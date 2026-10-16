बीसीसीआयची मोठी खेळी, न्यूझीलंडविरोधातील वनडे मालिकेसाठी 2 कॅप्टन निवडले
बीसीसीआयनं टीम इंडियाच्या न्यूझीलंडविरोधातील आगामी वनडे आणि कसोटी मालिकेसाठी भारताचा संघ जाहीर केला आहे.
Published : October 16, 2026 at 10:14 PM IST
नवी दिल्ली : बीसीसीआयनं टीम इंडियाच्या न्यूझीलंडविरोधातील आगामी वनडे आणि कसोटी मालिकेसाठी भारताचा संघ जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे, बीसीसीआयनं वनडे संघ जाहीर करताना मोठी खेळी केली आहे. वनडे मालिकेसाठी भारतानं दोन कर्णधार निवडले आहेत. पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये शुभमन गिल कर्णधार असेल तर उर्वरित दोन सामन्यांमध्ये श्रेयस अय्यर कर्णधार असेल.
भारताला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचायचं असल्यास न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचे कसोटी सामने जिंकणे महत्वाचे आहे. न्यूझीलंड विरोधातील वनडे मालिका 15 नोव्हेंबरला संपणार आहे. तर, पहिली कसोटी 19 नोव्हेंबरला सुरु होणार आहे.
🚨 News 🚨 #TeamIndia’s ODI and Test squads for New Zealand tour announced 📝 Captain Shubman Gill will lead the side for the first 3️⃣ ODIs, before Shreyas Iyer takes charge for the last 2️⃣ matches. More details ▶️ https://t.co/npwxUYlb1N #NZvIND https://t.co/3ckm7ixgEN— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
पहिल्या तीन वनडेसाठी भारताचा संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर) नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अन्शुल कंबोज, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, इशान किशन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव.
चौथ्या आणि पाचव्या वनडेसाठी भारताचा संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर, उपकर्णधार),नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अकीब नबी, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), यश ठाकूर, कुलदीप यादव.
न्यूझीलंड विरोधातील कसोटी मालिकेसाठी भारताचा संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल (विकेटकीपर), देवत्त पडिक्कल, रिषभ पंत (विकेटकीपर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जाडेजा, अन्शुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज
हेही वाचा - मुलं-मुली खेळणार एकाच संघात! क्रिकेटमध्ये होणार क्रांती; नव्या स्पर्धेची एंट्री