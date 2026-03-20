विश्वविजेत्या टीम इंडियाच्या नवीन दौऱ्याची घोषणा; 'या' देशाच्या भूमीवर चौथ्यांदा खेळणार मालिका
आयपीएल 2026 नंतर, विश्वविजेता भारतीय क्रिकेट संघ पुन्हा एकदा व्यस्त आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट वेळापत्रकात सहभागी होणार आहे.
Published : March 20, 2026 at 9:24 AM IST
मुंबई IND vs IRE Series : टीम इंडियानं नुकताच 2026 चा टी-20 विश्वचषक जिंकला. अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला पराभूत करुन भारतीय क्रिकेट संघानं आपलं सलग दुसरं विजेतेपद पटकावलं. आता, टीम इंडियाच्या नवीन दौऱ्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयपीएल 2026 नंतर, विश्वविजेता भारतीय क्रिकेट संघ पुन्हा एकदा व्यस्त आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट वेळापत्रकात सहभागी होणार आहे. संघ जूनमध्ये आयर्लंडविरुद्ध टी-20 मालिका खेळणार आहे, जी इंग्लंड दौऱ्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण तयारी मानली जात आहे. आयर्लंड क्रिकेटच्या ग्रॅहम वेस्ट यांनी या मालिकेची पुष्टी केली आहे. ही घोषणा अशा वेळी आली आहे, जेव्हा पॉल स्टर्लिंगनं आयर्लंडच्या टी-20 कर्णधारपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जूनमध्ये खेळली जाणार मालिका : टीम इंडिया जूनमध्ये आयर्लंडविरुद्ध टी-20 मालिका खेळेल, त्यानंतर 1 जुलै ते 19 जुलै दरम्यान इंग्लंडचा दौरा करेल, जिथं ते पाच टी-20 आणि तीन वनडे सामने खेळतील. यापूर्वी, भारत अफगाणिस्तानविरुद्ध एक कसोटी आणि तीन वनडे सामन्यांची मालिका देखील खेळेल, जी 20 जून रोजी संपेल. आयर्लंड मालिका भारतीय संघासाठी एक महत्त्वाची सराव मालिका ठरेल.
आयर्लंडसाठी एक नवी सुरुवात : ग्रॅहम वेस्ट म्हणाले की, ही मालिका त्यांच्या संघासाठी नव्या कर्णधाराच्या नेतृत्वाखाली एक नवी सुरुवात असेल. 2028 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी पात्र ठरल्यानंतर पॉल स्टर्लिंगनं टी-20 कर्णधारपदाचा त्याग केल्यामुळं, नव्या कर्णधाराला जूनमध्ये भारताविरुद्धच्या मालिकेपासून आपली स्वतःची शैली आणि रणनीती राबवण्याची संधी मिळाली आहे. भारत आणि श्रीलंकेत नुकत्याच झालेल्या टी-20 विश्वचषकातील निराशाजनक कामगिरीनंतर पॉल स्टर्लिंगनं कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला होता. या स्पर्धेत आयर्लंडला श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला, तर ओमानला पराभूत करुनही झिम्बाब्वेविरुद्धचा सामना रद्द झाला.
भारत-आयर्लंड क्रिकेटचा इतिहास : भारतानं गेल्या सात वर्षांत तीन वेळा (2018, 2022 आणि 2023) आयर्लंडचा दौरा केला आहे. डब्लिनमधील मालाहाइड मैदानावर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यांना नेहमीच मोठी गर्दी जमली आहे. भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील ही टी-20 मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वपूर्ण असेल. एकीकडे भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्याची तयारी करत असताना, आयर्लंड नव्या कर्णधाराच्या नेतृत्वाखाली एका नव्या सुरुवातीकडे वाटचाल करेल.
