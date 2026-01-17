ETV Bharat / sports

बांगलादेशच्या 22 धावांत पडल्या 7 विकेट; U19 विश्वचषकात टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय

आयसीसी अंडर-19 विश्वचषकात भारतानं सलग दुसरा विजय मिळवला. टीम इंडियानं बांगलादेशचा 18 धावांनी पराभव केला.

IND U19 Beat BAN U19
IND U19 Beat BAN U19 (IND U19 Beat BAN U19)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलावायो IND U19 Beat BAN U19 : भारतीय क्रिकेट संघाची आयसीसी पुरुष अंडर-19 विश्वचषकात प्रभावी कामगिरी सुरुच आहे. टीम इंडियानं बांगलादेशला पराभूत करत स्पर्धेतील त्यांचा सलग दुसरा विजय मिळवला, ज्यामुळं भारताच्या पुढील फेरीत जाण्याच्या शक्यता बळकट झाल्या. पावसानं प्रभावित झालेल्या सामन्यात टीम इंडियानं बांगलादेशचा 18 धावांनी पराभव केला. पावासमुळं बांगलादेशला डीएलएस अंतर्गत 165 धावांचं नवीन लक्ष्य मिळालं, परंतु बांगलादेशचे फलंदाज भारतीय संघाच्या गोलंदाजीसमोर सपशेल अपयशी ठरले.

बांगलादेशच्या 22 धावांत पडल्या 7 विकेट : लक्ष्याचा पाठलाग करताना एका वेळी बांगलादेशचा स्कोअर चार बाद 124 होता, परंतु संपूर्ण संघ फक्त 146 धावांवरच आऊट झाला. भारताकडून विहान मल्होत्रा ​​सर्वात प्रभावी ठरला, त्यानं चार षटकांत फक्त 14 धावा देऊन चार फलंदाजांना बाद केलं. या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी त्याला सामनावीराचा पुरस्कारही देण्यात आला.

अभिज्ञान कुंडू आणि वैभव सूर्यवंशीची अर्धशतकं : प्रथम फलंदाजी करताना भारताचा डाव फक्त 238 धावांवर संपुष्टात आला. अभिज्ञान कुंडू आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी संघाकडून अर्धशतकं झळकावून संघाला सन्मानजनक धावसंख्या गाठून दिली. पावसानं प्रभावित झालेल्या या सामन्यात बांगलादेशनं नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, जो त्यांच्या गोलंदाजांनी योग्य ठरवला. सातत्यानं अचूक लाईन आणि लेंथवर केलेल्या गोलंदाजीमुळं भारतीय फलंदाजांना मोकळेपणानं खेळता आलं नाही. त्याच्या आक्रमक सलामी शैलीसाठी ओळखला जाणारा वैभव सूर्यवंशी देखील त्याच्या स्फोटक फलंदाजी शैलीचं प्रदर्शन करण्यात अपयशी ठरला. परिस्थितीनुसार फलंदाजी करताना त्यानं 67 चेंडूत 72 धावा केल्या, ज्यात सहा चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता. दुसरीकडे, अभिज्ञान कुंडूनं उल्लेखनीय संयम दाखवला आणि मिळालेल्या दोन जीवनांचा पुरेपूर फायदा घेत 112 चेंडूत 80 धावा काढल्या. त्याच्या डावात चार चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता.

पावसामुळं सामन्याची षटकं कमी : पावसामुळं खेळात 65 मिनिटं व्यत्यय आला, ज्यामुळं सामना प्रत्येक संघासाठी 49 षटकांपर्यंत कमी झाला. बदललेल्या परिस्थितीतही, बांगलादेशच्या गोलंदाजांनी नियमित अंतरानं विकेट्स घेत चांगली गोलंदाजी केली. अल फहाद बांगलादेशचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज होता. त्यानं 9.2 षटकांत 38 धावा देत पाच विकेट्स घेतल्या आणि भारताचा डाव 238 धावांवर रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

हस्तांदोलन करणं टाळलं : विशेष म्हणजे हा सामना सुरु होण्यापूर्वीच दोन्ही संघांमध्ये तणाव दिसून आला. क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळल्या गेलेल्या ग्रुप अ सामन्यापूर्वी, भारत आणि बांगलादेशच्या कर्णधारांनी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. विश्वचषक सामन्याच्या नाणेफेकीदरम्यान भारताचा 19 वर्षांखालील कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि बांगलादेशचा कर्णधार अझीझुल हकीम तमीम समोरासमोर आले, परंतु हस्तांदोलन करण्याऐवजी त्यांनी केवळ औपचारिकता पार पाडली.

हेही वाचा :

  1. ind vs ban U19 World Cup : भारत आणि बांगलादेशच्या कर्णधारांनी का टाळलं हस्तांदोलन?
  2. मेग लॅनिंगची दमदार खेळी; यूपी वॉरियर्सचा मुंबईविरुद्ध तीन दिवसांत दुसरा विजय
  3. 18 जानेवारीपासून रंगणार ऑस्ट्रेलियन ओपनचा थरार; कुठं आणि कसे पाहायचे सामने, वाचा सविस्तर

TAGGED:

IND U19 BEAT BAN U19
INDIA U19 BEAT BANGLADESH
TEAM INDIA WON 2ND MATCH
UNDER 19 WORLD CUP
IND U19 BEAT BAN U19

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.