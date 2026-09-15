India vs Afghanistan 2nd T20I : अफगाणिस्तान विरुद्धचा दुसरा टी 20 सामना भारताने जिंकला, मालिकाही खिशात
Afghanistan vs India 2st T20I : अफगाणिस्तान विरुद्धचा दुसरा टी 20 सामना भारताने जिंकला आहे.
Published : September 15, 2026 at 10:36 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 10:49 PM IST
नवी दिल्ली Afghanistan vs India 2st T20I : अफगाणिस्तान विरुद्धचा दुसरा टी 20 सामना भारताने जिंकला आहे. अफगाणिस्तान आणि भारत यांच्यात टी 20 सिरीज सुरू आहे. यातील दुसरा सामना मंगळवारी खेळवण्यात आला होता. हा सामना भारताने सात विकेट्सने जिंकला आहे.
India produce a commanding performance to take an unassailable 2-0 series lead against Afghanistan 💪— ICC (@ICC) September 15, 2026
📝: https://t.co/y1pDVLCBPM pic.twitter.com/M7f8ftTvs3
अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी-20 मालिकेची टीम इंडियाने दणक्यात सुरुवात केली होती. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली मायदेशात पहिल्यांदाच खेळायला उतरलेल्या टीम इंडियाने अफगाणिस्तानविरुद्धचा पहिला टी-20 सामना एकतर्फी जिंकला होता. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर रविवारी पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाने अफगाणिस्तानचा तब्बल 7 विकेट्सने धुव्वा उडवला. त्यानंतर आता दुसरा सामनाही भारताने जिंकला आहे.
भारत आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही संघांमध्ये 3 टी-20 सामन्यांची मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना दिल्लीतील अरूण जेटली स्टेडियमवर पार पडला. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या अफगाणिस्तानने 20 षटकांअखेर 159 धावा केल्या होत्या. या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी आलेल्या भारतीय फलंदाजांनी तुफान फटकेबाजी केली आणि दिलेलं आव्हान 14.5 षटकांत पूर्ण करत 7 गडी राखून विजय मिळवला. यासह भारतीय संघाने या मालिकेत 2-0 ने विजयी आघाडी घेतली आहे.
Series victory sealed 🔒— BCCI (@BCCI) September 15, 2026
Superb from start to finish as #TeamIndia make it 2️⃣-0️⃣ in the Friendship Cup 🇮🇳👏
Scorecard ▶️ https://t.co/96e4nhbYLf#AFGvIND pic.twitter.com/zvWVii5nBC
भारतीय संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 160 धावा करायच्या होत्या. या धावांचा पाठलाग करताना भारतीय सलामीवीरांनी दमदार सुरूवात करून दिली. गेल्या सामन्यात संजू सॅमसन फ्लॉप राहिला होता. पण या डावात फलंदाजी करताना त्याने अवघ्या 20 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं. त्याने 22 चेंडूंमध्ये 7 चौकार आणि 4 षटकारांच्या साहाय्याने 57 धावांची खेळी केली. तर अभिषेक शर्माने 19 चेंडूंमध्ये 2 चौकार आणि 4 षटकारांच्या साहाय्याने 39 धावांची खेळी केली.