पाच वेळच्या विश्वविजेत्या ब्राझीलनं भारताला 4-0 नं हरवलं; आता 'या' देशाविरुद्ध होणार सामना
पाच वेळच्या विश्वविजेत्या ब्राझील फुटबॉल संघानं एका आंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण सामन्यात भारताचा 4-0 असा पराभव केला.
Published : October 4, 2026 at 3:54 PM IST
कोलकाता India vs Brazil : पाच वेळच्या विश्वविजेत्या ब्राझील फुटबॉल संघानं एका आंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण सामन्यात भारताचा 4-0 असा पराभव केला. शनिवारी कोलकाता येथील सॉल्ट लेक स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, भारतानं पहिल्या 25 मिनिटांत जोरदार झुंज दिली, पण त्यांना एकही गोल करता आला नाही.
भारतानं चांगली सुरुवात केली आणि सुरुवातीच्या टप्प्यात ब्राझीलला त्यांच्या लयीत स्थिरावू दिलं नाही, पण पाहुण्या संघाने हळूहळू खेळावर नियंत्रण मिळवलं आणि मध्यंतरापूर्वी दोन आणि नंतर आणखी दोन गोल करुन सामना जिंकला. ब्राझीलकडून, एस्तेवाओनं 28 व्या मिनिटाला, पेद्रोनं 42 व्या मिनिटाला आणि सॅम्युअल लिनोनं 58 व्या व 90+5 व्या मिनिटाला गोल केले.
दोन्ही संघांच्या पातळीतील मोठी तफावत स्पष्टपणे दिसून येत होती. ब्राझील आपल्या पूर्ण ताकदीनं खेळला नाही, तरीही त्यांनी सामन्यावर नियंत्रण कायम ठेवलं. ब्राझीलचे मुख्य प्रशिक्षक कार्लो अँसेलोटी यांनी मध्यंतरात पाच बदल केले आणि ब्रुनो गिमारेस, गॅब्रिएल मॅगाल्हेस, वेंडरसन, सॅम्युअल लिनो व डग्लस लुईझ यांना मैदानात उतरवलं. या बदलांमुळं ब्राझीलचं खेळावरील नियंत्रण कमी झालं नाही.
भारतीय फुटबॉल संघाची क्रमवारी : ब्राझीलच्या वरिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय संघाचा भारतातील हा पहिलाच सामना होता. शिवाय, उच्च मानांकन असलेल्या संघाविरुद्धचा भारताचा हा पहिलाच सामना होता. फिफाच्या पुरुष जागतिक क्रमवारीत ब्राझील पाचव्या क्रमांकावर आहे, तर भारत सध्या 138 व्या क्रमांकावर आहे.
दोन वेळच्या विजेत्या संघाविरुद्ध सामना : यापूर्वी, भारतानं जागतिक क्रमवारीत 44 व्या क्रमांकावर असलेल्या पनामा राष्ट्रीय फुटबॉल संघासोबत 1-1 असा सामना बरोबरीत सोडवला होता. अव्वल 50 संघांमध्ये स्थान मिळवलेल्या संघाविरुद्ध भारतीय फुटबॉल संघाचा हा पहिलाच विजय होता. भारतीय फुटबॉल संघ आता 6 ऑक्टोबर रोजी कोलकाता येथील सॉल्ट लेक स्टेडियमवर दोन वेळच्या विश्वविजेत्या उरुग्वे संघाचा सामना करेल. फुटबॉलची नियामक संस्था असलेल्या फिफानं आयोजित केलेला हा एक आंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण सामना आहे.
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