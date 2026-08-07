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मैदानावर पुन्हा होणार भारत-पाकिस्तान युद्ध! कधी आणि कुठं होणार हाय-व्होल्टेज मॅच?

भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील आणखी एका सामन्याची तारीख निश्चित झाली आहे. यावेळी हा सामना महिलांच्या आशिया कप स्पर्धेत होणार आहे.

IND vs PAK Match
मैदानावर पुन्हा होणार भारत-पाकिस्तान युद्ध! (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 10:01 AM IST

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मुंबई IND vs PAK Match : भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील आणखी एका सामन्याची तारीख निश्चित झाली आहे. यावेळी हा सामना महिलांच्या आशिया कप स्पर्धेत होणार आहे, जी 28 ऑगस्ट रोजी सुरु होऊन 13 सप्टेंबरपर्यंत चालेल. या वर्षीचा आशिया कप संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये खेळला जाईल. भारतीय महिला क्रिकेट संघ आपला पहिला सामना 30 ऑगस्ट रोजी खेळेल. भारतीय आणि पाकिस्तानी महिला संघ पुन्हा एकदा आमनेसामने येतील. या सामन्याची तारीख 5 सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी, नुकत्याच झालेल्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत हे दोन्ही संघ आमनेसामने आले होते, ज्यात भारतानं पाकिस्तानचा दणदणीत पराभव केला होता.

महिला आशिया चषक 2026 चं वेळापत्रक जाहीर : महिला आशिया कप 2026 चं वेळापत्रक जाहीर झालं आहे. पहिला सामना 28 ऑगस्ट रोजी खेळला जाईल, तर अंतिम सामना 13 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. महिला आशिया चषकाचा हा सहावा हंगाम असेल, जो टी-20 म्हणजेच 20 षटकांच्या फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाईल. या आशिया कपमध्ये एकूण आठ संघ सहभागी होत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान व्यतिरिक्त, यात श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ, मलेशिया, थायलंड आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या देशांच्या महिला क्रिकेट संघांचा समावेश आहे. अफगाणिस्तानचा महिला संघ क्रिकेट खेळणार नाही. सध्या, श्रीलंकेचा संघ गतविजेता आहे.

संघांची घोषणा लवकरच होणार : या स्पर्धेचं अधिकृत वेळापत्रक जाहीर झालं असल्यानं, संघांची नावंही लवकरच जाहीर केली जातील. भारतीय संघ पुन्हा एकदा हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालीच राहण्याची शक्यता आहे, जिनं टी-20 विश्वचषकातही संघाचं नेतृत्व केलं होतं. त्यावेळी संघानं पाकिस्तानला हरवलं असलं तरी, इतर बाबतीत त्यांची कामगिरी विशेष नव्हती. हे देखील लक्षात घेण्यासारखं आहे की आशियाई खेळ 17 ते 24 सप्टेंबर दरम्यान जपानमध्ये होणार आहेत. याचा अर्थ आशिया कप संपल्यानंतर आणि आशियाई खेळ सुरु होण्यापूर्वी फारसा वेळ शिल्लक नाही.

आशिया कप 2026 साठी भारतीय संघाचं वेळापत्रक : या स्पर्धेत, भारतीय संघ आपला पहिला सामना 30 ऑगस्ट रोजी थायलंडविरुद्ध खेळेल. भारतीय संघ आपला दुसरा सामना 3 सप्टेंबर रोजी हाँगकाँगविरुद्ध खेळेल. तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंतिम सामना 5 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. या स्पर्धेत भारतीय संघ 'अ' गटात आहे, ज्यामध्ये भारत, पाकिस्तान, थायलंड आणि हाँगकाँगचे संघ आहेत.

कधी सुरु होणार भारत-पाकिस्तान सामना : सर्वांच्या नजरा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंतिम सामन्यावर असतील. पाकिस्तानी संघ भारतासमोर टिकू शकत नसला तरी, हा सामना एक महत्त्वाचा मानला जातो. हा सामना शनिवार, 5 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल आणि भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता सुरु होईल. हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.

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INDIA VS PAKISTAN WOMEN CRICKET
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भारत पाकिस्तान सामना
ASIA CUP 2026
INDIA VS PAKISTAN WOMEN

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