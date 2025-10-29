ETV Bharat / sports

IND vs AUS पहिला सामना पावसात; 58 चेंडूंचा झाला खेळ

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला टी-20 सामना आज (29 ऑक्टोबर) कॅनबेरा इथं खेळला जात आहे.

IND vs AUS 1st T20I Live
IND vs AUS 1st T20I Live (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 3:03 PM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कॅनबेरा AUS vs IND 1st T20I : कॅनबेरा इथं भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला टी-20 सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला आहे. मंगळवारी (29 ऑक्टोबर) ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मिचेल मार्शनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पावसामुळं सामन्यात दोनदा व्यत्यय आला, ज्यामुळं षटकांची संख्या 18 पर्यंत कमी करण्यात आली. मात्र यानंतर पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली यानंतर सामना रद्द करण्यात आला.

भारताची प्रथम फलंदाजी : सामना रद्द झाला तेव्हा भारत फलंदाजी करत होता. सूर्यकुमार यादव आणि शुभमन गिल क्रीजवर होते. भारताचा स्कोअर 97/1 (9.4/18 षटक) होता. अभिषेक शर्माच्या रुपात भारताचा एकमेव धक्का बसला. सततच्या पावसामुळं कॅनबेरामध्ये सुरु असलेला खेळ शक्य झाला नाही. मालिकेतील पुढील सामना आता 31 ऑक्टोबर रोजी मेलबर्नमध्ये खेळला जाईल. भारताचा नंबर वन टी-20 फलंदाज अभिषेक शर्मानं त्याचा उपकर्णधार शुभमन गिलसह डावाची सुरुवात केली. दोघांनीही दमदार सुरुवात केली. भारतीय संघानं पहिल्या तीन षटकात 26 धावा जोडल्या. पहिलाच षटक टाकणाऱ्या नाथन एलिसनं पाचव्या चेंडूवर अभिषेक (19) ला टिम डेव्हिडकडे झेलबाद केलं.

सूर्याचे 150 पेक्षा जास्त षटकार : सूर्यकुमार यादवपूर्वी, फक्त मोहम्मद वसीम (यूएई) ने कमी डावांमध्ये 150 वा षटकार मारला. सूर्यानं 86 डाव आणि 1649 चेंडूंमध्ये हा टप्पा गाठला, तर वसीमनं 66 डाव आणि 1543 चेंडूंमध्ये हा टप्पा गाठला.

टी-20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये सर्वाधिक षटकार :

205 - रोहित शर्मा

187 - मोहम्मद वसीम

173 - मार्टिन गुप्टिल

172 - जोस बटलर

150 - सूर्यकुमार यादव*

नितीश कुमार तीन सामन्यांतून बाहेर : नितीश कुमार रेड्डी पहिल्या तीन टी-20 सामन्यांमधून बाहेर पडला आहे. अ‍ॅडलेडमधील दुसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान झालेल्या डाव्या कोपराच्या दुखापतीतून सावरत असलेल्या या अष्टपैलू खेळाडूनं मानेच्या दुखापतीची तक्रार केली आहे, ज्यामुळं त्याची पुनर्प्राप्ती थांबली आहे. बीसीसीआयची वैद्यकीय टीम त्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहे.

हेही वाचा :

  1. जे कधीही झालं नाही ते आफ्रिकनं करुन दाखवलं; पाकिस्तानला घरात घुसून हरवलं
  2. इंग्लंड-दक्षिण आफ्रिका सेमीफायनल रद्द झाल्यास कोणाला मिळणार मुंबईचं तिकिट? ICC चा नियम काय, वाचा
  3. AUS vs IND मध्ये रंगणार टी-20 युद्ध; कॅनबेरामध्ये टीम इंडिया करणार बदलापूरा? Live मॅच कशी पाहणार?
Last Updated : October 29, 2025 at 3:51 PM IST

TAGGED:

AUS VS IND 1ST T20I LIVE SCORE
AUS VS IND 1ST T20I LIVE UPDATE
AUS VS IND 1ST T20I MATCH REPORT
AUS VS IND 1ST T20I CANBERRA
AUS VS IND 1ST T20I LIVE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.