ETV Bharat / sports

संडे डबल धमाल... टीम इंडिया खेळणार दोन वनडे सामने; ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडविरुद्ध उतरणार मैदानात

आजचा रविवार क्रिकेट प्रेमींसाठी खूप छान असणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघाच्या चाहत्यांना आज रविवारी (19 ऑक्टोबर) दिवाळीच्या शुभ सणासोबतच क्रिकेटचा डबल डोस मिळणार आहे.

Team India Match Today
संडे डबल धमाल (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 8:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली Team India Match Today : आजचा रविवार क्रिकेट प्रेमींसाठी खूप छान असणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघाच्या चाहत्यांना आज रविवारी (19 ऑक्टोबर) दिवाळीच्या शुभ सणासोबतच क्रिकेटचा डबल डोस मिळणार आहे. कारण भारतीय क्रिकेट संघ आज दोन सामने खेळणार आहे. यात पुरुष आणि महिला क्रिकेट संघ अनुक्रमे ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्याविरुद्ध सामना खेळतील.

भारत-ऑस्ट्रेलिया पुरुष संघातील पहिला वनडे सामना : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना आज ऑस्ट्रेलियातील पर्थ येथील ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9:00 पासून सुरु होईल. यात शुभमन गिल पहिल्यांदाच भारतीय वनडे संघाचं नेतृत्व करेल आणि मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलियाचं नेतृत्व करेल. ही मालिका विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या क्रिकेट मैदानावर पुनरागमनासाठी देखील लक्षात ठेवली जाईल.

नव्या नेतृत्वात भारतीय संघ मैदानात : भारतानं शेवटचा वनडे सामना चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 मध्ये जिंकला होता आणि अलीकडेच टी-20 स्वरुपात आशिया कप 2025 जिंकला होता. संघ सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे आणि आपली विजयी लय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. विशेष म्हणजे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सारख्या अनुभवी खेळाडूंसह, शुभमन गिल पहिल्यांदाच वनडे स्वरुपात भारताचं नेतृत्व करेल. टीम इंडिया पहिल्या वनडे सामन्यात दमदार सुरुवात करुन विजयी मालिका सुरु ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

विराट कोहली आणि रोहितसाठी ही मालिका महत्त्वाची : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामना असताना उत्साह शिगेला पोहोचला असला तरी, यावेळी चाहते रोहित आणि कोहलीमुळं त्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. असं मानलं जातं की रोहित आणि कोहलीची या मालिकेतील कामगिरी ते आणखी किती वर्षे खेळू शकतील हे ठरवेल. दोघंही 2027 च्या वनडे विश्वचषकापर्यंत खेळण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु त्यांचा फॉर्म पाहणं मनोरंजक असेल.

भारत-इंग्लंड महिला संघ सामना : दुसरीकडे भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 चा 20वा सामना आज 19 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. मध्य प्रदेशातील इंदौर येथील होळकर क्रिकेट स्टेडियमवर दुपारी 3:00 वाजता हा सामना सुरू होईल. या सामन्यात हरमनप्रीत कौर भारताचं नेतृत्व करेल, तर नॅट सायव्हर-ब्रंट इंग्लंडचं नेतृत्व करेल. हा सामना भारतीय क्रिकेट संघासाठी उपांत्य फेरीच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण विशाखापट्टणममध्ये दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सलग दोन सामने गमावले आहेत.

टीम इंडियासाठी विजय महत्त्वाचा : भारतीय महिला संघानं सलग दोन सामने गमावल्यानंतर, सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी टीम इंडियाला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकणं आवश्यक आहे. भारतीय संघ सध्या पॉइंट टेबलमध्ये चौथ्या स्थानावर आहे, तर इंग्लंड महिला संघ तिसऱ्या स्थानावर आहे. इंग्लंडनं या स्पर्धेत एकही सामना गमावलेला नाही आणि त्यांची विजयी मालिका सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. वनडे सामन्यांमध्ये इंग्लंडचं काहीसं वर्चस्व आहे.

दोन्ही संघांचा रेकॉर्ड काय आहे? : वनडे क्रिकेटमध्ये इंग्लंडचा विक्रम चांगला आहे. दोघांमध्ये आतापर्यंत 79 सामने झाले आहेत. त्यापैकी 41 सामने इंग्लंडनं जिंकले आहेत, तर 36 सामने भारतानं जिंकले आहेत. मात्र गेल्या पाचपैकी चार सामने टीम इंडियानं जिंकले आहेत. इंग्लंडनं फक्त एकच सामना जिंकला आहे. इंदूरची खेळपट्टी फिरकीपटूंसाठी अनुकूल आहे, त्यामुळं टीम इंडिया याचा फायदा घेऊ शकते.

हेही वाचा :

  1. 'फ्री'मध्ये रोहित-विराटला वनडे मॅच खेळताना पाहायचं? करा 'हे' काम
  2. 14 चौकार, 7 सिक्सर... मराठमोळ्या किरणनं 34 चेंडूत शतक ठोकून केला विश्वविक्रम

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA 1ST ODI
INDIA VS ENGLAND WOMENS ODI
INDIA VS AUSTRALIA MATCH
TEAM INDIA MATCH TODAY
TEAM INDIA MATCH TODAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.