसह स्पर्धेत प्रवेश करेल. भारतानं पहिल्या सराव सामन्यात वेस्ट इंडिजला हरवलं, परंतु दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडकडून 5 धावांनी निसटता पराभव पत्करला. भारतीय संघाला अद्याप महिला टी-20 विश्वचषक जिंकता आलेला नाही. त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी 2020 मध्ये झाली होती, जेव्हा संघ अंतिम फेरीत पोहोचला होता, परंतु ऑस्ट्रेलियाकडून पराभूत झाला होता. त्यामुळं, यावेळी भारतीय संघ इतिहास रचण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल.

चाहत्यांना हाय-व्होल्टेज सामन्याची अपेक्षा : दुसरीकडे पाकिस्तान संघही स्पर्धेची सुरुवात विजयानं करण्याच्या प्रयत्नात असेल. भारत-पाकिस्तान सामन्यातील दबाव आणि उत्साह नेहमीच अद्वितीय असतो, त्यामुळं चाहते एका हाय-व्होल्टेज सामन्याची अपेक्षा करू शकतात. हवामान विभागाच्या मते, सामन्याच्या दिवशी पावसाची शक्यता नाही आणि हवामान निरभ्र व सूर्यप्रकाशित राहण्याची अपेक्षा आहे.

दोन्ही संघांचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड कसा : आतापर्यंत महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दोन्ही संघांमध्ये 16 सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतीय संघाचं वर्चस्व राहिलं आहे. भारतीय संघानं 13 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं केवळ 3 सामने जिंकले आहेत. महिला टी-20 विश्वचषकात दोन्ही संघ 8 वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत. यापैकी भारतानं 6 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं 2 सामने जिंकले आहेत. त्यामुळं आकडेवारी भारताच्या बाजूनं असल्याचं दिसते.

खेळपट्टी कशी असेल : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषकातील भारत विरुद्ध पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघातील सामना बर्मिंगहॅम येथील एजबेस्टन स्टेडियमवर खेळला जाईल. एजबेस्टनची खेळपट्टी साधारणपणे फलंदाज आणि वेगवान गोलंदाज दोघांसाठीही उपयुक्त मानली जाते. वेगवान गोलंदाजांना नवीन चेंडूनं स्विंग आणि बाऊन्स मिळू शकतो. मात्र, खेळपट्टीवर काही काळ घालवल्यानंतर फलंदाज मोठे फटके खेळू शकतात. सामना जसजसा पुढं जाईल, तसतशी फिरकी गोलंदाजांनाही काही प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

सामना कधी आणि कसा पाहायचा : भारत महिला आणि पाकिस्तान महिला संघातील सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरू होईल. हा सामना भारतात स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल, तर जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौंड, श्रेयंका पाटिल आणि राधा यादव.
  • पाकिस्तान : फातिमा सना (कर्णधार), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, इमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नाशरा संधू, डायना बेग आणि तस्मिया रुबाब.

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INDIA VS PAKISTAN
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