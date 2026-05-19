Team India Squad Announced : विराट कोहली आणि रोहित शर्माचं एकदिवसीय संघात पुनरागमन, जडेजाला डच्चू

भारत-अफगानिस्तानविरुद्ध (INDvAFG) एक कसोटी आणि तीन वनडे मालिकेसाठी संघांची घोषणाची घोषणा झालीय. शुभमन गिल कर्णधार असून विराट-रोहितचं संघात पुनरागमन झालंय.

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा (ETV Bharat File Photo)
Published : May 19, 2026 at 7:40 PM IST

नवी दिल्ली: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या (India Squad vs AFG) एकमेव कसोटी सामन्यासाठी आणि तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय (ODI) मालिकेसाठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा (India Squad vs AFG Squad Announced ) करण्यात आली आहे. गुवाहाटी येथे पार पडलेल्या बैठकीनंतर बीसीसीआयच्या निवड समितीनं या संघाची घोषणा (INDvAFG) केली. या दोन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये (कसोटी आणि एकदिवसीय) टीम इंडियाचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी शुभमन गिलवर सोपवण्यात आली आहे. अनुभवी दिग्गज खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना एकदिवसीय संघात स्थान मिळालं असलं, तरी कामाचा ताणामुळं जसप्रीत बुमराहला या मालिकेतून विश्रांती देण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे बदल आणि नवीन चेहरे: या मालिकेसाठी संघात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. यातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलेला बदल म्हणजे ऋषभ पंतला उपकर्णधारपदावरून हटवणे. कसोटी संघात, शुभमन गिलच्या सोबतीनं के.एल. राहुल उपकर्णधारपदाची धुरा सांभाळेल. तर एकदिवसीय संघात, उपकर्णधारपदाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरवर सोपवण्यात आली आहे. कसोटी सामन्यासाठी रवींद्र जडेजालाही विश्रांती देण्यात आली आहे. अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीनं स्पष्ट केलं की, बुमराह सध्या इंग्लंड दौऱ्याची तयारी करत असून, त्याच्या कामाच्या ताणाचं (workload) योग्य प्रकारे व्यवस्थापन केलं जात आहे.

एकदिवसीय संघात दिग्गजांचं पुनरागमन: रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्या यांचा एकदिवसीय संघात समावेश करण्यात आला आहे; तथापि, त्यांचा अंतिम सहभाग तंदुरुस्ती चाचणी (fitness test) उत्तीर्ण करण्यावर अवलंबून असेल. या मालिकेत विराट कोहली खेळणार असल्याचं समजल्यामुळं चाहते अत्यंत आनंदी झाले आहेत. ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, के.एल. राहुल, अर्शदीप सिंग आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यासह, चार नवीन चेहऱ्यांनाही संघात स्थान मिळवण्याची संधी देण्यात आली आहे. प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांना प्रथमच एकदिवसीय संघात स्थान मिळालं आहे. 2026 च्या आयपीएल हंगामात लखनऊ सुपर जायंट्सकडून केलेल्या प्रभावी कामगिरीमुळं प्रिन्स यादवनं निवड समितीचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. हे युवा खेळाडू भारतीय संघात नवचैतन्य निर्माण करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कसोटी संघात युवा प्रतिभा आणि अनुभवी खेळाडू यांचा समतोल साधलेला दिसून येतो. यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन आणि नितीश रेड्डी यांसारखे युवा खेळाडू संघाची ताकद वाढवतील, अशी अपेक्षा आहे.

कसोटी संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे आणि ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक).

एकदिवसीय संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा (तंदुरुस्तीच्या अधीन), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), हार्दिक पंड्या (तंदुरुस्तीच्या अधीन), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे.

मालिकेचे वेळापत्रक: आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना 31 मे रोजी खेळला जाण्याचं नियोजित आहे. त्यानंतर, एकमेव कसोटी सामना 6 जून रोजी 'न्यू चंदीगड' येथे सुरू होईल. एकदिवसीय मालिका 14 जून रोजी सुरू होणार आहे. पहिला एकदिवसीय सामना धर्मशाला येथे, दुसरा 17 जून रोजी लखनऊ येथे आणि तिसरा 20 जून रोजी चेन्नई येथे खेळला जाईल. कसोटी सामना सकाळी 9:30 वाजता सुरू होईल, तर एकदिवसीय सामने दुपारी 1:30 वाजता सुरू होतील.

भारतीय संघासाठी ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची आहे; त्यांच्या पुढील मोठ्या दौऱ्यापूर्वी तयारीचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून ही मालिका काम करेल. युवा खेळाडूंना संधी मिळत असल्यानं, भारतीय क्रिकेटचे भविष्य उज्ज्वल असेल. अफगाणिस्तानविरुद्धची ही मालिका एक रोमांचक लढत ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

