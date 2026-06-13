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धर्मशाळेत रंगणार IND vs AFG पहिला वनडे सामना; दिग्गजांच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघ उतरणार मैदानात

भारत आणि अफगाणिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट संघात आजपासून तीन वनडे सामन्यांची मालिका सुरु होत आहे. यातील पहिला सामना आज होणार आहे.

IND vs AFG 1st ODI
धर्मशाळेत रंगणार IND vs AFG पहिला वनडे सामना (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 10:38 AM IST

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धर्मशाळा IND vs AFG 1st ODI : भारत आणि अफगाणिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट संघात आजपासून तीन वनडे सामन्यांची मालिका सुरु होत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. या मालिकेत शुभमन गिल भारतीय संघाचं कर्णधारपद भूषवेल, तर हशमतुल्ला शाहिदी अफगाणिस्तानचं नेतृत्व करेल.

विराट कोहलीच्या अनुपस्थितीत मालिका : विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज आणि हार्दिक पांड्या यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंच्या अनुपस्थितीत, भारतीय संघ एक नवीन संघ मैदानात उतरवेल. भारतीय संघ घरच्या मैदानावरील परिस्थितीचा फायदा घेऊन मालिकेची सुरुवात विजयानं करण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान, अफगाण संघ अनपेक्षित निकाल घडवून भारताला कडवे आव्हान देण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल.

दोन्ही संघात हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आतापर्यंत चार वनडे सामने खेळले गेले आहेत. भारतानं तीन सामने जिंकून वर्चस्व राखलं आहे. एक सामना बरोबरीत सुटला असला तरी, अफगाणिस्तानला भारताविरुद्ध अजून एकही वनडे सामना जिंकता आलेला नाही. भारतीय संघाच्या फलंदाजीची जबाबदारी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल आणि श्रेयस अय्यर यांच्यावर असेल. कुलदीप यादव आणि अर्शदीप सिंग गोलंदाजीचं नेतृत्व करतील अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, अफगाणिस्तान भारताला आव्हान देण्यासाठी रहमानुल्ला गुरबाज, इब्राहिम झद्रान आणि मोहम्मद नबी यांच्यावर अवलंबून असेल. गोलंदाजीत रशीद खान आणि अल्लाह गझनफर महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे.

खेळपट्टी कशी असेल : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील हा सामना हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जाईल. येथील खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. नवीन चेंडू चांगला वेग आणि उसळी देईल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळं सुरुवातीच्या षटकांमध्ये फलंदाजांना अडचणी येऊ शकतात. मात्र, खेळपट्टीवर वेळ घालवल्यानंतर फलंदाज मुक्तपणे फटके खेळू शकतात. सामना जसजसा पुढं जाईल, तसतशी फिरकी गोलंदाजांनाही काही प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

सामना कुठं आणि कसा पाहायचा : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पहिला वनडे सामना आज, 13 जून रोजी धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारतात, या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केलं जाईल. चाहते हा सामना टीव्हीवर थेट पाहू शकतात.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

  • भारत : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णा.
  • अफगानिस्तान : हशमतुल्लाह शाहिदी (कर्णधार), सेदीकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी आणि फरीद अहमद मलिक.

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INDIA VS AFGHANISTAN 1ST ODI

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