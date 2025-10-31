सलग दुसऱ्या दिवशी 'टीम इंडिया' ऑस्ट्रेलियाला हरवणार? मेलबर्नमध्ये कांगारुंविरुद्ध आरपारचा सामना
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात आजपासून पाच सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु आहे. मालिकेतील पहिला सामना पावसात गेल्यानंतर आज दुसरा सामना होणार आहे.
मेलबर्न AUS vs IND 2nd T20I Match : ऑस्ट्रेलिया आणि भारतीय क्रिकेट संघ यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना शुक्रवार 31 ऑक्टोबर रोजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर खेळला जाईल. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळं रद्द झाल्यानंतर हा सामना जिंकत दोन्ही संघ मालिकेत विजयी आघाडी घेण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरतील. विशेष म्हणजे गुरुवारी महिला विश्वचषकाच्या सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियानं ऑस्ट्रेलियाला हरवत अंतिम सामन्यात स्थान मिळवलं, आता आज पुरुषांचा संघ ऑस्ट्रेलियाला हरवत मालिकेत आघाडी घेणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
पहिला सामना पावसामुळं रद्द : मालिकेतील पहिला टी-20 सामना पावसामुळं अनिर्णित राहिला. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतानं 9.4 षटकांत 1 बाद 97 धावा केल्या. आता दोन्ही संघ मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात आमनेसामने येतील आणि 1-0 अशी आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करतील. यजमान ऑस्ट्रेलियानं 2-1 असा वनडे मालिकेतील विजय मिळवल्यानंतर टी-20 मालिका जिंकण्याची आणि विजयी घोडदौड सुरु ठेवण्याच्या प्रयत्न करतील. दरम्यान, अव्वल क्रमांकाचा टी-20 संघ भारताचं लक्ष्य लहान स्वरूपात आपली आघाडी कायम राखण्याचा आणि दुसऱ्या टी-20 मध्ये ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करण्याचा असेल.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यात आतापर्यंत एकूण 33 टी-20 सामने झाले आहेत. या सामन्यांमध्ये भारतीय संघानं वरचढ कामगिरी केली आहे, त्यापैकी 20 सामने जिंकले आहेत. ऑस्ट्रेलियानं फक्त 11 वेळा भारताला पराभूत केलं आहे, तर दोन सामने निकालाविना संपले आहेत. दोन्ही संघांमधील प्रत्येक सामना रोमांचक राहिला आहे, परंतु आकडेवारीवरुन असं दिसून येतं की भारत टी-20 स्वरुपात ऑस्ट्रेलियावर वर्चस्व गाजवत आहे.
खेळपट्टी कशी असेल : मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही अनुकूल आहे. हे ग्राउंड वेगवान गोलंदाजांसाठी चांगली उसळी आणि वेग देते. फिरकीपटू सामान्यतः इथं महत्त्वाची भूमिका बजावत नाहीत. दिवसाच्या शेवटी फलंदाजी करणाऱ्या संघांना रात्रीच्या सामन्यांमध्ये फायदा होतो. या ग्राउंडवर आतापर्यंत एकूण 18 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी त्यापैकी सात जिंकले आहेत. पाठलाग करणाऱ्या 11 सामन्यांचा पाठलाग करणाऱ्या संघानं विजय मिळवला आहे. नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडू शकतो.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसरा टी-20 सामना कधी आणि कुठं खेळवला जाईल?
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज 31 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाणार आहे. हा सामना मेलबर्न येथील स्टेडियमवर दुपारी 1:45 वाजता सुरु होईल. याचा टॉस दुपारी 1:15 वाजता भारतीय प्रमाणवेळेनुसार होईल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या टी-20 सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेचे अधिकृत प्रसारण हक्क जिओस्टार स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे आहेत. चाहते स्टार स्पोर्ट्स आणि स्पोर्ट्स18 चॅनेलवर विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याचं थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात. याव्यतिरिक्त, जिओस्टार नेटवर्ककडे डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहेत, भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याचं थेट प्रक्षेपण जिओहॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, संजू सॅमसन, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.
ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेव्हिड, जोश इंगलिस, जोश हेझलवूड, नॅथन एलिस, झेवियर बार्टलेट, मॅथ्यू कुह्नेमन, शॉन अॅबॉट, ग्लेन मॅक्सवेल, तन्वीर संघा, मॅथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप.
