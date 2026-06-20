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भारत-अफगाणिस्तान शेवटच्या सामन्यात भिडणार; गंभीरचा आवडता खेळाडू थेट प्लेइंग 11 मध्ये येणार?

भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना आज 20 जून रोजी खेळला जाईल.

IND vs AFG 3rd ODI
भारत-अफगाणिस्तान शेवटच्या सामन्यात भिडणार (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 9:59 AM IST

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चेन्नई IND vs AFG 3rd ODI : भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना आज 20 जून रोजी खेळला जाईल. हा सामना चेन्नई येथील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल.

भारतानं जिंकली मालिका : मालिकेतील पहिल्या वनडे सामन्यात भारतीय संघानं अफगाणिस्तानला सात गडी राखून पराभूत केलं. यानंतर, दुसऱ्या वनडे सामन्यात भारतीय संघानं 170 धावांनी दणदणीत विजय नोंदवून मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली. आता, तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारतीय संघ क्लीन स्वीप करण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल, तर अफगाणिस्तान आपली प्रतिष्ठा वाचवण्याचा प्रयत्न करेल. या सामन्यात शुभमन गिल भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे, तर अफगाणिस्तानची कमान हशमतुल्ला शाहिदीच्या खांद्यावर आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये सहा वनडे सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतीय संघाचं पारडं जड राहिलं आहे. भारतानं पाच सामने जिंकले आहेत, तर एक सामना बरोबरीत सुटला आहे. अफगाणिस्तानला अद्याप भारताविरुद्ध एकही वनडे सामना जिंकता आलेला नाही. अशा परिस्थितीत, आकडेवारी भारतीय संघाच्या बाजूनं असल्याचं दिसतं. भारतीय संघ रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर आणि केएल राहुल यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा करेल. गोलंदाजी विभागात अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा आणि हर्ष दुबे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. दुसरीकडे, अफगाणिस्तान भारताला आव्हान देण्यासाठी रहमानुल्ला गुरबाज, इब्राहिम झद्रान आणि हशमतुल्ला शाहिदी यांसारख्या खेळाडूंवर अवलंबून असेल. रशीद खान आणि अझमतुल्ला उमरझाई संघासाठी महत्त्वपूर्ण ठरु शकतात.

खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : भारत आणि अफगाणिस्तान वनडे मालिकेतील तिसरा सामना 20 जून रोजी चेन्नई येथील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल. येथील खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांना लक्षणीय मदत करते. संथ खेळपट्टीमुळं चेंडू थांबतो आणि फिरकी गोलंदाजांना चांगलं वळण मिळतं. फलंदाजांना सुरुवातीला सावधपणे खेळावं लागेल. सामना जसजसा पुढं जाईल तसतसे फिरकी गोलंदाज अधिक प्रभावी ठरु शकतात. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, सामना उष्ण आणि दमट वातावरणात होण्याची शक्यता आहे, मात्र पावसाची शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळं, चाहत्यांना संपूर्ण सामना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पाहता येईल अशी अपेक्षा आहे.

सामना कुठं आणि कसा पाहायचा : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तिसरा वनडे सामना आज, 20 जून रोजी चेन्नई येथील एम.ए. चिदंबरम क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारतात, या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केलं जाईल. चाहते हा सामना टीव्हीवर थेट पाहू शकतात.

सामन्यासाठी दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग 11 :

  • भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा.
  • अफगानिस्तान : हश्मतुल्लाह शाहिदी (कर्णधार), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, इकराम अलीखिल, फरीद अहमद मलिक, एएम गजनफर, बिलाल सामी.

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