ETV Bharat / sports

IND vs AFG U19 WC Semi Final Live: अफगाणिस्ताननं जिंकला टॉस; करणार प्रथम फलंदाजी

भारत आणि अफगाणिस्तान अंडर-19 क्रिकेट संघ सध्या सुरु असलेल्या 19 वर्षांखालील विश्वचषकाच्या उपांत्य सामन्यात एकमेकांसमोर आहेत.

IND vs AFG U19 World Cup Semi Final Live
भारत आणि अफगाणिस्तान अंडर-19 क्रिकेट (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 12:40 PM IST

|

Updated : February 4, 2026 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हरारे IND vs AFG U19 World Cup Semi Final Live : भारत आणि अफगाणिस्तान अंडर-19 क्रिकेट संघ सध्या सुरु असलेल्या 19 वर्षांखालील विश्वचषकाच्या उपांत्य सामन्यात एकमेकांसमोर आहेत. इंग्लंडनं पहिल्या उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाला हरवून अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. आता आजचा सामना जो संघ जिंकेल तो इंग्लंडशी सामना करेल. भारतीय संघानं या वर्षीच्या विश्वचषकात आतापर्यंत अपवादात्मक कामगिरी केली आहे, सलग सर्व सामने जिंकून हा टप्पा गाठला आहे. आता, संघ विजेतेपदापासून फक्त दोन पावलं दूर आहे.

या सामन्यात अफगाणिस्ताननं नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी टीम इंडिया प्रथम गोलंदाजी करेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), आरएस अम्ब्रिस, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, हरवंश पंगालिया, मोहम्मद एनान, उधव मोहन, किशन कुमार सिंग
  • अफगाणिस्तान : उस्मान सादात, खालिद अहमदझाई, फैसल शिनोजादा, उझैरुल्ला नियाझाई, महबूब खान (यष्टीरक्षक/कर्णधार), अजीझुल्ला मियाखिल, अब्दुल अजीझ, रुहुल्ला अरब, नूरिस्तानी उमरझाई, वाहिदुल्ला झदरन, अकील खान, नाजीफुल्लाह अमीरी, खातिर स्टानिकजई, सलाम खान, जैतुल्लाह शाहीन

वैभव सूर्यवंशीवर सर्वांच्या नजरा : आयसीसी 19 वर्षांखालील विश्वचषकाचा दुसरा उपांत्य सामना भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात खेळला जात आहे. हा सामना नॉकआउट स्वरुपात आहे, म्हणजेच पराभूत संघ बाहेर पडेल आणि जिंकणारा संघ अंतिम फेरीत पोहोचेल. आयुष म्हात्रे भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे, परंतु त्यानं फलंदाजीत अद्याप संघानं अपेक्षा केल्याप्रमाणे चांगली कामगिरी केलेली नाही. दरम्यान, सर्वांच्या नजरा वैभव सूर्यवंशीकडे असतील. त्याची आक्रमक फलंदाजी काही क्षणातच सामन्याचं वळण बदलू शकते.

अफगाणिस्तानला हलक्यात घेणं पडेल महागात : महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की अफगाणिस्तानच्या तरुण संघाला कमी लेखता येणार नाही. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये एकूण 12 सामने झाले आहेत. भारतानं त्यापैकी 10 निश्चितच जिंकले आहेत, परंतु अफगाणिस्ताननं दोन सामने जिंकण्यातही यश मिळवलं आहे. याचा अर्थ असा की अफगाणिस्तानला हलक्यात घेणं महागात पडू शकते. मात्र, गेल्या पाच सामन्यांमध्ये भारतानं चार जिंकले आहेत आणि अफगाणिस्ताननं एक जिंकला आहे. अफगाणिस्ताननं शेवटच्या वेळी 2019 मध्ये भारताचा पराभव केला. यापूर्वी, भारत आणि अफगाणिस्तान 2025 मध्ये येलमध्ये आमनेसामने आले होते, जेव्हा टीम इंडिया विजयी झाली होती. आता, जवळजवळ एक वर्षानंतर, दोन्ही संघ पुन्हा एकमेकांसमोर येत आहेत.

भारत सर्वात यशस्वी संघ : अंडर-19 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात भारत सर्वात यशस्वी संघ राहिला आहे. संघानं आतापर्यंत पाच वेळा (2000, 2008, 2012, 2018 आणि 2022) विजेतेपद पटकावलं आहे, तर चार वेळा संघ उपविजेताही राहिला आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय संघाचं लक्ष आज 10व्यांदा फायनलमध्ये पोहोचण्यावर असेल. भारतानंतर सर्वात यशस्वी संघ ऑस्ट्रेलिया आहे, ज्यानं चार वेळा अंडर-19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकली आहे. तर अफगाणिस्तानचा संघ अजूनही आपल्या पहिल्या विजेतेपदाच्या प्रतीक्षेत आहे.

सामना कुठं पाहाल? : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केलं जाईल. तसंच, जिओहॉटस्टारवर सामन्याचे थेट स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.

हेही वाचा :

  1. टी-20 विश्वचषकापूर्वी इंग्लिश गोलंदाजानं रचला इतिहास; 'असं' करणारा पृथ्वीवरील फक्त सहावा खेळाडू
  2. 'विंटर स्पोर्ट्स'साठी गुगलचं खास डूडल; एका विशिष्ट खेळाच्या रंगात रंगवला लोगो
  3. मुंबईकर आयुषच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया 10व्यांदा फायनल गाठणार? उपांत्य सामन्यात अफगाणिस्तानचं आव्हान

TAGGED:

IND VS AFG U19 SEMI FINAL LIVE
IND VS AFG U19 SEMI FINAL SCORE
IND VS AFG U19 LIVE SCORE TODAY
U19 WORLD CUP SEMI FINAL LIVE
IND VS AFG U19 WC SEMI FINAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.