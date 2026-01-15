ETV Bharat / sports

युवा भारतीय संघाची विश्वचषकात विजयी सलामी; एकतर्फा सामन्यात अमेरिकेचा धुव्वा

आयसीसी अंडर-19 विश्वचषकात, भारतीय अंडर-19 क्रिकेट संघानं पावसानं प्रभावित झालेल्या सामन्यात डकवर्थ-लुईस पद्धतीनं अमेरिकेचा 6 विकेट्सनं पराभव केला.

IND U19 Beat USA U19
युवा भारतीय संघाची विश्वचषकात विजयी सलामी (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 10:18 PM IST

बुलावायो IND U19 Beat USA U19 : आयसीसी अंडर-19 विश्वचषकात, भारतीय अंडर-19 क्रिकेट संघानं पावसानं प्रभावित झालेल्या सामन्यात डकवर्थ-लुईस पद्धतीनं अमेरिकेचा 6 विकेट्सनं पराभव केला. भारतीय कर्णधार आयुष म्हात्रेनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना अमेरिकेचे फलंदाज चांगली कामगिरी करु शकले नाहीत आणि संघ फक्त 107 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर पाऊस परतला आणि डकवर्थ-लुईस पद्धतीनं भारतासमोर 96 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं, जे भारतानं सहजपणे पूर्ण केलं. भारताकडून अभिज्ञान कुंडू आणि हेनिल पटेल यांनी शानदार कामगिरी करत विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

अभिज्ञान कुंडूची दमदार खेळी : भारतीय अंडर-19 संघाची सुरुवातही खराब झाली, स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी केवळ दोन धावांवर बाद झाला. त्यानंतर वेदांत त्रिवेदीनंही दोन धावा केल्या. यामुळं भारताच्या 21 धावांवर दोन विकेट्स पडल्या. कर्णधार आयुष म्हात्रेनं 19 धावा केल्या. नंतर, भारताला विहान मल्होत्राकडून आशा होत्या, पण तोही 17 चेंडूत 18 धावा करुन बाद झाला. नंतर, अभिज्ञान कुंडूनं क्रीजच्या एका टोकाला धरुन राहून शिस्तबद्ध फलंदाजी केली. तो शेवटपर्यंत नाबाद राहिला, त्यानं 41 चेंडूत 42 धावा केल्या, ज्यामध्ये पाच चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. त्यानं एक षटकार मारुन संघाला विजय मिळवून दिला.

अमेरिकन फलंदाज अपयशी : भारतीय गोलंदाजीसमोर कोणताही अमेरिकन फलंदाज सातत्यपूर्ण फलंदाजी करु शकला नाही. नितीश सुधिनीनं 52 चेंडूत सर्वाधिक 36 धावा केल्या, ज्यात चार चौकारांचा समावेश होता. अमरिंदर गिल आणि साहिल गर्ग यांनी प्रत्येकी 16 धावांचं योगदान दिलं. अदनित जांबनं 18 धावा केल्या. या खेळाडूंमुळं संघ 100 धावांचा टप्पा ओलांडू शकला. उर्वरित खेळाडू चांगली कामगिरी करु शकले नाहीत आणि अमेरिकन संघ 107 धावा करु शकला.

हेनिल पटेलनं घेतले पाच बळी : भारतीय 19 वर्षांखालील संघाकडून हेनिल पटेलनं सर्वाधिक पाच बळी घेतले, अमेरिकन फलंदाज त्याचा प्रतिकार करु शकले नाहीत. त्यानं त्याच्या सात षटकांत फक्त 16 धावा दिल्या. त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी त्याला सामनावीराचा पुरस्कारही देण्यात आला. इतर भारतीय गोलंदाजांनीही त्याला चांगली साथ दिली. दीपेश देवेंद्रन, आरएस अंबरिस, खिलन पटेल आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

संपादकांची शिफारस

