IND vs AUS T20I: वॉशिंग्टनची 'सुंदर' फलंदाजी, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टीम इंडियाचं विजयी 'तिलक'; मालिकेतही बरोबरी
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना आज खेळवण्यात आला. यात टीम इंडियानं विजय मिळवत मालिकेत बरोबरी केली आहे.
Published : November 2, 2025 at 5:12 PM IST
होबार्ट IND vs AUS 3rd T20I : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना रविवार, 2 नोव्हेंबर रोजी होबार्टमधील बेलेरिव्ह ओव्हल इथं खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतानं पाच विकेट्सनं विजय मिळवला. ऑस्ट्रेलियानं दिलेलं 187 धावांचं लक्ष्य भारतानं 18.3 षटकांत पूर्ण केले. या विजयासह भारतानं पाच सामन्यांच्या मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी साधली. मालिकेतील चौथा सामना 6 नोव्हेंबर रोजी खेळवला जाईल. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळं रद्द झाल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं विजय मिळवला होता.
भारतीय संघाची सांघिक कामगिरी : भारतीय संघाकडून धावांचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्मा फॉर्ममध्ये दिसत होता, पण त्याची खेळी जास्त काळ टिकली नाही. अभिषेक 25 धावांवर (16 चेंडू, 2 चौकार, 2 षटकार) नाथन एलिसच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानंतर एलिसनं शुभमन गिल (15 धावा) आउट केला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव (24 धावा) देखील टचमध्ये दिसत होता, पण त्यानंही त्याची विकेट फेकली. सूर्यकुमार तिसऱ्या विकेटसाठी बाद झाल्यानंतर, अक्षर पटेल (17 धावा) आणि तिलक वर्मा यांनी एकत्रितपणे धावसंख्या 100 च्या पुढं नेली. एलिसनं अक्षरला बाद केल्यानं ऑस्ट्रेलियाला मोठा विजय मिळाला. अक्षर पटेल बाद झाल्यानंतर, तिलक वर्मा आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी पाचव्या विकेटसाठी 34 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. तिलक 29 धावांवर झेवियर बार्टलेटच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानंतर, वॉशिंग्टन सुंदर (49*) आणि जितेश शर्मा (22*) यांनी भारताला विजय मिळवून दिला.
Game. Set. Done ✅— BCCI (@BCCI) November 2, 2025
Washington Sundar (49*) and Jitesh Sharma (22*) guide #TeamIndia to a 5-wicket victory in Hobart. 🙌
The T20I series is now levelled at 1⃣-1⃣ with 2 matches to go.
Scorecard ▶https://t.co/X5xeZ0LEfC #AUSvIND | @Sundarwashi5 | @jiteshsharma_ pic.twitter.com/f71X2vNUC4
ऑस्ट्रेलियाची प्रथम फलंदाजी : तत्पुर्वी, या सामन्यात नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी केल्यानंतर ऑस्ट्रेलियानं निर्धारित 20 षटकांत 6 गडी बाद 186 धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियन संघाची सुरुवात खराब झाली. त्यांनी ट्रॅव्हिस हेड (6 धावा) आणि यष्टिरक्षक-फलंदाज जोश इंगलिस (1 धाव) यांचे बळी स्वस्तात गमावले. दोन्ही फलंदाजांना अर्शदीप सिंगनं बाद केलं. तेथून, टिम डेव्हिड आणि मिचेल मार्श यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 59 धावांची भागीदारी करुन डाव सावरला. यादरम्यान, डेव्हिडनं केवळ 23 चेंडूत सात चौकार आणि तीन षटकारांच्या मदतीनं आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. डेव्हिडनं एकुण 38 चेंडूत 74 धावा केल्या, ज्यामध्ये आठ चौकार आणि पाच षटकारांचा समावेश होता. डेव्हिड बाद झाल्यानंतर, मार्कस स्टोइनिस आणि मॅथ्यू शॉर्ट यांनी सहाव्या विकेटसाठी 64 धावा जोडल्या आणि ऑस्ट्रेलियाला मोठी धावसंख्या गाठण्यास मदत केली. भारताकडून अर्शदीप सिंगनं सर्वाधिक तीन बळी घेतले, तर वरुण चक्रवर्तीनं दोन बळी घेतले.
सामन्यासाठी दोन्ही संघात बदल : या सामन्यात भारतीय संघात डावखुरा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग, अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर आणि यष्टिरक्षक जितेश शर्मा यांना हर्षित राणा, कुलदीप यादव आणि संजू सॅमसन यांच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान देण्यात आलं. तर ऑस्ट्रेलियानं जोश हेझलवूडच्या जागी अष्टपैलू शॉन अॅबॉटचा समावेश केला.
