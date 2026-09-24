हॉकी संघाचा दक्षिण कोरियाविरुद्ध सर्वात मोठा विजय; 64 वर्षे जुना विक्रम तुटला
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये भारतीय पुरुष हॉकी संघाची उत्कृष्ट कामगिरी सुरुच आहे. भारतीय संघानं दक्षिण कोरियाला 8-2 अशा फरकानं पराभूत केलं.
Published : September 24, 2026 at 4:58 PM IST
नवी दिल्ली Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये भारतीय पुरुष हॉकी संघाची उत्कृष्ट कामगिरी सुरुच आहे. भारतीय संघानं दक्षिण कोरियाला 8-2 अशा फरकानं पराभूत केलं. यापूर्वी भारतीय संघानं सर्व संघांना मोठ्या फरकानं पराभूत केलं आहे. दक्षिण कोरियाविरुद्धच्या सामन्यात फॉरवर्ड अभिषेक (14व्या आणि 38व्या मिनिटाला) आणि दिलप्रीत सिंग (26व्या आणि 32व्या मिनिटाला) यांनी प्रत्येकी दोन गोल केले. शिलानंद लाक्रा (चौथ्या मिनिटाला), सुखजीत सिंग (9व्या मिनिटाला), कर्णधार हरमनप्रीत सिंग (11व्या मिनिटाला) आणि राजिंदर सिंग (60व्या मिनिटाला) यांनी प्रत्येकी एक गोल केला.
जपानविरुद्ध होणार शेवटचा सामना : कोरियाकडून किम जेहो (42व्या मिनिटाला) आणि किम योंगबॉक (52व्या मिनिटाला) यांनी गोल केले. भारतानं यापूर्वी इंडोनेशियाला 13-1 आणि श्रीलंकेला 16-1 नं पराभूत केलं होतं. आता भारताचा सामना 26 सप्टेंबर रोजी जपानशी होईल. त्यानंतर भारत बांगलादेशविरुद्ध खेळेल. गेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकणारा जपान हा संघ यजमान देश आहे. त्यामुळं भारतीय संघाला सावधगिरी बाळगावी लागेल.
𝗔 𝗧𝗛𝗜𝗥𝗗 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗪𝗜𝗡! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 24, 2026
The Indian Men’s Team's commanding 8-2 victory over South Korea is not only their third consecutive at Asian Games 2026 but also the best ever against the South Koreans in Asian Games history ! 🏑💪
India now turn their attention to… pic.twitter.com/yQRyC5mlKz
कोरिया मानला जातो बलाढ्य संघ : स्पर्धेतील भारताच्या दमदार सुरुवातीनंतर, असं म्हटलं जात होतं की केवळ दक्षिण कोरियाच भारताला आव्हान देऊ शकेल. मात्र, सामन्यादरम्यान तसं घडलं नाही. भारतानं सामन्यात एकतर्फा विजय मिळवला आणि आता टीम इंडिया हॉकीचं सुवर्णपदक जिंकण्यासाठी सर्वात प्रबळ दावेदार आहे. भारताचा उपांत्य फेरीपर्यंतचा प्रवास सोपा असेल, परंतु बाद फेरीच्या सामन्यांमध्ये टीम इंडियाला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
64 वर्षांनंतर ऐतिहासिक विजय : भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील गोलांचा फरक सहा गोलांचा होता. पुरुष हॉकीमध्ये गोल फरकाच्या बाबतीत आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दक्षिण कोरियाविरुद्ध भारताचा हा सर्वात मोठा विजय आहे. यापूर्वी, 1962 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं कोरियाला 5-0 नं पराभूत केलं होतं. म्हणजेच भारताच्या विजयाचं अंतर पाच गोलांचं होतं. आता, 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दक्षिण कोरियावर भारताच्या 8-2 विजयात, गोल फरकाचं अंतर सहा गोलांचं होतं, ज्यामुळं 1962 चा 64 वर्षे जुना विक्रम मोडला गेला.
From the opening whistle to the final hooter, the Indian Men’s Team put on a commanding display to beat South Korea 8-2 in their third match of the Asian Games 2026 campaign. It's India's best result ever against the South Koreans in Asian Games history.🏑💪— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 24, 2026
Three wins from… pic.twitter.com/AXgN3wlSUo
12 संघांमध्ये होत आहेत सामने : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत एकूण 12 हॉकी संघ सहभागी होत आहेत. त्यांची दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. या चार संघांमधील सामन्यांमधून प्रत्येक पदकाचा विजेता निश्चित केला जाईल. सुवर्णपदक भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण सुवर्णपदक जिंकल्यास भारत 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी थेट पात्र ठरेल. आता भारतापुढील सर्वात मोठं आव्हान जपानचा संघ असेल.
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