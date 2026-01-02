ETV Bharat / sports

2026 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघ किती वेळा येतील आमनेसामने; लिहून ठेवा तारीख

2026 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ अनेक वेळा आमनेसामने येऊ शकतात. या वर्षी 19 वर्षांखालील विश्वचषक, टी-20 विश्वचषकासह महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धा होणार आहेत.

IND vs PAK in 2026
भारत आणि पाकिस्तान संघ किती वेळा येतील आमनेसामने (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 2, 2026 at 3:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई IND vs PAK in 2026 : जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान संघ कोणत्याही खेळात एकमेकांसमोर येतात तेव्हा तो सामना रणांगणामध्ये बदलतो. दोन्ही संघ एकमेकांविरुद्ध पराभूत होणं पसंत करत नाहीत. जरी दोन्ही संघ इतरांकडून हरले तरी, परस्परांविरोधी पराभव खेळाडू आणि चाहत्यांसाठी अप्रिय आहे. गेल्या वर्षी, दोन्ही संघ क्रिकेटच्या मैदानावर अनेक वेळा भिडले होते, प्रत्येक वेळी भारतानं पाकिस्तानला हरवले. गेल्या काही वर्षांपासून, दोन्ही संघांमध्ये द्विपक्षीय मालिका झालेली नाही. त्यामुळं, ते आयसीसी किंवा एसीसी स्पर्धांमध्ये एकमेकांसमोर येतात. 2026 मध्ये देखील भारत आणि पाकिस्तान संघ एकमेकांशी भिडतील.

टी-20 विश्वचषकात येणार आमनेसामने : या वर्षी, टी-20 विश्वचषक 2026 चं भारत आणि श्रीलंका सह-यजमानपद भूषवणार आहे. या विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान संघ खेळत आहेत. दोन्ही संघांमधील सामना 15 फेब्रुवारी रोजी खेळला जाईल. हा सामना भारतात होणार नाही, तर श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर होईल. हा सामना श्रीलंकेतून भारतात संध्याकाळी 7:00 वाजता थेट प्रक्षेपित केला जाईल. टॉस अर्धा तास आधी, संध्याकाळी 6:30 वाजता होईल.

19 वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषकाच्या बाद फेरीत आमनेसामने येऊ शकतात : टी-20 विश्वचषकापूर्वी, यावर्षी आयसीसी 19 वर्षांखालील विश्वचषक 2026 देखील होणार आहे. तो 15 जानेवारीपासून सुरु होईल. या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तानला वेगवेगळ्या गटात ठेवण्यात आलं आहे. दोन्ही संघ साखळी टप्प्यात एकमेकांना भेटू शकत नसले तरी, ते बाद फेरीत एकमेकांना सामोरे जाऊ शकतात. मात्र, अद्याप कोणत्याही संभाव्य तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत. आयुष म्हात्रे भारताच्या 19 वर्षांखालील संघाचे नेतृत्व करेल, ज्यामध्ये वैभव सूर्यवंशीसारखे स्फोटक फलंदाज आहेत.

महिला टी-20 विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात : महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धाही या वर्षी होणार आहे. महिला विश्वचषक स्पर्धा जून 2026 मध्ये होणार आहे. हा विश्वचषक इंग्लंडमध्ये खेळवला जाईल. महिला विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात आहेत. भारत आणि पाकिस्तान संघ 14 जून रोजी आमनेसामने येतील. महिला संघांच्या रेकॉर्डबद्दल बोलायचं झालं तर, दोन्ही संघ टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 16 वेळा आमनेसामने आले आहेत, ज्यामध्ये भारतानं 13 सामने जिंकले आहेत तर पाकिस्ताननं फक्त तीन सामने जिंकले आहेत.

हेही वाचा :

  1. सामन्याच्या 48 तासांआधीच अंतिम संघ; 'या' खेळाडूला पहिल्यांदाच मिळाली संधी
  2. भारतात कीवींनी अनेक वर्षांपासून जिंकला नाही वनडे सामना; कसा आहे दोन्ही संघांचा विक्रम?
  3. SA20 मध्ये पहिल्यांदाच रंगला सुपर ओव्हरचा थरार; सुपर किंग्जनं मिळवला विजय

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN CRICKET
IND VS PAK IN 2026
IND VS PAK FIXTURE SCHEDULE
INDIA VS PAKISTAN MATCHES
IND VS PAK IN 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.