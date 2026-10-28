ACT मध्ये भारताची दणक्यात सुरुवात! 13-0 नं शेजाऱ्यांचा केला पराभव
पाच वेळच्या चॅम्पियन भारतीय हॉकी संघानं, मनदीप सिंगच्या शानदार हॅट-ट्रिकच्या जोरावर, आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी स्पर्धेत बांगलादेशला एकतर्फी सामन्यात 13-0 नं पराभूत केलं.
Published : October 28, 2026 at 10:54 AM IST
मुंबई India Thrashed Bangladesh : पाच वेळच्या चॅम्पियन भारतीय हॉकी संघानं, मनदीप सिंगच्या शानदार हॅट-ट्रिकच्या जोरावर, मंगळवारी आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी (ACT) हॉकी स्पर्धेत बांगलादेशला एकतर्फी सामन्यात 13-0 नं पराभूत करुन आपल्या मोहिमेची प्रभावी सुरुवात केली. मनदीपनं तिसऱ्या, दहाव्या आणि 54व्या मिनिटाला गोल केले. कर्णधार हरमनप्रीत सिंग (दुसऱ्या, 44व्या मिनिटाला), दिलप्रीत सिंग (43 व्या, 44व्या मिनिटाला) आणि उपकर्णधार हार्दिक सिंग (60व्या मिनिटाला दोन गोल) यांनी प्रत्येकी दोन गोल केले. शिलानंद लाक्रा (15व्या मिनिटाला), अभिषेक (18व्या मिनिटाला), नीलाकांत शर्मा (26व्या मिनिटाला) आणि जुगराज सिंग (46व्या मिनिटाला) यांनीही गोल करुन भारताच्या मोठ्या विजयात योगदान दिलं.
WHAT A WAY TO KICK OFF THE TITLE DEFENCE! 🇮🇳🔥 The defending champions India kick off their Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026 campaign in style with a commanding 13-0 win over Bangladesh! 💪🇮🇳 Next up: China on Thursday, October 29! 👀 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 27, 2026
सुरुवातीपासूनच भारताचं वर्चस्व : ऑलिम्पियन सुरजित सिंग हॉकी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात गतविजेत्यांनी सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवलं. सामना प्रामुख्यानं बांगलादेशच्या अर्ध्या मैदानातच खेळला गेला, जिथं भारतीय खेळाडूंनी आक्रमक खेळ करत एकापाठोपाठ एक गोल केले. दुसऱ्या मिनिटाला भारताला पहिला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, जो कर्णधार हरमनप्रीतनं एका अप्रतिम लो-फ्लिकनं गोलमध्ये रुपांतरित केला. पुढच्याच मिनिटाला, हरमनप्रीतनं मिडफिल्डमधून दिलेल्या एका शानदार पासवर मनदीपनं भारताची आघाडी 2-0 अशी वाढवली. दहाव्या मिनिटाला, अभिषेकनं सर्कलच्या आत हरमनप्रीतचा लांब पास स्वीकारला आणि चेंडू मनदीपकडे पास केला, ज्यानं तो गोलमध्ये धाडला. पहिल्या क्वार्टरच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये, शिलानंदनं सुखजीत सिंगसोबत उत्कृष्ट समन्वय साधत स्कोअर 4-0 असा केला.
A NIGHT TO REMEMBER! 🇮🇳🔥 Relive the best moments from India’s opening clash against Bangladesh at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026, as India seal a commanding 13-0 victory! 📸🇮🇳 Next up: China on October 29! 💪 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame https://t.co/DJvEYN5bbo— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 27, 2026
अन् मैदानात शिरला कुत्रा : दुसरा क्वार्टर सुरु होण्यापूर्वी, एक भटका कुत्रा अचानक मैदानात शिरला आणि त्यानं मैदानावर घाण केली, ज्यामुळं थोडा वेळ खेळ थांबला. असं असूनही, भारतीय खएळाडूंचा आक्रमक खेळ सुरुच राहिला. 18व्या मिनिटाला मनदीपच्या अप्रतिम वन-टच पासवर अभिषेकनं गोल केला आणि त्यानंतर 26व्या मिनिटाला, सुखजीत आणि अभिषेकच्या पासवर नीलाकांत शर्मानं सर्कलच्या टोकावरुन एक उत्कृष्ट टोमहॉक शॉट मारुन मध्यंतरापर्यंत भारताला 6-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये, दिलप्रीत सिंगनं एका मिनिटाच्या आत दोन गोल केले. त्यानं प्रथम हरमनप्रीतच्या फ्लिकवरुन आलेल्या रिबाउंडवर गोल केला आणि नंतर एका अप्रतिम टोमहॉक शॉटने आपला दुसरा गोल नोंदवला.
A HAT-TRICK HERO! 🎩🔥 Mandeep Singh finds the net three times and earns the Player of the Match award as India seal a commanding 13-0 victory over Bangladesh! 🇮🇳🏑👏 A stellar individual performance to kick-start India’s title defence in style! 💥🏆 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 27, 2026
भारतानं शेवटपर्यंत ठेवलं आपलं वर्चस्व कायम : त्यानंतर लगेचच, हरमनप्रीतनं भारताच्या पाचव्या पेनल्टी कॉर्नरवर आपला दुसरा गोल केला. अंतिम क्वार्टरच्या सुरुवातीला, जुगराज सिंगनं भारताच्या सातव्या पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करुन स्कोअर 10-0 असा केला. त्यानंतर मनदीपनं आदित्य लालगेच्या पासवर झेप घेऊन चेंडू जाळ्यात पाठवून आपली हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. अंतिम मिनिटात, हार्दिक सिंगनं सलग मिळालेल्या दोन पेनल्टी कॉर्नरपैकी दुसऱ्याच्या रिबाउंडवर गोल केला आणि त्यानंतर काही सेकंदांनीच एक फील्ड गोल करुन भारताची आघाडी 13-0 अशी वाढवली. आता भारताचा पुढील सामना गुरुवारी चीनशी होईल, तर बांगलादेशचा सामना मलेशियाशी होणार आहे.
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