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भारत-अफगाणिस्तान शेवटचा सामना आज; जपानला जाण्यापूर्वी टीम इंडिया विजय मिळवणार?

अफगाणिस्तानविरुद्ध सुरु असलेली तीन टी-20 सामन्यांची मालिका आधीच जिंकल्यामुळं, भारतीय क्रिकेट संघ गुरुवारच्या तिसऱ्या सामन्यासाठी प्लेइंग 11 मध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे.

IND vs AFG 3rd T20I
भारत-अफगाणिस्तान शेवटचा सामना आज (PTI File Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 9:23 AM IST

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नवी दिल्ली IND vs AFG 3rd T20I : अफगाणिस्तानविरुद्ध सुरु असलेली तीन टी-20 सामन्यांची मालिका आधीच जिंकल्यामुळं, भारतीय क्रिकेट संघ गुरुवारच्या तिसऱ्या सामन्यासाठी प्लेइंग 11 मध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे. आशियाई खेळांपूर्वी आपल्या राखीव खेळाडूंची ताकद आजमावण्यासाठी ही एक चांगली संधी असेल. त्यामुळं, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये संधी दिली जाऊ शकते. भारतानं आपले मागील दोन सामने एकतर्फी जिंकले आहेत आणि आता ते क्लीन स्वीप करण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरतील. मंगळवारच्या सामन्यानंतर, कर्णधार श्रेयस अय्यरनंही संकेत दिले होते की जपानला रवाना होण्यापूर्वी खेळाडूंना पुरेसा सराव मिळावा यासाठी अंतिम सामन्यात संघात बदल केला जाऊ शकतो.

वैभव सूर्यवंशीला संघात स्थान मिळणार? : मात्र, आतापर्यंतच्या निवडीवरुन असं दिसतं की सूर्यवंशीला अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान देण्यासाठी भारत संघात जास्त बदल करण्यास उत्सुक नाही. 15 वर्षीय सूर्यवंशीनं जुलैमध्ये इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान भारतासाठी पदार्पण केलं होतं. त्यावेळी संजू सॅमसन फॉर्ममध्ये नव्हता. आता, सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा दोघंही चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत. दोघंही प्रत्येक फॉरमॅटमध्ये नियमितपणे खेळतात, त्यामुळं त्यांना विश्रांती देण्याचा निर्णय सोपा नसेल. सूर्यवंशींसाठी एक पर्याय म्हणजे इशान किशनला विश्रांती देणे. राष्ट्रीय संघात सामील होण्यापूर्वी किशननं दुलीप ट्रॉफीमध्ये पूर्व विभागाचे कर्णधारपद भूषवलं होतं. सॅमसन सध्याच्या मालिकेत यष्टीरक्षण करत आहे.

अय्यर आणि तिलक यांनाही फलंदाजीची संधी : भारताच्या पहिल्या तीन फलंदाजांनी पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये विरोधी गोलंदाजांवर दबाव टाकला, ज्यामुळं मधल्या फळीतील फलंदाजांना फलंदाजीची फारशी संधी मिळाली नाही. संघ व्यवस्थापनाचा प्रयत्न असेल की अय्यर आणि टिलक वर्मा यांना खेळपट्टीवर अधिक वेळ मिळावा. दरम्यान, नितीश रेड्डी आणि शिवम दुबे यांना आतापर्यंत मालिकेत फलंदाजी करता आलेली नाही. गोलंदाजीसाठी तंदुरुस्त झालेला नितीश रेड्डी बळी घेत आहे, हे संघासाठी एक सकारात्मक चिन्ह आहे.

अफगाणिस्तानसमोर मोठं आव्हान : दुसरीकडे, मालिकेतील अंतिम सामन्यात अफगाणिस्तानसमोर आपल्या फलंदाजीत सुधारणा करण्याचं मोठं आव्हान असेल. पॉवरप्लेमध्ये बुमराह आणि अर्शदीपसारख्या अनुभवी वेगवान गोलंदाजांचा सामना केल्यानंतर संघाला एक मजबूत डाव उभारावा लागेल. कर्णधार इब्राहिम झद्राननं कबूल केलं की, 150-160 धावसंख्या 200 च्या पुढं नेण्यासाठी संघाला योग्य इराद्यानं फलंदाजी करावी लागेल. तो म्हणाला की, जर अफगाणिस्तानला एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संघाला हरवायचं असेल, तर त्यांना 200 पेक्षा जास्त धावा करण्याची मानसिकता ठेवावी लागेल.

तिसरा टी20 सामना कधी आणि कुठं पाहाल? : भारत-अफगाणिस्तान मालिकेतील तिसरा टी20 सामना आज 17 सप्टेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. हा सामना संध्याकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल. दोन्ही संघांचे कर्णधार सायंकाळी 7 वाजता टॉससाठी मैदानावर येतील. हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट पाहता येईल. फॅनकोड अॅप किंवा वेबसाइटवर सामन्याची स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.

  • भारतीय संघ : अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (यष्टिरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), टिळक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकूर, रवी बिश्नोई, संजू सॅमसन, वॉशिंग्टन कुमार सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी.
  • अफगाणिस्तान संघ : रहमानउल्ला गुरबाज (यष्टिरक्षक), इब्राहिम झदरन (कर्णधार), सेदीकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, गुलबदिन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला ओमरझाई, रशीद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारुकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजाई, एन खरोटे.

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IND VS AFG 3RD T20I
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