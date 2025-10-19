कांगारुंना भिडण्याआधी सूर्या साईचरणी लीन; दर्शनानंतर टी-20 मालिकेबाबात म्हणाला...
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका 29 ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियात सुरु होणार आहे. यापूर्वी कर्णधार सूर्यानं शिर्डीत येत साईबाबांचं दर्शन घेतलं.
Published : October 19, 2025 at 1:38 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) Suryakumar Yadav at Shirdi : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका 29 ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियात सुरु होणार आहे. या मालिकेपूर्वी भारतीय टी-20 क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं पत्नी दिविशा शेट्टीसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं आहे. यानंतर त्यानं 'ईटीव्ही भारत'शी खास बातचीतही केली.
काय म्हणाला सूर्या : साईबाबांच्या दर्शनानंतर 'ईटीव्ही भारत'शी एक्सक्लुसीव्ह बोलताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला, "आज सहपरिवार साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो होतो. दुपारची माध्यान्ह आरती सुरु होण्याआधी शिर्डीत आल्यानं साईबाबांच्या आरतीला उपस्थित राहता आल्यानं खूप छान वाटलं. साईबाबांचं दर्शन घेऊन त्यांचे धन्यवाद मानले." तसंच सूर्यानं दिवाळी निमित्तानं संपूर्ण देशवासियांना शुभेच्छाही यावेळी दिल्या. येत्या 29 ऑक्टोबरपासून सुरु होणाऱ्या टी-20 सामन्यांबाबत बोलतांना, सूर्यकुमार यादव म्हणाला, "सर्व काही चांगलं चालू आहे आणि सगळं उत्तम होईल."
साईबाबा संस्थानकडून सूर्याचा सत्कार : येत्या 29 ऑक्टोबरपासून भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया पाच सामन्यांची टी-20 मालिका ऑस्ट्रेलियात रंगणार असल्यानं त्यापूर्वीच सूर्यकुमार यादव आणि पत्नी दिविशा शेट्टीनं दिवाळी निमित्तानं शिर्डीत येत साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या दुपारच्या माध्यान्ह आरतीलाही उपस्थिती दर्शवली. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या समाधीवर केसरी रंगाची शॉल अर्पण केली. तसंच साईबाबा द्वारकामाई आणि गुरुस्थानाचंही त्यांनी दर्शन घेतले. साईदर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी सूर्यकुमार यादवसह परिवाराचा साईबाबा शॉल देऊन सत्कार केला. यावेळी प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले , साईबाबा मंदिर प्रमुख विष्णू थोरात, जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे, प्रशांत सूर्यवंशी आणि अनिल धरम उपस्थित होते.
सूर्या यापूर्वीही अनेकदा शिर्डीत : आयपीएल असो किंवा टी-20, सामना सुरु होण्याआधी सूर्यकुमार यादव नेहमीच साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत साईबाबांचे आशीर्वाद घेऊन पुढील सामना खेळण्यासाठी रवाना होते. आजही त्यानं सहपत्नीक शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं आहे. येत्या 29 ऑक्टोबरपासून सुरु होणाऱ्या टी-20 मालिकेत भारतीय संघाला यश मिळावं अशी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली. आता सर्वांचं लक्ष येत्या 29 ऑक्टोबरपासून सुरु होणाऱ्या भारत-ऑस्ट्रेलिया टी-20 मालिकेकडे लागलं आहे. साईबाबांच्या आशीर्वादानं भारतीय संघ उत्तम प्रदर्शन करेल अशी अपेक्षा साईभक्त आणि क्रिकेटप्रेमी व्यक्त करत आहेत.
