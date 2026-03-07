IND vs NZ अंतिम सामन्यात मैदानात उतरताच दोन्ही संघ रचणार इतिहास
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ आणखी एका आयसीसी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत आमनेसामने येणार आहेत. 8 मार्च रोजी जेव्हा हे संघ मैदानात उतरतील तेव्हा इतिहास घडेल.
Published : March 7, 2026 at 12:34 PM IST
अहमदाबाद IND vs NZ Final : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ आणखी एका आयसीसी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत आमनेसामने येणार आहेत. 8 मार्च रोजी जेव्हा हे दोन्ही संघ मैदानात उतरतील तेव्हा इतिहास घडेल. आयसीसी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत यापूर्वी कधीही घडलेलं नाही असा विक्रम होणार आहे. दोन्हीही जगातील सर्वोत्तम संघ आहेत आणि जेव्हा ते एकमेकांशी भिडतील तेव्हा तो निश्चितच अटीतटीचा सामना असेल.
𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐚𝐰𝐚𝐢𝐭𝐬 ⏳— ICC (@ICC) March 5, 2026
India and New Zealand will chase ultimate glory in the #T20WorldCup Final 🏆 pic.twitter.com/L1iPOTLfbX
2000 मध्ये पहिल्यांदा अंतिम सामन्यात आमने-सामने : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात जेव्हा भारत आणि न्यूझीलंड आमनेसामने येतील तेव्हा ते आयसीसी स्पर्धेच्या तिन्ही स्वरुपांच्या अंतिम फेरीत खेळणारे जगातील पहिले संघ बनतील. भारत आणि न्यूझीलंड पहिल्यांदा 2000 मध्ये अंतिम सामना खेळले. दोन्ही संघ चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत भिडले. ज्यात न्यूझीलंडनं भारताला 4 धावांनी हरवून जेतेपद पटकावलं. मात्र त्यावेळी त्याला चॅम्पियन्स ट्रॉफी म्हटलं जात नव्हतं, तर आयसीसी नॉकआउट म्हटलं जात होतं.
वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत टीम इंडियाचा न्यूझीलंडकडून पराभव : यानंतर, 2021 मध्ये भारत आणि न्यूझीलंड वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) च्या अंतिम सामन्यात आमनेसामने आले. त्या वर्षी भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला. न्यूझीलंडनं टीम इंडियाला हरवून जेतेपद पटकावलं. त्यानंतर, 2025 मध्ये, अगदी एक वर्षापूर्वी, ते आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात आमनेसामने आले. यावेळी, भारतानं पुन्हा एकदा विजय मिळवला, न्यूझीलंडला हरवून जेतेपद पटकावलं. यानंतर, भारत आणि न्यूझीलंड आता अंतिम फेरीत आमनेसामने येतील.
Team India have had the upper hand against the Kiwis. 💪🏻🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) March 7, 2026
Will the momentum continue in the big final? 👀
ICC Men’s #T20WorldCup 👉 FINAL | #INDvNZ | SUN, 8th MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/BSRYwuBG0O
तिन्ही फॉरमॅटमध्ये फायनलमध्ये समोरासमोर : दोन्ही संघ कसोटी, वनडे आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या अंतिम फेरीत खेळतील. दोन संघांमध्ये यापूर्वी कधीही असं घडलं नव्हतं. आता, अंतिम फेरीत कोणता संघ जिंकतो हे पाहणं बाकी आहे. दोन्ही संघांनी आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे आणि विजयामुळं ते जेतेपद जिंकतील हे निश्चित होईल. एकंदरीत, असं दिसते की सामना खूप मनोरंजक असेल आणि त्या दिवशी चांगली कामगिरी करणारा संघ जिंकेल.
