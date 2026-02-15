टी-20 विश्वचषकात आज सर्वात मोठा सामना; जाणून घ्या हाय-व्होल्टेज सामन्याची A टू Z माहिती
आयसीसी टी-20 विश्वचषकात आज 15 फेब्रुवारी रोजी भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात एक हाय-व्होल्टेज सामना खेळला जाणार आहे.
Published : February 15, 2026 at 12:59 PM IST
कोलंबो IND vs PAK : आयसीसी टी-20 विश्वचषकात आज 15 फेब्रुवारी रोजी भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात एक हाय-व्होल्टेज सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर होणार आहे, जिथं मोठ्या सामन्यांचा उत्साह नेहमीच वेगळ्या पातळीवर असतो. दोन्ही संघ सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत आणि त्यांनी स्पर्धेत त्यांचे पहिले दोन सामने जिंकले आहेत. आता आजचा सामना जिंकत दोन्ही संघ सुपर-8 फेरीत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतील.
You don't want to miss these ones 😮💨— ICC (@ICC) February 15, 2026
Don't miss any of the action. Broadcast details here 📺 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/3ONzRm9TCw
टी-20 विश्वचषकात हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात भारतानं पाकिस्तानवर वरचढ कामगिरी केली आहे. दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत एकूण आठ सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारतानं सात जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं फक्त एक जिंकला आहे. भारताचा एकमेव पराभव 2021 च्या सामन्यात झाला. शिवाय, भारतीय संघानं प्रत्येक वेळी आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं आहे. म्हणूनच आगामी सामन्यातही टीम इंडियाला प्रबळ दावेदार मानलं जातं.
टी-20 आंतरराष्ट्रीय आकडेवारी कशी : जर आपण एकूण टी-20 आंतरराष्ट्रीय विक्रमाबद्दल बोललो तर, इथंही भारताची कामगिरी चांगली राहिली आहे. आतापर्यंत दोन्ही देशांमध्ये 16 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. भारतानं यापैकी 12 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं तीन सामने जिंकले आहेत. एक सामना बरोबरीत सुटला होता. आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं की भारतीय संघाने लहान स्वरूपात पाकिस्तानवर सातत्याने आघाडी कायम ठेवली आहे.
They said rivalry. We said consistency 😎💙— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
Will Team India move one step closer to repeat & defeat history and make it 8-1 vs Pak? 🇮🇳💪🏻
ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/Ee8EzTcDgD
खेळपट्टीचा अहवाल कसा : चाहत्यांसाठी एक दिलासा म्हणजे आर. प्रेमदासा स्टेडियमची ड्रेनेज सिस्टीम बरीच चांगली मानली जाते. नवीन चेंडूमुळं सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना फायदा होण्याची शक्यता आहे, कारण चेंडू हवेत स्विंग करु शकतो. खेळ जसजसा पुढं सरकतो तसतसा खेळपट्टी मंदावते, ज्यामुळं गोलंदाजांना अतिरिक्त आधार मिळतो आणि फलंदाजांना मोठे फटके मारणे कठीण होते. या मैदानावर फिरकी गोलंदाज देखील प्रभावी आहेत, म्हणून पाकिस्तानचे उस्मान तारिक आणि भारताचे वरुण चक्रवर्ती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. कोलंबोमधील हवामान देखील फलंदाजांसाठी चिंतेचं कारण आहे, कारण जोरदार वाऱ्यांमुळं चेंडू फिरु शकतो आणि अधिक स्विंग होऊ शकतो.
हवामान अंदाज काय? : हवामानाच्या अंदाजानुसार, रविवारी कोलंबोमध्ये दिवसभर पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. सकाळी पावसाची शक्यता 20 ते 30 टक्के असण्याची शक्यता आहे, तर संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत 40 टक्के शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, पावसामुळं सामने रद्द होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जरी खेळ सुरु झाला तरी, हवामान परिस्थितीमुळं खेळपट्टीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं खेळण्याच्या परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता आहे.
The huddle is set and the stage is ready. 🤜🤛— Star Sports (@StarSportsIndia) February 14, 2026
We march into Colombo as one! Come on, #TeamIndia. Time to repeat and defeat history. 💪
Watch ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/gmYVw0aKxL
लाइव्ह स्ट्रीमिंग कुठं पाहायची : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे टी-20 विश्वचषकाचे प्रसारण हक्क आहेत, जिथं प्रेक्षक टीव्हीवर सर्व सामने पाहू शकतात. सामन्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग JioHotstar अॅपवर उपलब्ध असेल. तसंच तुम्ही ईटीव्ही भारतवर दर मिनिटाला लाईव्ह अपडेट्स देखील फॉलो करु शकता.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.
- पाकिस्तान : सलमान अली आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक
