टीम इंडिया पहिल्यांदा वर्ल्ड कप जिंकण्यापासून दोन पावलं दूर; सेमी फायनलमध्ये सात वेळच्या विश्वविजेत्यांचं आव्हान
आयसीसी महिला विश्वचषकातील दुसरा उपांत्य सामना भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात खेळवला जाणार आहे.
Published : October 29, 2025 at 3:48 PM IST
मुंबई INDW vs AUSW Semi Final : यंदाच्या आयसीसी महिला विश्वचषकातील दोन सर्वाधिक पसंतीचे दोन संघ कोणते?, असा सवाल विचारला तर टीम इंडियानंर चाहत्यांच्या तोंडी नाव असेल ते विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचं. नवी मुंबईच्या डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर गुरुवारी हे दोन बलाढ्य संघ पुन्हा एकदा सेमी-फायनलमध्ये आमने सामने येत आहेत. मुंबई नवी मुंबईसह संपूर्ण एमएमआर भागात संध्याकाळी पडणारा पाऊस काय करतोय याकडे चाहत्यांच्या नजरा असल्या तरी सेमी फायनलकरता स्पर्धेत एक दिवस राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळं नवी मुंबईतील गेल्या दोन्ही सामन्यात हजेरी लावणारा पाऊसदेखील या सामन्याच्या निकालात मोठी भूमिका बजावू शकतो.
साखळी सामने इतिहसजमा, आता 'मिशन वर्ल्ड चॅम्पियन' : पहिल्या दोन सामन्यात मिळवलेल्या धमाकेदार विजयानंतर टीम इंडियानं दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या सेमी फायनलमधील टॉप तिन्ही संघांकडून सलग तीन पराभव पाहावे लागले. मात्र साखळी सामने आणि त्यातील निकाल आता इतिहसजमा झाले आहेत. सेमी फायनलमध्ये त्या दिवशी जो संघ सरस ठरणार तोच यंदाच्या विश्वचषकावर आपला दाव सांगत रविवारची फायनल खेळणार. त्यामुळं घरच्या मैदानात खेळताना आपल्या पहिल्या विश्व विजयाचं स्वप्न पाहणाऱ्या टीम इंडियाच्या 'मिशन वर्ल्ड चॅम्पियन'ला आता खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली आहे. या सामन्यात स्मृती मंधानाच्या कामगिरीकडे सर्वांचं लक्ष असेल. कारण ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या गेल्या पाच सामन्यात स्मृतीनं खोऱ्यानं धावा काढल्या आहेत. तिनं पाच सामन्यात 485 धावा काढल्या असून तीची सरासरी 97 आहे. यादरम्यान तिनं 3 शतकं आणि 2 अर्धशतक ठोकली आहेत.
टीम इंडियाला सांघिक कामगिरीची गरज : विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाला इतक्या महत्त्वाच्या सामन्यात नमवण्यासाठी टीम इंडियाल गरजय ती सांघिक कामगिरीची, सर्व आघाड्यांवर वर्चस्व राखण्याची. ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजीचा सामना करताना टीम इंडियाची सारी मदार उपकर्णधार स्मृती मंधानावर असेल. यंदाच्या विश्वचषकात 365 धावा कमवून स्मृती स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी बॅटर आहे. साखळी सामन्यात स्मृतीनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 80 धावा फटकावल्या होत्या. प्रतिकासह तिनं 150 धावांची सलामी दिली होती. त्यानंतर मधल्या फळीनं धावांची गती कायम राखत टीम इंडियानं ऑस्ट्रेलियासमोर 330 धावांचं तगड आव्हान ठेवलं होतं. मात्र तरिही ऑस्ट्रेलियानं हा सामना तीन विकेट्सनं जिंकला होता. त्यामुळं उपांत्य फेरीच्या या महत्त्वपूर्ण सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा भारतीय फलंदाजी रोखण्याकरता खास गेमप्लान तयार असणार यात शंका नाही. इन फॉर्म प्रतिका रावल जायबंदी झाल्यानं आयत्यावेळी टीम इंडियात लेडी सेहवाग म्हणून ओळख असलेल्या शेफाली वर्माचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळं स्मृतीसह शफाली या सामन्यात भारतीय डावाची सुरुवात करेल. मधल्या फळीत मुंबईकर जेमिमा रॉड्रिक्स आणि कर्णधार हरमनप्रितवर मदार असेल तर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ऋुचा घोषला संधी मिळणार का?, याकडे लक्ष असेल. दिप्ती शर्माकडून पुन्हा एकदा ऑलराऊंड परफॉन्सची अपेक्षा असेल. 15 विकेट्ससह दिप्ती यंदाच्या विश्वचषकात सर्वात यशस्वी भारतीय गोलंदाज ठरलीय.
