टीम इंडिया घरच्या मैदानावरच पाहुण्यांप्रमाणे खेळणार; अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड भूषवणार यजमानपद
भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघात यावर्षी सप्टेंबरमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जाईल.
Published : July 24, 2026 at 10:51 AM IST
IND vs AFG Series : भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघात यावर्षी सप्टेंबरमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जाईल. क्रिकइन्फोच्या वृत्तानुसार, हे सामने दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर 13, 15 आणि 17 सप्टेंबर रोजी होणार आहेत. विशेष म्हणजे, अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) या मालिकेचं आयोजन करणार आहे.
मालिका ठरणार ऐतिहासिक : वेळापत्रकात कोणताही बदल न झाल्यास, ही मालिका क्रिकेटच्या इतिहासात एक अनोखा विक्रम प्रस्थापित करेल. भारतीय भूमीवर भारताविरुद्ध सामना आयोजित करणारा हा पहिला संघ असेल. अफगाणिस्तानकडे सध्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी कायमस्वरुपी घरचं मैदान नाही. सुरक्षेच्या कारणास्तव, गेल्या अनेक वर्षांपासून ते भारताला आपलं घरचं मैदान म्हणून वापरुन आंतरराष्ट्रीय सामने खेळत आहेत. अफगाण संघानं यापूर्वी ग्रेटर नोएडा, डेहराडून आणि लखनऊ इथं आपले घरचे सामने खेळले आहेत, परंतु भारतीय संघाचं कधीही यजमानपद भूषवलेले नाही. या संदर्भात सप्टेंबरमधील टी-20 मालिका ऐतिहासिक ठरेल.
Afghanistan are set to host India for a three-match T20I series in Delhi. The series is likely to be played at the Arun Jaitley Stadium on September 13, 15 and 17.— Cricinfo (@cricinfo) July 23, 2026
This will be the first time a team will host India on Indian soil 🇦🇫 🇮🇳 pic.twitter.com/IYhOlH0t2s
भारतीय संघ करणार श्रीलंकेचा दौरा : भारतीय संघ ऑगस्टमध्ये श्रीलंकेच्या मायदेशात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. दुसरी कसोटी 27 ऑगस्ट रोजी संपेल. सुमारे दोन आठवड्यांच्या विश्रांतीनंतर, भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरेल. ही मालिका 24 सप्टेंबरपासून सुरु होणाऱ्या आशियाई खेळांच्या अगदी आधी होणार आहे. त्यामुळं, ही मालिका आशियाई खेळांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असेल.
मागील महिन्यात झाली होती मालिका : या दोन संघांमध्ये शेवटची मालिका जूनमध्ये झाली होती, जेव्हा अफगाणिस्ताननं भारताचा दौरा केला होता. भारतानं एकमेव कसोटी सामना एक डाव आणि 300 धावांनी जिंकला होता. त्यानंतर, भारतानं तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतही अफगाणिस्तानला 3-0 नं क्लीन स्वीप केलं. आता, अफगाण संघ टी-20 मालिकेत चांगली कामगिरी करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
भारताची अलिकडील कामगिरी निराशजनक : टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर, भारतीय संघाची अलीकडील व्हाईट-बॉल कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. संघानं प्रथम आयर्लंडविरुद्धची टी-20 मालिका गमावली. त्यानंतर, इंग्लंडच्या दौऱ्यावर, पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत त्यांना 0-4 असा पराभव पत्करावा लागला, ज्यात एक सामना पावसामुळं रद्द झाला. त्यानंतर भारतानं वनडे मालिकाही 1-2 नं गमावली. अफगाणिस्तानविरुद्धची ही मालिका भारतीय संघाला आशियाई खेळांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लय मिळवण्याची आणि आत्मविश्वास वाढवण्याची एक उत्तम संधी देईल. आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 नंतर अफगाणिस्तानचा संघ या फॉरमॅटमध्ये पहिल्यांदाच मैदानात उतरेल.
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