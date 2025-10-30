वर्ल्ड कप फायनलचं तिकीट मिळवण्यासाठी टीम इंडियासमोर 339 धावांचं लक्ष्य; स्मृती मानधनावर संघाची मदार
विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचं आव्हान पेलवण्याकरिता टीम इंडियाला दमदार सुरूवातीची गरज आहे. ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजीचा सामना करताना टीम इंडियाची सारी मदारा उपकर्णधार स्मृती मानधनावर आहे.
Published : October 30, 2025 at 7:47 PM IST
नवी मुंबई : आयसीसी महिला विश्ववषकाच्या अंतिम सामन्याचं तिकीट मिळवण्यासाठी टीम इंडियासमोर ऑस्ट्रेलियानं 339 धावांचं आव्हान ठेवलंय. टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करत ऑस्ट्रेलियानं 49.5 षटकांत सर्वबाद 338 धावा केल्या.
पावसाच्या सावटाखाली ऑस्ट्रेलयाल पहिला धक्का - नवी मुंबईच्या डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर ढगाळ वातवरणातही टॉस जिंकून ऑस्ट्रेलियानं प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. सकाळपासून पडलेल्या पावसामुळे पिचवर थोडासा ओलावा असताना गोलंदाजांना सुरूवातीला मदत मिळणार होती. मात्र नंतर खेळपट्टी अगदीच स्लो होऊन धावा करणं गोलंदाजासाठी सोपं होणार होतं. कर्णधार एलिहा हीलीचा हा निर्णय योग्यही ठरला. मात्र, पावसामुळे खेळ थांबणार असं चित्र असतानाच पाचव्या ओव्हरच्या पहिल्याच बॉलव टीम इंडियाची फास्ट ट्रेन क्रांति गौडनं हीलीचा त्रिफळा उडवून भारताला पहिलं यश मिळवून दिलं. पावसामुळे खेळानं काहीकाळ विश्रांती घेतली.
पाऊस ओसरताच नवी मुंबईत कांगारू बरसले - पावसाच्या विश्रांतीनंतर ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांनी मैदानावर चांगलच जम बसवला. दुसऱ्या विकेटसाठी होबे लिचफिल्डनं सामन्याची सूत्र हाती घेत एलिस पेरीसह 155 धावांची भागीदारी रचली. यात या जोडीनं अवघ्या 128 चेंडूत 150 धावा फटकावल्या आहेत. अखेर अमरज्योत कौरनं लिचफिल्डचा अडसरदूर करत ही जोडी फोडली. लिचफिल्डनं 93 चेंडूत 119 धावांची खेळी केली. यात 17 चौकार आणि 3 षटकारांचा समावेश होता. त्यानंतर एलिस पेरीनं एक बाजू लावून धरली होती. अखेर राधा यादवनं 40 व्या ओव्हरमध्ये पेरील क्लीन बोल्ड करत माघारी धाडलं. एलिस पेरीनं 88 चेंडूत 77 धावांची खेळी केली. यात 6 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता. अखेरच्या 10 षटकांत दोन्ही बाजूंना नवे फलंदाज आल्यानंतरही अपेक्षित धावगती राखण्यात कांगारूंना यश आलं. 46 षटकांत ऑस्ट्रेलियानं स्कोअर बोर्डवर 300 धावा लावल्या होत्या. अॅशले गार्डनरनं पुन्हा एकदा आपली उपयुक्तता सिद्ध करत 45 जेंडूत 66 धावांची वेगवान खेळी केली. यात 4 चौकार आणि 4 षटकारांचा समावेश होता. एक चोरटी धाव घेण्याच्या नादात गार्डनरला क्रांती गौडच्या अचूक थ्रोन रन आऊट केलं. 50 षटकांत ऑस्ट्रेलियानं सर्वबाद 338 पर्यंत मजल मारली. अखेरच्या 10 चेंडूत ऑस्ट्रेलियानं 4 विकेट्स गमावल्या.
टीम इंडियाला गरज दमदार सुरूवातीची - यंदाच्या विश्वचषकात 365 धावा कमवून स्मृती स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी फलंदाज ठरली आहे. साखळी सामन्यात स्मृतीनं ऑस्ट्रेलियाविरूद्ध 80 धावा फटकावल्या होत्या. स्मृतीसह शफाली वर्मा या सामन्यात भारतीय डावाची सुरूवात करेल. जायबंदी प्रतिकाच्या जागी संधी मिळाल्यानं वन डेत पुनरागमन करणाऱ्या शफालीकडे महत्त्वाच्या वेळी टीमला गरज असताना आपला क्लास सिद्ध करण्याची या सामन्यात नामी संधी आहे. मधल्या फळीत मुंबईकर जेमिमा रॉड्रिक्स आणि कर्णधार हरमनप्रितवर मदार असेल. घरच्या मैदानात आपला पहिला विश्वचषक उचलायचा आहे. तर हरमनप्रितच्या टीम इंडियाला हे आव्हान पार करावच लागेल.