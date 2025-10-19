ETV Bharat / sports

'फ्री'मध्ये रोहित-विराटला वनडे मॅच खेळताना पाहायचं? करा 'हे' काम

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांची वनडे मालिका आज 19 ऑक्टोबरपासून सुरु होत आहे. चाहते रोहित आणि कोहलीमुळं त्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.

IND vs AUS 1st ODI Live
'फ्री'मध्ये रोहित-विराटला वनडे मॅच खेळताना पाहायचं? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 7:16 AM IST

3 Min Read
पर्थ IND vs AUS 1st ODI Live : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांची वनडे मालिका आज 19 ऑक्टोबरपासून सुरु होत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना पर्थमधील ऑप्टस स्टेडियमवर खेळला जाईल. टीम इंडिया रोहित शर्माच्या जागी नवा कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहे. गिल या मालिकेत पहिल्यांदाच वनडे स्वरुपात भारतीय संघाचं नेतृत्व करणार आहे आणि त्याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कठीण आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे.

कांगारुंची कामगिरी कशी : या वर्षी 50 षटकांच्या स्वरुपात ऑस्ट्रेलियाची कामगिरी अपेक्षेनुसार झाली नाही. त्यांना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची वनडे मालिका 2-1 अशी गमवावी लागली आणि त्यांच्या मागील सामन्यात, आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 च्या उपांत्य फेरीत भारताविरुद्ध दारुण पराभव पत्करावा लागला. आता यजमान संघ मागील अपयशांना मागे टाकून त्यांच्या घरच्या वनडे मालिकेची सुरुवात विजयाने करण्याचा प्रयत्न करेल.

नव्या नेतृत्वात भारतीय संघ मैदानात : भारतानं शेवटचा वनडे सामना चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 मध्ये जिंकला होता आणि अलीकडेच टी-20 स्वरुपात आशिया कप 2025 जिंकला होता. संघ सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे आणि आपली विजयी लय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. विशेष म्हणजे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सारख्या अनुभवी खेळाडूंसह, शुभमन गिल पहिल्यांदाच वनडे स्वरुपात भारताचं नेतृत्व करेल. टीम इंडिया पहिल्या वनडे सामन्यात दमदार सुरुवात करुन विजयी मालिका सुरु ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

पर्थची खेळपट्टी कशी असेल : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यासाठी पर्थच्या खेळपट्टीबद्दल बोलायचं झालं तर, खेळपट्टी चांगली उसळी आणि वेग देते. जुनं वाका स्टेडियम जगातील सर्वात वेगवान खेळपट्टी म्हणून ओळखलं जात होतं. मात्र हा सामना पर्थमधील नवीन ऑप्टस स्टेडियमवर खेळला जाईल. या मैदानावर ड्रॉप-इन खेळपट्टी आहे. वाकाइतकं वेगवान नसलं तरी, ते वेगवान गोलंदाजांना बरीच मदत करते. त्यामुळं, या खेळपट्टीवर नवीन चेंडू असताना वेगवान गोलंदाज घातक ठरु शकतात.

कांगारुंचा या मैदानावर रेकॉर्ड कसा : ऑप्टस स्टेडियमवर ऑस्ट्रेलियाचा वनडे सामन्यांमध्ये खूपच खराब रेकॉर्ड आहे. या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या तीन सामन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियानं एकही वनडे सामना जिंकलेला नाही. नोव्हेंबर 2024 मध्ये ऑस्ट्रेलियाला पाकिस्तानविरुद्ध 8 विकेटनं पराभव पत्करावा लागला होता. त्याआधी 2018 मध्ये दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंडनंही याच मैदानावर ऑस्ट्रेलियाला हरवलं होतं.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया आतापर्यंत 152 वनडे सामन्यांमध्ये आमनेसामने आले आहेत. यापैकी 58 सामने भारतानं जिंकले आहेत, तर 84 सामने ऑस्ट्रेलियानं जिंकले आहेत. दहा सामने अनिर्णीत राहिले आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा नेहमीच एक मजबूत वनडे संघ राहिला आहे, परंतु टीम इंडियाचा सध्याचा फॉर्म ऑस्ट्रेलियासमोर एक कठीण आव्हान निर्माण करेल.

विराट कोहली आणि रोहितसाठी ही मालिका महत्त्वाची : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामना असताना उत्साह शिगेला पोहोचला असला तरी, यावेळी चाहते रोहित आणि कोहलीमुळं त्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. असं मानलं जातं की रोहित आणि कोहलीची या मालिकेतील कामगिरी ते आणखी किती वर्षे खेळू शकतील हे ठरवेल. दोघंही 2027 च्या वनडे विश्वचषकापर्यंत खेळण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु त्यांचा फॉर्म पाहणं मनोरंजक असेल.

सामना कसा आणि कुठं पाहायचा : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे मालिकेचे भारतातील अधिकृत प्रसारण हक्क जिओस्टार स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे आहेत. चाहते भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया पहिला वनडे सामना स्टार स्पोर्ट्स आणि स्पोर्ट्स18 चॅनेलवर विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये थेट पाहू शकतात. याव्यतिरिक्त, जिओस्टार नेटवर्ककडे डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहेत, परिणामी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याचे थेट प्रक्षेपण जिओहॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. तसंच भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया पहिला वनडे सामना दूरदर्शन त्यांच्या टेरेस्ट्रियल नेटवर्क डीडी नॅशनल आणि डीडी स्पोर्ट्सवर मोफत प्रसारित करेल. हे मोफत थेट प्रक्षेपण केबल किंवा डीटीएच सेवांवर उपलब्ध नसेल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग.

ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, मॅथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (यष्टीरक्षक), कूपर कॉनोली, मिचेल स्टार्क, जोश हेझलवुड, नाथन एलिस, बेन डॉरीशस.

