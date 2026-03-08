ETV Bharat / sports

IND vs NZ फायनल सामना पावसामुळं खराब होणार? कसं असेल अहमदाबादचं हवामान?

आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्याला सुरुवात होण्यास अवघे काही तास शिल्लक असताना, क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष अहमदाबादवर आहे.

IND vs NZ Final
IND vs NZ फायनल सामना पावसामुळं खराब होणार? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
अहमदाबाद IND vs NZ Final : आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्याला सुरुवात होण्यास अवघे काही तास शिल्लक असताना, क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष अहमदाबादवर आहे. भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होणाऱ्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात एकमेकांसमोर येतील. जगभरातील क्रिकेट चाहते हा ऐतिहासिक सामना पाहण्यासाठी अहमदाबादमध्ये जमले आहेत.

हवामान कसं असेल : नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील अंतिम सामन्यादरम्यान हवामान स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा आहे. अ‍ॅक्यूवेदर अहवालानुसार अहमदाबादमधील तापमान सकाळी 34 अंश सेल्सिअसच्या आसपास असेल, जे दुपारपर्यंत वाढेल. दुपारपर्यंत तापमान 41 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते. मात्र, संध्याकाळपर्यंत तापमान सुमारे 29 अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरेल. सामन्याच्या सुरुवातीला स्वच्छ हवामान अपेक्षित आहे, जरी काही प्रमाणात उष्णता कायम राहू शकते. अंतिम सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता अंदाजे 0 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ हवामानामुळं सामन्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता नाही आणि प्रेक्षक संपूर्ण सामना पाहू शकतील.

दोन्ही संघांचं उत्कृष्ट प्रदर्शन : या स्पर्धेत दोन्ही संघांनी असाधारणपणे चांगली कामगिरी केली आहे. पहिल्या उपांत्य सामन्यात न्यूझीलंडनं दक्षिण आफ्रिकेचा 9 विकेट्सनं पराभव करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला. दक्षिण आफ्रिकेला जेतेपदाचा प्रबळ दावेदार मानलं जात होतं, परंतु न्यूझीलंडनं दबावाखाली उत्कृष्ट कामगिरी करत त्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढलं. आता, कीवी संघाचं लक्ष त्यांच्या पहिल्या जेतेपदावर आहे. दरम्यान, मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं इंग्लंडचा पराभव करुन सलग दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता, भारत त्यांचं जेतेपद राखण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवणं भारतीय संघासाठी सोपं नसेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव.
  • न्यूझीलंड : टिम सायफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमॅन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, मिचेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅकाँझी , मॅट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, डेवॉन कॉन्वे, काइल जेमीसन, ईश सोढी, जेकब डफी

