India Test squad for Sri Lanka: रवींद्र जडेजाचं पुनरागमन; सारांश जैनची भारतीय कसोटी संघात पहिल्यांदाच निवड
BCCI नं श्रीलंका विरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी संघाची घोषणा केलीय. यात अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजाचं पुनरागमन झालं असून सारांश जैनला पहिल्यांदाच संघात स्थान मिळालंय.
Published : July 28, 2026 at 9:53 AM IST
मुंबई: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) श्रीलंका विरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी संघाची घोषणा केली आहे. यात पूर्णपणे तंदुरुस्त झालेला अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा परतला आहे. मे महिन्यात आयपीएलदरम्यान झालेल्या 'टेनिस एल्बो'च्या दुखापतीतून जडेजा पूर्णपणे सावरला आहे. याव्यतिरिक्त, मध्य प्रदेशचा फिरकी गोलंदाज आणि अष्टपैलू खेळाडू सारांश जैन याला पहिल्यांदाच भारतीय कसोटी संघात स्थान मिळालं आहे. वॉशिंग्टन सुंदरला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाल्यामुळं सारांशला ही संधी मिळाली आहे.
🚨 News 🚨#TeamIndia's squad for the 2⃣-match Test Series against Sri Lanka announced— BCCI (@BCCI) July 28, 2026
Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test.
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रवींद्र जडेजा भारतीय संघाचा कणा: बीसीसीआयनं 15 सदस्यीय भारतीय कसोटी संघाची घोषणा केली आहे. शुभमन गिलची कर्णधार म्हणून, तर केएल राहुलची उपकर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ऋषभ पंत आणि ध्रुव जुरेल हे दोन यष्टिरक्षक आहेत.संघात यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन आणि देवदत्त पडिक्कल यांचा समावेश आहे. गोलंदाजी फळीत जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, मानव सुथार आणि गुरनूर ब्रार यांच्यासह रवींद्र जडेजा आणि पदार्पण करणारा सारांश जैन यांचा समावेश आहे.रवींद्र जडेजा हा भारतीय संघाचा कणा मानला जातो. तो उपकर्णधार, अष्टपैलू खेळाडू आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून ओळखला जातो. उपखंडातील (subcontinent) खेळपट्ट्यांवर त्याची फिरकी गोलंदाजी आणि खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्याची क्षमता ही भारतासाठी मोठी जमेची बाजू आहे. आयपीएलमधील दुखापतीनंतर तो पहिल्यांदाच कसोटी संघात परतत आहे. त्याचा अनुभव भारताच्या फिरकी गोलंदाजी आक्रमणाला नक्कीच बळकटी देईल.
सारांश जैन : दुसरीकडं, सारांश जैन हा मध्य प्रदेशचा अनुभवी खेळाडू आहे. त्यानं 42 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये 131 बळी (विकेट्स) घेतले आहेत. नियंत्रित गोलंदाजी हे त्याचं वैशिष्ट्य असून, त्याची सरासरी 28.51 आणि इकॉनॉमी रेट 2.99 इतका आहे. त्याची सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरी 6/103 अशी आहे. तो एक उपयुक्त फलंदाजही आहे; डावखुरा फलंदाज म्हणून त्यानं 60 डावांमध्ये 25.98 च्या सरासरीनं 1,455 धावा केल्या आहेत; यात त्याच्या नावावर आठ अर्धशतके आणि एका शतकाची (100) नोंद आहे. भारत 'अ' आणि श्रीलंका 'अ' यांच्यातील अलीकडील सामन्यातील प्रभावी कामगिरीनंतर त्याला मुख्य संघात स्थान मिळालं.
बीसीसीआयच्या (BCCI) प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, "पुरुष निवड समितीनं श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांसाठी भारतीय संघाची निवड केली आहे. या मालिकेपूर्वी, 7 ऑगस्टपासून कोलंबोमध्ये चार दिवसांचा सराव सामना (वॉर्म-अप मॅच) खेळला जाईल."
मालिकेचं वेळापत्रक: भारताचा श्रीलंका दौरा 7 ऑगस्ट रोजी कोलंबोमधील सराव सामन्यानं सुरू होईल. पहिला कसोटी सामना 15 ते 19 ऑगस्ट दरम्यान गॅले येथे होणार आहे, तर दुसरा कसोटी सामना 23 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान कोलंबोमध्ये खेळवली जाईल. उपखंडातील खेळपट्ट्यांवर फिरकी गोलंदाजांची भूमिका महत्त्वाची असते; हे लक्षात घेता जडेजा, कुलदीप, मानव सुथार आणि सारांश जैन यांचा समावेश असलेला हा संघ मजबूत वाटतो. या मालिकेत युवा प्रतिभा आणि अनुभवी खेळाडूंचा समतोल पाहायला मिळेल. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली, मायदेशातील परिस्थितीशी मिळत्याजुळत्या वातावरणात चांगली कामगिरी करण्याचं भारताचं उद्दिष्ट आहे. जडेजाचं पुनरागमन आणि सारांश जैन यांचा समावेश ही या संघातील दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
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