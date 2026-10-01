भारत-पाकिस्तान पहिल्यांदाच गोल्ड मेडल सामन्यात भिडणार! कधी होणार अंतिम युद्ध?
आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत, भारतीय संघानं श्रीलंकेला हरवून अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं, तर पाकिस्तान क्रिकेट संघानं बांगलादेशला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
Published : October 1, 2026 at 5:12 PM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत, भारतीय क्रिकेट संघानं श्रीलंकेला हरवून अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं, तर पाकिस्तान क्रिकेट संघानं बांगलादेशला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. भारत आणि पाकिस्तान आता सुवर्णपदकासाठी खेळतील. विजयी संघाला सुवर्णपदक मिळेल, तर पराभूत संघाला रौप्यपदकावर समाधान मानावं लागेल. अशातच आता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुवर्णपदकाचा सामना कधी होणार? तो किती वाजता सुरु होईल? भारत-पाकिस्तान सुवर्णपदकाचा सामना विशेष का आहे? असे प्रश्न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहेत.
🚨 𝐈𝐓 𝐃𝐎𝐄𝐒𝐍'𝐓 𝐆𝐄𝐓 𝐁𝐈𝐆𝐆𝐄𝐑 𝐓𝐇𝐀𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐒 🚨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 1, 2026
The greatest sports rivalry etched in the hearts of over a billion people, each beating faster for the taste of 𝐆𝐨𝐥𝐝 🥇
Watch Pakistan vs India in the Men’s Cricket Gold Medal Match on Saturday, 3rd October,… pic.twitter.com/dMa2jixxQp
भारत आणि पाकिस्तान अंतिम फेरीत कसे पोहोचले? : पहिल्या उपांत्य फेरीत बांगलादेशला हरवून पाकिस्ताननं आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या पुरुष क्रिकेटच्या अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. त्यांनी बांगलादेशला 6 गडी राखून हरवलं. पुरुष क्रिकेट स्पर्धेच्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीत श्रीलंकेला हरवून भारतानं अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. भारतानं श्रीलंकेला त्यांच्या आतापर्यंतच्या सर्वात कमी टी-20 आंतरराष्ट्रीय धावसंख्येवर, म्हणजेच 45 धावांवर गुंडाळले. भारतानं हा उपांत्य सामना 124 धावांनी जिंकला, जो टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये धावांच्या बाबतीत श्रीलंकेविरुद्धचा त्यांचा सर्वात मोठा विजय आहे.
📸 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 🏅— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
A commanding 1️⃣2️⃣4️⃣-run victory in the semi-final takes #TeamIndia into the Gold Medal match on Saturday 🇮🇳
Scorecard ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#AsianGames pic.twitter.com/kr6h7UlyyG
भारत-पाकिस्तान सुवर्णपदक सामना विशेष का आहे? : भारत आणि पाकिस्तान अंतिम फेरीत पोहोचल्यानंतर, आता ते सुवर्णपदकासाठी लढतील. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान पहिल्यांदाच एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुष क्रिकेटमध्ये पाकिस्तान यापूर्वी कधीही सुवर्णपदकाच्या सामन्यापर्यंत पोहोचलेला नाही. सुवर्णपदकाच्या सामन्यात खेळण्याची ही त्यांची पहिलीच वेळ असेल. भारतीय संघाबद्दल बोलायचं झाल्यास, ते मागील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक विजेते आहेत. याचा अर्थ, ते आपला कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध आपल्या सुवर्णपदकाचं रक्षण करायला मैदानात उतरतील.
Need a strong start? Trust Jasprit Bumrah to deliver 🫡— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
What an opening over that was! 👌
Updates ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#TeamIndia | #AsianGames | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/tWkamyIfhI
सुवर्णपदक सामना कधी आणि किती वाजता खेळला जाईल? : आता प्रश्न असा आहे की भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुवर्णपदक सामना कधी आणि कोणत्या वेळी सुरु होईल? हाय-व्होल्टेज भारत-पाकिस्तान सुवर्णपदक सामना 3 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:00 वाजता सुरु होईल. त्यापूर्वी, कांस्यपदकाचा सामना सकाळी 5:30 वाजता खेळला जाईल, हा सामना बांगलादेश व श्रीलंका यांच्यात खेळला जाईल.
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