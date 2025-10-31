जिगरबाज जेमिमा रोड्रिग्स ; विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाला गुढगे टेकवायला पाडलं भाग, मग विजयानंतर ढसाढसा रडली
बलाढ्य ऑस्ट्रेलिया संघाला सेमी फायनलमध्ये हरवत भारतीय महिला क्रिकेट संघानं अंतिम सामन्यात धडक दिली. या सामन्यात भारताची जिगरबाज खेळाडू जेमिमा रोड्रिग्सनं शतकी खेळी केली.
नवी मुंबई : विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाला नमवून टीम इंडियानं रविवारी होणाऱ्या फायनलचं तिकीट बुक केलंय. या विजयात टीम इंडियासाठी वंडर वूमन ठरली ती जेमिमा रोड्रिग्स, जेमिमानं नाबाद 127 धावांची खेळी करत भारताला 339 धावांचा पाठलाग करताना सहजपणे विजयी रेषा पार करून दिली. जेमिमा रोड्रिग्स विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाला गुढगे टेकवायला भाग पाडलं. मग मात्र भारताच्या विजयानंतर जेमिमा रोड्रिग्स ढसाढसा रडली.
गुरूवारी नवी मुंबईच्या डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर रंगलेल्या दुसऱ्या सेमी फायनलमध्ये साल 2017 मधील विश्वचषक सेमी फायनलची पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली. टीम इंडियानं संयमी खेळाचं प्रदर्शन करत ऑस्ट्रेलियावर पाच विकेट्स आणि 9 चेंडू राखत मात केली. टीम इंडिया आता याच मैदानात रविवारी दक्षिण आफ्रिकेसोबत विश्व विजेतेपदासाठी भिडेल. या दोन्ही संघांनी आजवर विश्वचषक जिंकलेला नाही. त्यामुळे यंदा वन डे क्रिकेटला एक नवा विश्वविजेता मिळणाराय, आणि घरच्या मैदानात हरमनप्रीतच्या टीम इडियानंच ही ट्रॉफी उंचवावी अशी आशा त्यांच्या करोडो चाहत्यांच्या मनात आहे.
जेमिमा-हरमननं जागवल्या आशा : ऑस्ट्रेलियानं दिलेल्या 339 धावांच्या विशाल आव्हानाचा पाठलाग करताना दुसऱ्याच षटकात टीम इंडियानं शफाली वर्माची विकेट गमावली. टीमला गरज असताना एक स्फोटक सुरूवात देण्यात शफाली अपयशी ठरली. पहिल्याच षटकात दोन चौकार लगावत तिनं आश्वासक सुरूवात केली होती. मात्र वर्षभरानं वन डे संघात अचानक स्थान मिळालेल्या शफालीसाठी मोठा कमबॅक आणि तोही वर्ल्ड चॅम्पियनसमोर नक्कीच सोप्पा नव्हता. किम मॅक्ग्राथच्या आत येणाऱ्या वेगवान चेंडूवर शफाली 10 धावांवर पायचीत झाली. त्यानंतर भारताच्या साऱ्या आशा उपकर्णधार स्मृती मानधनावर लागून होत्या. जेमिमाला हाताशी धरत स्मृतीनं एक छोटी भागीदारीही रचली, मात्र मॅक्ग्राथच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूवर तिच्या बॅटची हलकीशी लागलेली कट स्निकोमीटरवर दिसली आणि संपूर्ण डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर भयाण शांतता पसरली. स्मृतीनं 24 चेंडूत 24 धावा केल्या ज्यात 2 चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. त्यानंतर मैदानात आलेल्या कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं जेमिमासोबत केलेली 167 धावांची भागीदारी टीम इंडियाला 35 षटकांत 225 च्या पार घेऊन गेली. 36 व्या षटकांत वेगानं धावा करण्याच्या नादात हरमन झेलबाद झाली, तिनं 88 चेंडूत 89 धावा केल्या. ज्यात 10 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता.
विजयाची शिल्पकार ठरली मुंबईकर जेमिमा रोड्रिग्स : भारतीय इनिंगच्या दुसऱ्याच षटकात फलंदाजीला उतरलेल्या जेमिमानं अखेरपर्यंत पिचवर तळ ठोकून उभं राहत भारताला फायनलपर्यंत पोहोचवलं. आधी स्मृतीसोबत भारताची सुरूवातीच्या षटकांत अधिक पडझड होणार नाही, याची तिनं काळजी घेतली. त्यानंतर हरमनप्रीतसोबत मधल्या षटकात तिनं भारतीय डावाला आकार दिला. हरमन बाद झाल्यावर जेमिमानं सामन्याची सारी सूत्र हाती घेतली. आधी दीप्ती आणि मग रिचा घोषला हाताशी धरत जेमिमानं टीमला 45 व्या षटकात 300 ची वेस ओलांडून दिली. सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलेल्या रिचा घोषनं अवघ्या 16 चेंडूत 2 चौकार आणि 2 षटकारांसह 26 धावा फटकावत जेमिमावरच दडपण दूर केलं. अखेरीस अमनज्योतच्या साथीनं जेमिमानं भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. अमनज्योतनं अवघ्या 8 चेंडूत दोन चौकारांसह मोलाच्या 15 धावा फटकावल्या. मात्र गुरूवारचा दिवस होता तो मुंबईकर जेमिमा रोड्रिग्सचा. बेथ मूनीचा टिपलेला अप्रतिम झेल, थालिया मॅक्ग्राथचा जबरदस्त रनाऊट आणि नाबाद शतकी खेळी. या टॉप परफॉरमन्ससाठी जेमिमाला 'प्लेअर ऑफ द मॅच' घोषित करण्यात आल. फलंदाजी करताना मिळालेल्या दोन जीवनदानांचा पुरेपूर फायदा घेत जेमिमानं शतकी इंनिग साकारात टीमला हा विजय मिळवून दिला. सामना संपल्यानंतर भावूक झालेल्या जेमिमानं आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. विश्वचषकाच्या पहिल्याच सामन्यात शून्य, खराब कामगिरीमुळे प्लेईंग इलेव्हनमधून बाहेर, त्यानंतर न्यूझीलंडविरूद्धच्या सामन्यात जोरदार कमबॅक आणि सेमी फायनलमधली स्वप्नवत मॅच विनिंग नाबाद शतकी खेळी करणारी जेमिमा ठरलीय टीम इंडियाची 'वंडर वूमन'.
ऑस्ट्रेलियाचा अश्वमेध पुन्हा एकदा भारतानंच रोखला : वन डे विश्वचषकातील गेल्या 15 सामन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलिया अपराजित राहिलीय. मात्र या 15 विजयांपूर्वी साल 2017 च्या विश्वचषकातील सेमी फायनलमध्ये टीम इंडियासमोरच त्यांना पराभवाची चव चाखावी लागली होती. आणि आपल्या आठव्या विश्वविजेतेपदाकडं निघालेल्या ऑस्ट्रेलियाचा सलग सोळावा विजय पुन्हा एकदा टीम इंडियानंच रोखलाय. यंदाच्या विश्वचषकात अपराजित राहिलेल्या ऑस्ट्रेलियाला सेमी फायनलमध्ये पराभूत करत टीम इंडियानं कांगारूंचा साल 2017 नंतरचा सारा हिशोब चुकता केलाय. किम ग्राथ आणि सदरलँडचा अपवाद वगळता एकही ऑस्ट्रेलियन बॉलर या सामन्यात विकेट मिळवू शकली नाही. क्षेत्ररक्षणातही ऑस्ट्रेलियानं आपल्या लौकिकाला अजिबात साजेशी खेळी केली नाही. इनिंगमधील अखेरच्या 10 चेंडूत ऑस्ट्रेलियानं 4 विकेट्स गमावल्यानं त्यांना अखेरच्या दोन षटकात धावाच करता आल्या नाहीत. त्यापूर्वी टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना फीबी लचफिल्डच्या 119 धावांच्या खेळीच्या जोरवर ऑस्ट्रेलियानं भारतासमोर विजयासाठी 338 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. मात्र टीम इंडियानं 338 चं कुठेही दडपण न घेता केलेल्या संयमी फलंदाजीनं हा विजय सुकर केला.
