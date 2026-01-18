ETV Bharat / sports

कीवी संघ पहिली मालिका जिंकत इतिहास रचणार की टीम इंडिया घरच्या मैदानावर वर्चस्व राखणार?

भारत आणि न्यूझीलंड मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा वनडे सामना आज इंदूरमध्ये खेळला जाईल. दोन्ही संघ मालिका जिंकण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरतील.

टीम इंडिया घरच्या मैदानावर वर्चस्व राखणार? (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 18, 2026 at 9:33 AM IST

इंदूर IND vs NZ 3rd ODI : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना आज 18 जानेवारी रोजी इंदूर इथं खेळला जाणार आहे, ज्यात दोन्ही संघ मालिका जिंकण्याच्या निर्धारानं मैदानात उतरतील. सध्या मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आहे, त्यामुळं हा सामना निर्णायक ठरणार आहे. घरच्या मैदानावर वनडे क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट रेकॉर्ड असलेल्या भारतीय संघाला फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही क्षेत्रात चांगली कामगिरी करावी लागेल. दुसरीकडे, न्यूझीलंडचा संघ इतिहास रचण्याच्या उद्देशानं मैदानात उतरेल.

भारतात न्यूझीलंडचा खराब रेकॉर्ड : न्यूझीलंडनं भारतात खेळलेली एकही द्विपक्षीय वनडे मालिका जिंकलेली नाही. शिवाय, कीवींनी भारतात टीम इंडियाविरुद्ध खेळलेल्या 41 वनडे सामन्यांपैकी फक्त नऊ सामने जिंकले आहेत. ही आकडेवारी भारताला या मालिकेत एक मजबूत दावेदार बनवते. दुसरीकडे मार्च 2019 पासून भारतीय संघानं घरच्या मैदानावर एकही द्विपक्षीय वनडे मालिका गमावलेली नाही. त्यावेळी, ऑस्ट्रेलियानं 0-2 नं पिछाडीवर असूनही, मालिका 3-2 नं जिंकत उल्लेखनीय पुनरागमन केलं. आता, जवळजवळ सहा वर्षांनंतर, घरच्या मैदानावर पुन्हा एकदा हा विक्रम धोक्यात आला आहे.

न्यूझीलंडकडे इतिहास रचण्याची सुवर्णसंधी : 1989 पासून न्यूझीलंड द्विपक्षीय वनडे मालिकेसाठी भारताचा दौरा करत आहे, परंतु अद्याप इथं एकही मालिका जिंकलेली नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता, भारतात पहिल्यांदाच वनडे मालिका जिंकण्याची ही कदाचित त्यांच्यासाठी सर्वोत्तम संधी आहे. इंदूरची खेळपट्टी आणि अलीकडील फॉर्म पाहता, सामना अत्यंत रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे. भारत घरच्या मैदानावर आपलं वर्चस्व कायम ठेवतो की न्यूझीलंड पहिल्यांदाच भारतात वनडे मालिका जिंकून इतिहास रचतो, हे पाहणं बाकी आहे.

होळकर स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल : होळकर स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी स्वर्ग मानली जाते आणि ती त्याच्या लहान सीमारेषांसाठी ओळखली जाते. परिणामी, या मैदानावर अनेकदा उच्च धावसंख्या असलेले सामने पाहिले जातात. इंदूरची खेळपट्टी भारतातील सर्वोत्तम फलंदाजी खेळपट्ट्यांपैकी एक मानली जाते. खेळपट्टी बरीच सपाट आहे, ज्यामुळं चेंडू बॅटवर चांगला उसळतो. याव्यतिरिक्त, इथं फलंदाजांना शॉट्स खेळणं सोपं आहे. डावाच्या सुरुवातीला चेंडू थोडा स्विंग होतो, परंतु सामना जसजसा पुढं सरकतो तसतसे फलंदाजांचं काम सोपं होतं.

टीम इंडियानं इंदूरमध्ये गमावला नाही एकही सामना : भारतीय संघानं इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर सात वनडे सामने खेळले आहेत. या मैदानावर टीम इंडियानं एकही सामना गमावलेला नाही. टीम इंडियानं सर्व सात सामने जिंकले आहेत. त्यामुळं, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघ आठवा विजय मिळवून मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, टीम इंडियासाठी हे सोपं नसेल. कीवी खेळाडू देखील सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत.

वनडे सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : भारत आणि न्यूझीलंडनं आतापर्यंत 122 वनडे सामने खेळले आहेत. यापैकी भारतानं 63 सामने जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडनं 51 सामने जिंकले आहेत. सात सामने निकालाशिवाय संपले आणि एक बरोबरीत सुटला. मात्र, अलीकडील विक्रम भारताच्या बाजूनं आहे, कारण भारतीय संघानं न्यूझीलंडविरुद्धच्या शेवटच्या पाचपैकी चार सामन्यात विजय मिळवला आहे.

लाईव्ह सामना कधी आणि कुठं पाहायचा? : भारत आणि न्यूझीलंडमधील वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना रविवार, 18 जानेवारी रोजी खेळला जाईल. सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. नाणेफेक दुपारी 1 वाजता होईल. या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टारवर पाहता येईल. याव्यतिरिक्त, तुम्ही ब्रॉडकास्टर पाहण्यासाठी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कला भेट देऊ शकता.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल, आयुष बडोनी.
  • न्यूझीलंड : मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), आदित्य अशोक, क्रिस्टन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेव्हॉन कॉनवे, जॅक फॉल्क्स, मिच हे, काइल जेमिसन, निक केली, जेडेन लेनोक्स, डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मायकेल रे, विल यंग.

