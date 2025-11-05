ETV Bharat / sports

एकही रुपया खर्च न करता IND vs AUS निर्णायक टी-20 सामना कसा पाहायचा? वाचा सविस्तर

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील मालिकेतील चौथा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना 06 नोव्हेंबर रोजी क्वीन्सलँड इथं खेळला जाणार आहे.

एकही रुपया खर्च न करता IND vs AUS निर्णायक टी-20 सामना कसा पाहायचा?
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 4:55 PM IST

गोल्ड कोस्ट IND vs AUS 4th T20I Live : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील मालिकेतील चौथा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना 06 नोव्हेंबर रोजी क्वीन्सलँड इथं खेळला जाणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं तिसऱ्या टी-20 मध्ये अपवादात्मक कामगिरी केली. वॉशिंग्टन सुंदरनं फलंदाजीत शानदार खेळी केली, तर अर्शदीप सिंगची गोलंदाजी सर्वोत्तम होती. ऑस्ट्रेलियानं दिलेलं 187 धावांचं लक्ष्य टीम इंडियानं नऊ चेंडू शिल्लक असताना सहज गाठलं. परिणामी मालिका सध्या 1-1 अशी बरोबरीत आहे.

मालिका सध्या बरोबरीत : पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तीन सामने खेळले गेले आहेत आणि दोन अजूनही शिल्लक आहेत. मालिका सध्या बरोबरीत आहे. चौथा सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकण्याची शक्यता जास्त असेल. त्यामुळं, हा सामना खूप महत्त्वाचा असेल. मात्र या सामन्यापूर्वी, दोन्ही संघांनी त्यांच्या संघात काही बदल केले आहेत. कुलदीप यादवला टीम इंडियामधून परत बोलावण्यात आलं आहे, तर ऑस्ट्रेलियानं ट्रॅव्हिस हेडलाही स्थानिक क्रिकेट खेळण्यासाठी पाठवले आहे. परिणामी, पुढील सामन्यात संघ बरेच वेगळे दिसतील.

टीम इंडिया खेळणार पहिलाच सामना : ऑस्ट्रेलियाच्या गोल्ड कोस्ट शहरात असलेल्या क्वीन्सलँडमधील कॅरारा ओव्हल स्टेडियममध्ये फक्त दोन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने झाले आहेत. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं एकदा विजय मिळवला आहे, तर लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघानं एकदा विजय मिळवला आहे. इथं खेळलेला शेवटचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना 2022 मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात झाला होता. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजनं 145 धावा केल्या, तर लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियानं एक चेंडू शिल्लक असताना तीन विकेटनं विजय मिळवला. इथं पहिल्या डावात सरासरी धावसंख्या 125 ते 130 धावा असते, ज्यामध्ये वेगवान गोलंदाजांचं वर्चस्व असते.

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या फॉरमॅटमध्ये 35 वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत. यापैकी 21 सामने टीम इंडियानं जिंकले आहेत. तर कांगारुंनी 12 सामने जिंकले आहेत, तर दोन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. याचा अर्थ टी-20 मध्ये भारतीय संघ कांगारूंविरुद्ध वरचढ आहे. या मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळं रद्द झाला होता, तर दुसरा सामना कांगारूंनी 4 विकेट्सनं जिंकला होता. मात्र तिसऱ्या टी-20 मध्ये टीम इंडियानं जोरदार पुनरागमन केले आणि 5 विकेट्सनं विजय मिळवला.

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चौथा टी-20 सामना कधी आणि कुठं खेळवला जाईल?

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना 06 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. हा सामना गोल्ड कोस्ट शहरात असलेल्या क्वीन्सलँडमधील कॅरारा ओव्हल स्टेडियममध्ये दुपारी 1:45 वाजता सुरु होईल. याचा टॉस दुपारी 1:15 वाजता भारतीय प्रमाणवेळेनुसार होईल.

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चौथ्या टी-20 सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेचे अधिकृत प्रसारण हक्क जिओस्टार स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे आहेत. चाहते स्टार स्पोर्ट्स आणि स्पोर्ट्स18 चॅनेलवर विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याचं थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात. तसंच भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील मालिकेतील चौथ्या टी-२० सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग तुम्ही JioHotstar वर मोफत पाहू शकता. या सामन्याचा मोफत आनंद घेण्यासाठी तुम्हाला फक्त Jio नंबर आणि रिचार्जची आवश्यकता आहे.

