सेहवाग-द्रविडला संघात स्थान; आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय टीमची घोषणा
BCCI च्या ज्युनियर क्रिकेट समितीनं ACC पुरुष अंडर-19 आशिया कपसाठी 15 सदस्यीय भारतीय अंडर-19 संघाची घोषणा केली आहे.
Published : October 30, 2026 at 3:36 PM IST
मुंबई U19 Asia Cup : BCCI च्या ज्युनियर क्रिकेट समितीनं 5 ते 14 नोव्हेंबर दरम्यान ओमानमधील मस्कत इथं होणाऱ्या ACC पुरुष अंडर-19 आशिया कपसाठी 15 सदस्यीय भारतीय अंडर-19 संघाची घोषणा केली आहे. या स्पर्धेत भारताला युएई, नेपाळ आणि कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानसोबत 'अ' गटात स्थान देण्यात आलं आहे. 'अ' आणि 'ब' गटातील (बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि मलेशिया) अव्वल दोन संघ 12 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील, तर अंतिम सामना 14 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
नेपाळविरुद्ध भारताचा पहिला सामना : भारत आपल्या मोहिमेची सुरुवात 6 नोव्हेंबर रोजी नेपाळविरुद्ध करेल, त्यानंतर 8 नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तान आणि 10 नोव्हेंबर रोजी युएईविरुद्ध सामने होतील. लक्ष्य रायचंदानीला संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे, तर यशवर्धन सिंग चौहान उपकर्णधार म्हणून काम पाहील.
🚨 News 🚨 India U19 squad for ACC Men’s U19 Asia Cup announced. More Details 🔽 https://t.co/RPWuCiVGBQ— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
आर्यवीर सेहवागचा संघात समावेश : भारताचा माजी दिग्गज सलामीवीर वीरेंद्र सेहवाग यांचा मुलगा आर्यवीर सेहवाग याचा भारतीय अंडर-19 संघात समावेश करण्यात आला आहे. आर्यवीरनं अलीकडेच देशांतर्गत 19 वर्षांखालील स्पर्धा आणि इंडिया 'अ' संघाच्या सामन्यांमध्ये आपल्या आक्रमक आणि सातत्यपूर्ण फलंदाजीनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. आपल्या वडिलांप्रमाणेच, स्फोटक धावा करण्याचं कौशल्य असलेल्या आर्यवीरनं, अलीकडील सामन्यांमधील आपल्या प्रभावी कामगिरीनं निवड समितीचा विश्वास संपादन केला आहे. या आशिया कपमध्ये भारताची आघाडीची फळी मजबूत करण्याची जबाबदारी आर्यवीरवर असेल.
अन्वय द्रविड यष्टीरक्षक म्हणून संघात : भारताचा माजी क्रिकेट कर्णधार आणि महान फलंदाज राहुल द्रविडचा मुलगा अन्वय द्रविडची संघात यष्टीरक्षक-फलंदाज म्हणून निवड झाली आहे. देशांतर्गत आणि इंडिया 19 वर्षांखालील सराव सामन्यांमध्ये अन्वयनं आपल्या उत्कृष्ट फलंदाजीनं आणि यष्टीमागे केलेल्या अप्रतिम यष्टीरक्षणानं सर्वांना प्रभावित केलं. आपल्या वडिलांप्रमाणेच तंत्रशुद्ध आणि संयमी शैलीने खेळणाऱ्या अन्वयनं दबावाखाली महत्त्वपूर्ण खेळी करुन संघात आपलं स्थान पक्कं केलं आहे.
अंडर-19 आशिया कपसाठी भारतीय संघ :
लक्ष्य रायचंदानी (कर्णधार), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उपकर्णधार), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सावसानी, मोहित उल्वा, काव्य पटेल, शाविन विनोद, ईशान सूद.
हेही वाचा :