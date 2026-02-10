T20 World Cup 2026 : भारतासमोर झुकला पाकिस्तान, भारत-पाकिस्तान महासामना पक्का!
T20 World Cup 2026 : मधील भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan ) सामना 15 फेब्रुवारीला कोलंबोत होणार.
Published : February 10, 2026 at 11:04 AM IST
मुंबई : T20 World Cup 2026 मधील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील बहुप्रतिक्षित गट अ सामना रविवारी, 15 फेब्रुवारीला कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर होणार (India vs Pakistan ) आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी पूर्वीचा निर्णय मागे घेतल्याबद्दल श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी त्यांचे आभार मानले. हा वाद 1 फेब्रुवारीला सुरू झाला होता, जेव्हा पाकिस्तान सरकारनं भारताविरुद्ध न खेळण्याची घोषणा केली होती. आठवडाभराच्या गुप्त चर्चेनंतर शरीफ यांनी यू-टर्न घेत, सामना खेळण्याची परवानगी दिलीय.
Pakistan will play all their scheduled #T20WorldCup 2026 matches after “successful talks” between the ICC and PCB.— ICC (@ICC) February 9, 2026
Details ⬇️https://t.co/NfIIqztYww
आयसीसीची बांगलादेशला दिलेली सवलत महत्त्वाची : सोमवारी रात्री उशिरा अधिकृत घोषणेत आयसीसीनं स्पष्ट केलं की, टी20 विश्वचषक 2026 मध्ये सहभागी न झाल्याबद्दल बांगलादेशवर कोणतेही निर्बंध घातले जाणार नाहीत. तसंच, 2031 पूर्वी बांगलादेशला एका आयसीसी स्पर्धेचं यजमानपद देण्यात येणार आहे. ही सवलत मिळाल्यानंतरच पाकिस्ताननं भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास संमती दिलीय. बांगलादेशनं भारतात सुरक्षा कारणास्तव प्रवास न करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यामुळं त्यांना स्पर्धेतून बाद करण्यात आलं होतं.
श्रीलंका राष्ट्राध्यक्षांनी मानले आभार : श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर शेहबाज शरीफ यांचे आभार मानले. कोलंबो येथे सुरू असलेल्या टी20 विश्वचषकातील भारत-पाकिस्तान सामना नियोजित वेळेत होईल, याचा आनंद आहे,” असं त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. “स्पर्धेचा सह-यजमान म्हणून श्रीलंका @ICC आणि सर्व संबंधितांचे आभार मानतो, असं देखील ते म्हणाले. 1196 विश्वचषकात सुरक्षा कारणास्तव इतर संघांनी श्रीलंकेत खेळण्यास नकार दिला. त्यावेळी भारत आणि पाकिस्ताननं कोलंबोत खेळून एकता दाखवली होती, ते श्रीलंका विसरली नाही,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
श्रीलंका क्रिकेटला आर्थिक फटका : सामना रद्द झाला असता, तर श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ला प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं असतं. त्यामुळं देशातील पर्यटन उद्योगालाही मोठा फटका बसला असता. म्हणूनच राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके यांनी सोमवारी संध्याकाळी शरीफ यांना फोन करून निर्णय बदलण्याची विनंती केली होती. गेल्या आठवड्यात एसएलसीनं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला (पीसीबी) पत्र लिहून निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली होती. त्यात 2009 च्या लाहोर हल्ल्यानंतर पाकिस्तान दौऱ्यावर जाणारा श्रीलंका पहिला संघ होता.
बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाची विनंती : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांनीही पीसीबीला क्रिकेटच्या भल्यासाठी भारताविरुद्ध सामना खेळण्याची विनंती केली होती. हा वाद सुरू झाला तेव्हा, बांगलादेश बाहेर पडल्यानंतर पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांनी स्पर्धेतून माघार घेण्याची धमकी देत भारताविरुद्ध न खेळण्याचा निर्णय घेतला होता. आयसीसीच्या शिष्टमंडळानं लाहोरला भेट दिल्यानंतर पीसीबी-बीसीबीसोबत दोन तासांची चर्चा झाली. त्यांच्या बैठकीनंतर हा प्रश्न सुटलाय.
