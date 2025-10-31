AUS vs IND 2nd T20I Live: टॉस गमावल्यानंतर टीम इंडिया करणार प्रथम फलंदाजी; सामन्यासठी संघात कोणते बदल?
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा टी-20 सामना आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर खेळला जाणार आहे.
मेलबर्न AUS vs IND 2nd T20I Live : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा टी-20 सामना आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर खेळला जाणार आहे. कॅनबेरा इथं खेळलेला पहिला सामना पावसामुळं वाया गेला. पावसामुळं अनेक वेळा सामना रद्द करावा लागला आणि शेवटी तो पूर्ण रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. चाहत्यांसाठी वाईट बातमी अशी आहे की दुसरा टी-20 सामनाही पावसाच्या सावलीत आहे. असं मानलं जातं की चाहते 40 षटकांचा रोमांचक सामना पाहू शकणार नाहीत. या सामन्यात यजमान ऑस्ट्रेलियानं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलिया संघात एक बदल करण्यात आला आहे. तर टीम इंडियामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यात आतापर्यंत एकूण 33 टी-20 सामने झाले आहेत. या सामन्यांमध्ये भारतीय संघानं वरचढ कामगिरी केली आहे, त्यापैकी 20 सामने जिंकले आहेत. ऑस्ट्रेलियानं फक्त 11 वेळा भारताला पराभूत केलं आहे, तर दोन सामने निकालाविना संपले आहेत. दोन्ही संघांमधील प्रत्येक सामना रोमांचक राहिला आहे, परंतु आकडेवारीवरुन असं दिसून येतं की भारत टी-20 स्वरुपात ऑस्ट्रेलियावर वर्चस्व गाजवत आहे.
खेळपट्टी कशी असेल : मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही अनुकूल आहे. हे ग्राउंड वेगवान गोलंदाजांसाठी चांगली उसळी आणि वेग देते. फिरकीपटू सामान्यतः इथं महत्त्वाची भूमिका बजावत नाहीत. दिवसाच्या शेवटी फलंदाजी करणाऱ्या संघांना रात्रीच्या सामन्यांमध्ये फायदा होतो. या ग्राउंडवर आतापर्यंत एकूण 18 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी त्यापैकी सात जिंकले आहेत. पाठलाग करणाऱ्या 11 सामन्यांचा पाठलाग करणाऱ्या संघानं विजय मिळवला आहे. नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडू शकतो.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, संजू सॅमसन, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.
ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेव्हिड, जोश इंगलिस, जोश हेझलवूड, नॅथन एलिस, झेवियर बार्टलेट, मॅथ्यू कुह्नेमन, शॉन अॅबॉट, ग्लेन मॅक्सवेल, तन्वीर संघा, मॅथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप.
