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जीतानंतरही टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल; वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार?

टीम इंडियानं अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिला टी20 जिंकला तरी दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये तीन बदल होण्याची शक्यता आहे. वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळू शकते.

India vs Afghanistan
भारतीय संघाचं प्रातिनिधिक छायाचित्र (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 1:20 PM IST

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मुंबई : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत टीम इंडियानं पहिला सामना जिंकून मालिकेला जोरदार सुरुवात केली आहे. नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह आणि ईशान किशन यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. सामान्यतः विजयानंतर संघात मोठे बदल केले गेले नाहीत. मात्र कामगिरीच्या आधारावर काही खेळाडूंना बाहेर काढलं जाऊ शकतं. शिवाय एक खेळाडू जखमी झाल्यानं प्लेइंग 11 मध्ये किमान तीन बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आज 15 सितंबर रोजी होणाऱ्या दुसऱ्या टी20सामन्यात या बदलांची शक्यता आहे.

वरुण चक्रवर्ती बाहेर; रवि बिश्नोईची एंट्री होणार? : पहिल्या टी20 मध्ये वरुण चक्रवर्तीनं चांगली गोलंदाजी केली आणि एक विकेटही घेतली होती. मात्र साइड स्ट्रेनच्या दुखापतीमुळं तो संपूर्ण मालिकेतून बाहेर पडला आहे. त्यामुळं दुसऱ्या सामन्यातही तो खेळू शकणार नाही. त्यांच्या जागी रवि बिश्नोईला संघात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. बिश्नोईही लेग स्पिनर असल्यानं वरुणसाठी तो सर्वात योग्य पर्याय ठरू शकतो. त्यांच्या समावेशामुळं स्पिन गोलंदाजीची ताकद कायम राहील आणि अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांना अडचणीत आणता येईल.

वैभव सूर्यवंशीला संधी; वैभव सूर्यवंशी सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. गेल्या काही महिन्यांत त्यांनं भरपूर धावा काढल्या आहेत. तरीही पहिल्या टी20 मध्ये त्याला संधी मिळाली नव्हती. व्यवस्थापनानं संजू सॅमसन यांना प्राधान्य दिलं, पण तो फक्त 10 धावा करून बाहेर पडला. अनेक चाहत्यांची वैभव सूर्यवंशीला संधी न मिळाल्यानं निराशा झाली होती. आता सॅमसन यांच्या अपयशानंतर वैभवची प्लेइंग 11 मध्ये एंट्री होण्याची दाट शक्यता आहे. दुसऱ्या सामन्यात त्याला फलंदाजीची संधी मिळू शकते. अशा स्थितीत विकेटकीपिंगची जबाबदारी ईशान किशनकडं सोपवली जाऊ शकते. त्यामुळं सॅमसन बाहेर पडून वैभव आणि किशन यांचा समावेश होऊ शकतो.

ऑफ स्पिनरची गरज; वॉशिंगटन सुंदर यांना संधी? : अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाला ऑफ स्पिन गोलंदाजाची कमतरता जाणवली. नीतीश कुमार रेड्डी आणि शिवम दुबे हे दोघेही फलंदाजी ऑलराउंडर आहेत. ते हार्दिक पांड्यासारखी अचूक गोलंदाजी करू शकले नाहीत. मागील सामन्यात दोघेही महाग ठरले होते. त्यामुळं त्यापैकी एकाला बाहेर काढून ऑफ स्पिन गोलंदाजी करणारा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर यांना संघात आणलं जाऊ शकतं. सुंदर ऑफ स्पिन गोलंदाजीसोबत खालच्या फळीत फलंदाजीही करू शकतो. त्यांच्या समावेशामुळं संघाचं संतुलन सुधारेल आणि अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांना अधिक आव्हान मिळेल.

दुसरा टी20 आज संध्याकाळी; कधी आणि कुठे पाहाल? : भारत-अफगाणिस्तान मालिकेतील दुसरा टी20 सामना आज 15 सितंबर रोजी खेळला जाणार आहे. हा सामना संध्याकाळी 7:30 वाजता सुरू होईल. दोन्ही संघांचे कर्णधार सायंकाळी 7 वाजता टॉससाठी मैदानावर येतील. हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट पाहता येईल. ऑनलाइन फॅनकोड अॅप किंवा वेबसाइटवरूनही स्ट्रीमिंग उपलब्ध आहे. अरुण जेटली स्टेडियमवरील या सामन्यात टीम इंडिया विजयानंतरही काही महत्त्वाचे बदल करून मालिका 2-0 नं जिंकण्याची तयारी करत आहे. टीम इंडियाच्या संभाव्य बदलांमुळे दुसऱ्या सामन्यात अधिक स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल. अफगाणिस्तानही चांगली कामगिरी करण्याची शक्यता असल्यानं हा सामना रोमांचक ठरेल. विजयानंतरही कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करून संघ सुधारणा करणे हे व्यवस्थापनाचं सकारात्मक पाऊल ठरू शकतं.

भारतीय संभाव्य संघ: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (w), श्रेयस अय्यर (c), टिळक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकूर, रवी बिश्नोई, संजू सॅमसन, वॉशिंग्टन कुमार सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी.

अफगाणिस्तान संभाव्य संघ: रहमानउल्ला गुरबाज (डब्ल्यू), इब्राहिम झदरन (क), सेदीकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, गुलबदिन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला ओमरझाई, रशीद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारुकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजाई, नन्गे खारो..

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TAGGED:

INDIA VS AFGHANISTAN
IND VS AFG 2ND T20I
भारत आणि अफगाणिस्तान टी20
वैभव सूर्यवंशी
IND VS AFG 2ND T20I

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