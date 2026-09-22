जपानचे 'सामुराई' नडले, पण टीम इंडियाने मैदान मारले; रोमहर्षक सामन्यात भारताचा विजय
टीम इंडिया एका मोठ्या अनपेक्षित पराभवातून थोडक्यात वाचली.
Published : September 22, 2026 at 2:19 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 2:29 PM IST
टोकियो : टी-20 क्रिकेटमधील वर्ल्ड चॅम्पियन टीम इंडिया आज मंगळवारी (22 सप्टेंबर) लाजिरवाण्या पराभवापासून थोडक्यात बचावली. सानो क्रिकेट ग्राऊंडवर जपानविरुद्धच्या एकमेव टी-20 सामन्यात टीम इंडियाला केवळ 32 धावा करता आल्यानं चाहत्यांची धाकधूक वाढली होती. पावसामुळे हा सामना प्रत्येकी 5 षटकांचा करण्यात आला होता. यात भारताने 5 षटकांत 4 गडी गमावून केवळ 32 धावा केल्या.
प्रत्युत्तरात 33 धावांचे लक्ष्य गाठताना जपानी संघाकडे अनुभवाची कमतरता असल्याचं स्पष्टपणे दिसून आलं. एकवेळ जपानने 4 षटकांत 3 बाद 25 धावा केल्या होत्या आणि त्यांना शेवटच्या 6 चेंडूंवर 8 धावांची गरज होती. अक्षर पटेलने शेवटचे षटक टाकले. यात त्याने केवळ 5 धावा दिल्या. अशा रितीने भारताने हा सामना अवघ्या 2 धवाांनी खिशात घातला.
शेवटच्या षटकात काय घडलं? :
पहिला चेंडू: निर्धाव
दुसरा चेंडू: 1 धाव
तिसरा चेंडू : वाईड (1 धाव)
तिसरा चेंडू : निर्धाव
चौथा चेंडू: 1 धाव
पाचवा चेंडू: 1 धाव
सहावा अन् शेवटचा चेंडू: 1 धाव
टीम इंडियाची लाजिरवाणी फलंदाजी : तत्पूर्वी, टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण हा निर्णय त्याच्या चांगलाच अंगलट आला. कारण पावसामुळे खेळपट्टी बरीच संथ झाली होती, ज्यामुळे फलंदाजी करणे कठीण झाले होते. तसेच, पहिल्या चेंडूपासूनच जपानी गोलंदाजांनी अत्यंत शिस्तबद्ध खेळ केला आणि भारतीय फलंदाजांना मुक्तपणे फटकेबाजी करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. भारताच्या डावाची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. चार्ली हारा हिन्झे याने सलामीवीर अभिषेक शर्माला शोमा सुगायाकरवी झेलबाद केले. अभिषेकला आपले खातेही उघडता आले नाही.
हा धक्का पचवण्याआधीच दुसऱ्या षटकात संजू सॅमसनही तंबूत परतला. इब्राहिम ताकाहाशीच्या गोलंदाजीवर बेंजामिनने त्याचा झेल घेतला. संजूला 7 चेंडूंत केवळ 9 धावा करता आल्या. यात एका चौकाराचा समावेश होता. संजू बाद झाल्यानंतर संघाच्या अडचणी आणखी वाढल्या. तिसऱ्या षटकात बेंजामिन इटो डेव्हिसच्या गोलंदाजीवर मकोटोने इशान किशनचा झेल घेतला. इशानला केवळ 3 धावा करता आल्या.
एकीकडे विकेट्स पडत असतानाच, दुसरीकडे कर्णधार श्रेयस अय्यरने मात्र किल्ला लढवला आणि काहीसा प्रतिकार केला. त्याने 12 चेंडूंत 16 धावांची खेळी केली, पण पाचव्या आणि अंतिम षटकात तोही बाद झाला. अशा प्रकारे भारतीय संघाला निर्धारित 5 षटकांत 4 गडी गमावून केवळ 32 धावा करता आल्या.
India survive a scare against spirited Japan to hold on to a two-run win in their historic face-off in Sano 😲— ICC (@ICC) September 22, 2026
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📸: @BCCI pic.twitter.com/BcYR6A4Le8
भारताचा 200 वा टी-२० आंतरराष्ट्रीय विजय: टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 200 विजय नोंदवणारा भारत हा पहिला संघ ठरला आहे. सानो येथे जपानविरुद्ध 2 धावांनी विजय मिळवून संघाने हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला. या विजयांच्या संख्येत 'सुपर ओव्हर'द्वारे मिळवलेल्या विजयांचाही समावेश आहे.
भारताचा पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय विजय 2006 मध्ये जोहान्सबर्ग येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झाला होता. त्यानंतर, संघाने 2017 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध 50 वा, 2022 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध 100 वा आणि 2024 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 150 वा विजय मिळवला होता.