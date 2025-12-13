ETV Bharat / sports

ब्लॉकबस्टर संडे...! क्रिकेटच्या मैदानात पुन्हा भिडणार भारत-पाकिस्तान; कशी पाहायची मॅच?

19 वर्षांखालील आशिया कप 2025 मध्ये भारतीय क्रिकेट संघ 14 डिसेंबर रोजी कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानशी दोन हात करेल.

IND U-19 vs PAK U-19 Match
क्रिकेटच्या मैदानात पुन्हा भिडणार भारत-पाकिस्तान (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 2:50 PM IST

1 Min Read
दुबई IND U-19 vs PAK U-19 Match : 19 वर्षांखालील आशिया कप 2025 मध्ये, भारतीय युवा क्रिकेट संघानं त्यांच्या पहिल्या सामन्यात युएईचा 234 धावांनी पराभव केला. भारताकडून वैभव सूर्यवंशीनं शानदार कामगिरी केली, शतक झळकावून संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. वैभवनं सामन्यात 171 धावांची दमदार खेळी केली. भारत आता 14 डिसेंबर रोजी कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानशी दोन हात करेल.

आयुष म्हात्रे करणार भारतीय संघाचं नेतृत्व : 19 वर्षांखालील आशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना 14 डिसेंबर रोजी दुबईतील आयसीसी अकादमी मैदानावर खेळला जाईल. सामना सकाळी 10:30 वाजता भारतीय वेळेनुसार सुरु होईल. याचा टॉस अर्धा तास आधी सकाळी 10:00 वाजता होईल. 19 वर्षांखालील आशिया कपमध्ये भारताचं नेतृत्व आयुष म्हात्रे करेल, तर पाकिस्तानचा कर्णधार फरहान युसूफ असेल.

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपण : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंडर 19 आशिया कप 2025 सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. सामन्याचं थेट प्रक्षेपण सोनी लिव्ह अॅपवर देखील उपलब्ध असेल. क्रिकेट चाहत्यांना सामना आरामात अनुभवण्यासाठी त्यांच्या फोनवर सोनी लिव्ह अॅप डाउनलोड करावं लागेल.

वैभवचं युएईविरुद्ध शतक : युएईविरुद्ध अंडर 19 आशिया कप 2025 च्या पहिल्या सामन्यात भारतानं प्रथम फलंदाजी करत 433 धावा केल्या. युएई संघाला फक्त 199 धावा करता आल्या. भारताकडून वैभव सूर्यवंशीनं शानदार कामगिरी केली. त्यानं 95 चेंडूत एकूण 171 धावा केल्या, ज्यामध्ये 9 चौकार आणि 14 षटकारांचा समावेश होता.

U19 आशिया कप 2025 साठी दोन्ही संघांसाठी संघ :

भारतीय अंडर 19 संघ : वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), हरवंश पनगालिया, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, उद्धव मोहन, नमन पुष्पक, वेदांत त्रिवेदी, किशन कुमार सिंह, आरोन जॉर्ज, युवराज गोहिल

पाकिस्तानी U19 संघ : उस्मान खान, फरहान युसूफ (कर्णधार), हुजैफा अहसान, हमजा जहूर (यष्टीरक्षक), मोहम्मद सय्यम, अली हसन बलोच, दानियाल अली खान, समीर मिन्हास, अली रझा, मोमीन कमर, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शायन, नकाब शफीक, अहमद हुसैन.

संपादकांची शिफारस

