विजयी मालिका कायम ठेवण्यासाठी सूर्या ब्रिगेड नामिबियाविरुद्ध उतरणार मैदानात; मोबाईलवर कशी पाहायची मॅच?

भारत आणि श्रीलंकेत सुरु असलेल्या टी-20 विश्वचषकाचा 18 वा सामना आज, 12 फेब्रुवारी रोजी भारत क्रिकेट संघ आणि नामिबिया क्रिकेट संघादरम्यान खेळला जाईल.

India vs Namibia Match
विजयी मालिका कायम ठेवण्यासाठी सूर्या ब्रिगेड नामिबियाविरुद्ध उतरणार मैदानात (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 1:04 PM IST

नवी दिल्ली India vs Namibia Match : भारत आणि श्रीलंकेत सुरु असलेल्या टी-20 विश्वचषकाचा 18 वा सामना आज, 12 फेब्रुवारी रोजी भारत क्रिकेट संघ आणि नामिबिया क्रिकेट संघादरम्यान खेळला जाईल. हा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ नामिबियाला हरवून आपली विजयी मालिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, टीम इंडिया नामिबियाला कमी लेखणार नाही. टीम इंडिया स्पर्धेच्या सुरुवातीपासूनच खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीच्या समस्यांशी झुंजत आहे, काहींना आजार आहेत आणि काहींना दुखापती आहेत. या स्पर्धेत सूर्यकुमार यादव टीम इंडियाचं नेतृत्व करत आहेत, तर गेरहार्ड इरास्मस नामिबियाचं नेतृत्व करत आहे.

टीम इंडियाचे अनेक खेळाडू दुखापतग्रस्त : नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. पोटाच्या संसर्गामुळं सलामीवीर अभिषेक शर्मा दुसऱ्या सामन्यातून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. अभिषेक शर्माची जागा संजू सॅमसन घेऊ शकतो, तर जसप्रीत बुमराह अंतिम अकरा जणांमध्ये परतण्याची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, नामिबियाला त्यांच्या पहिल्या सामन्यात नेदरलँड्स क्रिकेट संघाविरुद्ध 7 विकेटनं पराभव पत्करावा लागला. त्या सामन्यात संघाची फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीही खालच्या दर्जाची होती. जर नामिबियाला टीम इंडियाविरुद्ध जिंकायचं असेल, तर त्यांना दोन्ही क्षेत्रात सुधारणा करावी लागेल.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : टीम इंडिया आणि नामिबिया यांच्यात आतापर्यंत फक्त एकच टी-20 सामना खेळला गेला आहे. या सामन्यात टीम इंडियानं वरचढ कामगिरी केली आहे. टीम इंडियानं तो सामना जिंकला. दरम्यान, नामिबियानं टीम इंडियाविरुद्ध अद्याप विजयाची चव चाखलेली नाही. परिणामी, रेकॉर्ड्सवरुनही, नामिबिया भारतापेक्षा मागे असल्याचं दिसून येते. 2021 च्या टी-20 विश्वचषकात टीम इंडिया आणि नामिबिया यांच्यातील हा एकमेव सामना झाला होता. दोन्ही संघ स्पर्धेतील 42व्या सामन्यात एकमेकांसमोर आले होते. दुबईमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना नामिबियानं 20 षटकांत 8 गडी गमावून 132 धावा केल्या. टीम इंडियानं 15.1 षटकांत 1 गडी गमावून 136 धावा केल्या आणि 9 गडी राखून विजय मिळवला.

अरुण जेटली स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल : काही दिवसांपूर्वी, अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबिया विरुद्ध नेदरलँड्स सामना खेळला गेला होता, ज्यात डच संघानं 12 चेंडू शिल्लक असताना 157 धावांचं लक्ष्य सात गडी गमावून सहज गाठलं. यावरुन असं दिसून येतं की खेळपट्टी फलंदाजांसाठी उपयुक्त ठरु शकते. मात्र, आजचा सामना फ्लडलाइट्सखाली खेळला जाईल, त्यामुळं रात्री दव आणि खेळपट्टी गोलंदाजांना कशी मदत करेल हे पाहणे मनोरंजक असेल. वृत्तानुसार, भारत विरुद्ध नामिबिया सामन्यासाठी एक नवीन खेळपट्टी तयार करण्यात आली आहे. भारतीय संघाची सखोल फलंदाजी पाहता, इथं उच्च धावसंख्या अपेक्षित आहे. आतापर्यंत या मैदानावर 15 टी-20 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये पहिल्या डावात सरासरी धावसंख्या 145 धावा आहे.

सामना कधी आणि कुठं थेट पाहायचा? : टी-20 विश्वचषकातील भारत विरुद्ध अमेरिका सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7 वाजता सुरु होईल. ज्याची नाणेफेक 06:30 वाजता होईल. हा सामना स्टार स्पोर्ट्सवर प्रसारित केला जाईल. तर जिओहॉटस्टारवर सामन्याचं थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), इशान किशन, संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती.
  • नामीबिया : लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्रीलिंक, निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरासमस (कर्णधार), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), डायलन लीचर, रुबेन ट्रम्पेलमैन, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, मैक्स हेंगो.

