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आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान हाय-व्होल्टेज होणार नाही? नेमकं समीकरण काय?

जेव्हा कधी भारत आणि पाकिस्तान कोणत्याही क्रीडा स्पर्धेत आमनेसामने येतात, तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष त्या सामन्यावर केंद्रित होतं.

India vs Pakistan
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान हाय-व्होल्टेज होणार नाही? (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 10:29 AM IST

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मुंबई India vs Pakistan : जेव्हा कधी भारत आणि पाकिस्तान कोणत्याही क्रीडा स्पर्धेत आमनेसामने येतात, तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष त्या सामन्यावर केंद्रित होतं. भारत आणि पाकिस्तान दोघंही जपानमध्ये होणाऱ्या 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील क्रिकेट स्पर्धेत सहभागी होत आहेत आणि चाहते त्यांच्यातील लढतीची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. आता हे स्पष्ट झालं आहे की 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील कोणताही सामना एकतर सुवर्णपदकाचा किंवा कांस्यपदकाचा असेल. पुरुषांच्या स्पर्धेप्रमाणेच, महिलांच्या स्पर्धेचीही रचना त्याच धर्तीवर आहे. पुरुषांच्या स्पर्धेत भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका थेट उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करतील. अफगाणिस्तानसह चार संघांना प्रत्येकी तीन संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागलं जाईल, ज्यातील अव्वल दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करतील.

भारत आणि पाकिस्तान उपांत्य फेरी आणि उपांत्यपूर्व फेरीत खेळणार : 19 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर दरम्यान जपानमध्ये होणाऱ्या 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील क्रिकेट स्पर्धा 17 सप्टेंबर रोजी सुरु होतील आणि 3 ऑक्टोबरपर्यंत चालतील. प्रथम महिलांचे सामने खेळले जातील, त्यानंतर पुरुषांची स्पर्धा होईल. पुरुषांच्या स्पर्धेत, भारत आणि पाकिस्तान उपांत्यपूर्व किंवा उपांत्य फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळणार नाहीत. भारत उपांत्यपूर्व फेरी 2 मध्ये, तर पाकिस्तान उपांत्यपूर्व फेरी 1 मध्ये खेळेल. दोन्ही संघ त्यांचे उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने 28 सप्टेंबर रोजी खेळतील. उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरल्यानंतर, भारत उपांत्यपूर्व फेरी 3 च्या विजेत्याविरुद्ध खेळेल, तर पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहोचल्यास उपांत्यपूर्व फेरी 4 च्या विजेत्याविरुद्ध खेळेल. यावरुन हे स्पष्ट होते की उपांत्य फेरीपर्यंत हे दोन्ही संघ एकमेकांविरुद्ध खेळणार नाहीत. दोन्ही उपांत्य फेरीचे सामने 1 ऑक्टोबर रोजी खेळले जातील.

सुवर्ण किंवा कांस्य पदकाचा सामना होण्याची शक्यता : या स्वरुपामुळं हे स्पष्ट होतं की आशियाई क्रीडा स्पर्धेत उपांत्य फेरीपर्यंत भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांविरुद्ध खेळणार नाहीत. त्यामुळं, जर दोन्ही संघ अंतिम फेरीत पोहोचले, तर ते सुवर्णपदकाच्या सामन्यात एकमेकांविरुद्ध खेळू शकतात. तथापि, जर दोन्ही संघांपैकी फक्त एकच संघ अंतिम फेरीत पोहोचला, तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कोणताही सामना होणार नाही. मात्र, जर दोन्ही संघांपैकी कोणीही अंतिम फेरीत पोहोचलं नाही, तर कांस्यपदकाचा सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खेळला जाईल. 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुषांचं सुवर्ण आणि कांस्यपदकाचे सामने 3 ऑक्टोबर रोजी खेळले जातील.

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