टीम इंडिया नव्या वर्षात नवीन मैदानावर खेळणार पहिली मॅच; रोहित-विराटला खेळताना फुकटात कुठं पाहायचं?

भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ 2026 नव्या वर्षाची सुरुवात न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेनं करणार आहे.

IND vs NZ 1st ODI
टीम इंडिया नव्या वर्षात नवीन मैदानावर खेळणार पहिली मॅच (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 11, 2026 at 1:14 AM IST

2 Min Read
वडोदरा IND vs NZ 1st ODI : भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ 2026 नव्या वर्षाची सुरुवात न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेनं करणार आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला वनडे सामना रविवारी वडोदरा इथं खेळला जाईल. हे वर्ष भारतासाठी खूप व्यस्त आहे, पुढील महिन्यात टी-20 विश्वचषक होणार आहे. न्यूझीलंडविरुद्धची ही मर्यादित षटकांची मालिका महत्त्वाची आहे. भारताचा कसोटी आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिल दुखापतीनंतर मैदानात परतणार आहे. गिल काही काळापासून फॉर्ममध्ये नाही आणि या मालिकेमुळं त्याला पुन्हा फॉर्म मिळवण्याची संधी मिळेल.

रोहित आणि कोहली दिसणार मैदानात : न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीसारखे स्टार खेळाडू देखील संघात समाविष्ट आहेत. रोहित आणि कोहली यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत खेळले होते. कोहली उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये होता आणि भारताच्या विजयात त्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता, ही जोडी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचं मनोरंजन करेल. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी रोहित आणि कोहलीनं विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दोन सामने देखील खेळले.

वडोदराची खेळपट्टी कशी असेल : कोटाम्बी येथील बीसीए स्टेडियमवरील खेळपट्टी धावा करण्यासाठी सामान्यतः अनुकूल असते. नवीन चेंडू सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना काही स्विंग आणि बाउन्स देऊ शकतो, परंतु एकदा सेट झाल्यावर फलंदाज मुक्तपणे खेळू शकतात. सामन्याच्या मधल्या टप्प्यात खेळपट्टी सपाट होते, ज्यामुळं उच्च धावा होतात, पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 275-280 च्या आसपास असते. दुसऱ्या डावात खेळपट्टी थोडीशी मंदावू शकते, ज्यामुळं गोलंदाजांना नियंत्रणात गोलंदाजी करता येते. एकूणच, ही एक संतुलित, परंतु फलंदाजांसाठी अनुकूल, एकदिवसीय खेळपट्टी मानली जाते. या मैदानावर पुरुषांचा एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला गेला नसला तरी, महिला संघानं तीन सामने खेळले आहेत. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं दोन सामने जिंकले आहेत, तर दुसऱ्या डावातील सरासरी धावसंख्या 171 आहे.

भारतीय संघाचा वरचष्मा : भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये आतापर्यंत एकूण 120 वनडे सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारतानं 62 आणि न्यूझीलंडनं 50 सामने जिंकले आहेत. अशा प्रकारे, टीम इंडियाचा वरचष्मा आहे. दुसरीकडे, भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये खेळल्या गेलेल्या मागील सात वनडे सामन्यांमध्ये फक्त भारतीय संघच जिंकण्यात यशस्वी झाला आहे.

लाईव्ह सामना कधी आणि कुठं पाहायचा? : भारत आणि न्यूझीलंडमधील वनडे मालिकेतील पहिला सामना रविवार, 11 जानेवारी रोजी खेळला जाईल. सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. नाणेफेक दुपारी 1 वाजता होईल. या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टारवर पाहता येईल. याव्यतिरिक्त, तुम्ही ब्रॉडकास्टर पाहण्यासाठी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कला भेट देऊ शकता.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जयस्वाल.
  • न्यूझीलंड : मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), आदित्य अशोक, ख्रिश्चन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेव्हॉन कॉनवे, जॅक फॉल्क्स, मिच हे, काइल जेमिसन, निक केली, जेडेन लेनोक्स, डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मायकेल रे, विल यंग.

संपादकांची शिफारस

