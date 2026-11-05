टीम इंडिया विक्रमी सातव्यांदा ACT च्या फायनलमध्ये; उपांत्य सामन्यात प्रतिस्पर्ध्यांचा 8-1 नं धुव्वा
पाच वेळच्या चॅम्पियन भारतानं 4 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण कोरियाला 8-1 नं सहज पराभूत करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
Published : November 5, 2026 at 9:43 AM IST
मोहाली Asian Champions Trophy : आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारतीय हॉकी संघाची प्रभावी कामगिरी सुरुच आहे. पाच वेळच्या चॅम्पियन भारतानं 4 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण कोरियाला 8-1 नं सहज पराभूत करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला. या विजयासह, भारतीय संघानं विक्रमी सातव्यांदा स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. भारताच्या या प्रभावी विजयाचे नायक शिलानंद लाक्रा आणि दिलप्रीत सिंग होते. या दोन्ही खेळाडूंनी प्रत्येकी दोन गोल करुन दक्षिण कोरियासाठी सामना जिंकणं अवघड केलं. शिलानंदनं सामन्याच्या चौथ्या आणि तेराव्या मिनिटाला, तर दिलप्रीतनं 21व्या आणि 25व्या मिनिटाला गोल केले. या दोघांव्यतिरिक्त, भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत सिंग, सुखजीत सिंग, अंगद बीर सिंग आणि विवेक सागर प्रसाद यांनीही प्रत्येकी एक गोल केला. दक्षिण कोरियाचा एकमेव गोल हान सांगजूननं नवव्या मिनिटाला केला.
WAS THERE EVER ANY DOUBT?! 🇮🇳🔥 The unbeaten hosts make a thunderous statement, storming past Korea 8-1 to book their place in the FINAL of the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! 💪🏑 UP NEXT: JAPAN IN THE FINAL! 🇯🇵 🗓️ Thursday, November 5 ⏰ 7:00 PM IST One more step to glory! 🇮🇳🏆 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 4, 2026
पहिल्या हाफमध्ये एकापाठोपाठ एक गोल : भारतीय संघानं सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. शिलानंद लाक्रानं चौथ्या मिनिटाला मैदानी गोल करुन भारताला आघाडी मिळवून दिली. मात्र, दक्षिण कोरियानं जास्त वेळ वाट पाहिली नाही आणि हान सांगजूननं नवव्या मिनिटाला गोल करुन सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला. मात्र, भारतीय संघानं सामन्यावर पुन्हा नियंत्रण मिळवलं. कर्णधार हरमनप्रीत सिंगनं नवव्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर करुन भारताला 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. चार मिनिटांनंतर, शिलानंद लाक्रानं पेनल्टी कॉर्नरच्या रिबाउंडवर आपला दुसरा गोल करुन भारताला 3-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. दुसऱ्या क्वार्टरमध्येही भारतीय खेळाडूंचा आक्रमक खेळ सुरुच राहिला. सुखजीत सिंगनं 21व्या मिनिटाला फील्ड गोल करुन 4-1 अशी आघाडी घेतली. काही सेकंदांनंतर, दिलप्रीत सिंगनं आणखी एक गोल केला. दिलप्रीत तिथंच थांबला नाही, त्यानं 25व्या मिनिटाला आपला दुसरा गोल करुन भारताला 6-1 अशी मोठी आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या हाफच्या अखेरीस, दक्षिण कोरिया खूप मागे पडला होता.
GLIMPSES FROM A MEMORABLE SEMI-FINAL IN MOHALI! 🇮🇳🔥 A night of goals, grit and celebrations as India stormed into the final with an emphatic 8-1 win over Korea at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! 🏑❤️ #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame https://t.co/cA2MPcrH1Y— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 4, 2026
दुसऱ्या हाफमध्ये फक्त दोन गोल : भारतानं तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये आणखी एक गोल केला. मध्यंतरानंतर सहा मिनिटांनी, म्हणजेच 36व्या मिनिटाला, अंगद बीर सिंगनं मैदानी गोल करुन भारताला 7-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर दक्षिण कोरियानं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भारतीय बचावफळीनं त्यांना कोणतीही संधी दिली नाही. 54व्या मिनिटाला विवेक सागर प्रसादनं सामन्यातील शेवटचा गोल केला. या गोलमुळं भारतानं 8-1 असा दणदणीत विजय मिळवून अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. संपूर्ण सामन्यात भारताला चार पेनल्टी कॉर्नर मिळाले, तर दक्षिण कोरियाला त्यापैकी एकावरही गोल करता आला नाही.
जपानसोबत अंतिम सामना : भारतीय संघ आता 5 नोव्हेंबर रोजी विजेतेपदासाठी जपानचा सामना करेल. पहिल्या उपांत्य फेरीत पेनल्टी शूटआऊटमध्ये मलेशियाला 5-3 नं हरवून जपाननं अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. निर्धारित वेळेच्या अखेरीस दोन्ही संघांमधील सामना गोलशून्य राहिला. या स्पर्धेत भारतानं आतापर्यंत प्रभावी कामगिरी केली आहे. संघानं आपले सर्व पाच राऊंड-रॉबिन लीग सामने जिंकले आणि सहा संघांच्या गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं. विशेष म्हणजे, भारतानं लीग टप्प्यात दक्षिण कोरियाला 8-0 नं पराभूत केलं होतं. आता भारतीय संघ जपानला हरवून सहाव्यांदा आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं विजेतेपद पटकावण्याच्या प्रयत्नात असेल.
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